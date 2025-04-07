تُتيح متطلبات مدونة قواعد السلوك الأوروبية للحوسبة السحابية (EU Cloud CoC) لمزودي خدمات السحابة (CSPs) إثبات قدرتهم على الامتثال للّائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR).
تتضمن مدونة قواعد السلوك الأوروبية للحوسبة السحابية (EU Cloud CoC) قسمًا للحوكمة مصممًا لدعم التنفيذ الفعَّال والشفاف وإدارة وتطوير المدونة. ونتيجةً للرأي الإيجابي الصادر عن مجلس حماية البيانات الأوروبي (EDPB)، تمت الموافقة رسميًا على القانون من قِبَل هيئة حماية البيانات البلجيكية في مايو 2021.
لقد كانت مدونة السلوك السحابية للاتحاد الأوروبي (EU Cloud CoC) أداة حاسمة في مواءمة قطاع السحابة مع التدابير الفنية والتنظيمية الصارمة من أجل تنفيذ اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) بفاعلية. وبجانب كونها دليلًا على الامتثال للّائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) لمزودي خدمات السحابة، فإن هذه الأداة الفريدة تُعَد حماية مهمة لمستخدمي السحابة في الاتحاد الأوروبي.
خدمات IBM Cloud التي تم التحقق من امتثالها مع ميثاق السحابة الأوروبي (EU Cloud CoC) (معرِّف التحقق 2023LVL02SCOPE5316).
تعتبِر IBM ميثاق السحابة الأوروبي (EU Cloud CoC) أداة موثوقًا بها لعرض التزامنا لمستخدمي السحابة بأن بياناتهم آمنة. يوضِّح التحقق من ميثاق السحابة الأوروبي (EU Cloud CoC) أن IBM Cloud تلتزم بمتطلبات الميثاق. حصلت IBM على مستوى ثانٍ من الامتثال لميثاق السحابة الأوروبي (EU Cloud CoC). اطَّلِع على خدماتنا التي تلتزم بمتطلبات ميثاق السحابة الأوروبي (EU Cloud CoC).
لمزيد من المعلومات حول سياسات خصوصية البيانات من IBM، يُرجى زيارة IBM Trust Center. إذا كان لديك المزيد من الأسئلة بشأن سياسة الخصوصية الخاصة بشركة IBM لعروضنا الخارجية، يمكنك التواصل مع دعم مكتب الخصوصية الرئيسي في IBM.
