الصفحة الرئيسية الأمان Security and Compliance Center Cloud Data Security Broker IBM Cloud Security and Compliance Center Data Security Broker متوفر الآن
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سهل النشر والاستخدام من البداية

يمنحك IBM Cloud Data Security Broker القدرة على حماية البيانات في مخازن بيانات السحابة، وحماية البيانات الحساسة من الجميع — بما في ذلك مسؤولي السحابة. يعمل الحل على توحيد سياسات التشفير مركزيًا وتدقيق الوصول إلى البيانات على مستوى مصادر بيانات مختلفة مع تكامل جاهز للاستخدام مؤمّن ضد الاختراق — ودون الحاجة إلى أي تغييرات في التطبيق أو الترميز.
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