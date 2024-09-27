يمنحك IBM Cloud Data Security Broker القدرة على حماية البيانات في مخازن بيانات السحابة، وحماية البيانات الحساسة من الجميع — بما في ذلك مسؤولي السحابة. يعمل الحل على توحيد سياسات التشفير مركزيًا وتدقيق الوصول إلى البيانات على مستوى مصادر بيانات مختلفة مع تكامل جاهز للاستخدام مؤمّن ضد الاختراق — ودون الحاجة إلى أي تغييرات في التطبيق أو الترميز.