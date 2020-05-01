في IBM Space، نؤمن بالابتكار الذي يُحدث الفارق: من حيث بناء تقنية رائدة تحفز النجاح في مجال الفضاء والطيران، وتعمل أيضًا على تحسين حياة البشر على الأرض. بعد شراكة IBM مع وكالة NASA الفضائية منذ 50 عامًا في هبوط أول إنسان على سطح القمر، ظلت شركة IBM تعمل حتى اليوم على توفير فرص جديدة في استكشاف الفضاء من خلال التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والتركيز المتجدد على رأس المال البشري والاستدامة.



بإمكان شركات الفضاء الاستفادة من خدمات الاستشارات الفضائية والتقنية المقدمة من IBM في المجالات التالية:

الاتصال الذكي وقطاع الاتصالات

سلسلة التوريد والمشتريات

أتمتة الروبوتات

تحسين نماذج الأعمال

من خلال الربط بين التقنية والاستراتيجية وخدمات الاستشارات للمشاريع الفضائية، يعمل فريقنا على حل التحديات المعقدة خارج كوكب الأرض لعملاء شركات الفضاء وشركاء السوق العالمية في منظومة NewSpace سريعة النمو.هيا نبنِ مستقبل الفضاء معًا.