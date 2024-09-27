يمنحك IBM Cloud Data Security Broker القدرة على حماية البيانات في مخازن بيانات السحابة، وحماية البيانات الحساسة من الجميع — بما في ذلك مسؤولي السحابة. يعمل الحل على توحيد سياسات التشفير مركزيًا وتدقيق الوصول إلى البيانات على مستوى مصادر بيانات مختلفة مع تكامل جاهز للاستخدام مؤمّن ضد الاختراق — ودون الحاجة إلى أي تغييرات في التطبيق أو الترميز.
توفر حلول قواعد بيانات IBM Cloud مجموعة كاملة من الخدمات المُدارة للبيانات والتحليلات.
احصل على رؤية وتحكم في مفاتيح التشفير طوال دورة حياة المفتاح، من مكان واحد.
حماية بيانات السحابة في مؤسستك باستخدام وحدة أمن أجهزة سحابة مخصصة تتيح إمكانية إدارة مفاتيح السحابة المتعددة.