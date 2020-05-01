استكشِف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية التي تدعم مبادرات استكشاف المجال
في IBM Space، نؤمن بالابتكار الذي يُحدث الفارق: من حيث بناء تقنية رائدة تحفز النجاح في مجال الفضاء والطيران، وتعمل أيضًا على تحسين حياة البشر على الأرض. بعد شراكة IBM مع وكالة NASA الفضائية منذ 50 عامًا في هبوط أول إنسان على سطح القمر، ظلت شركة IBM تعمل حتى اليوم على توفير فرص جديدة في استكشاف الفضاء من خلال التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والتركيز المتجدد على رأس المال البشري والاستدامة.
بإمكان شركات الفضاء الاستفادة من خدمات الاستشارات الفضائية والتقنية المقدمة من IBM في المجالات التالية:
من خلال الربط بين التقنية والاستراتيجية وخدمات الاستشارات للمشاريع الفضائية، يعمل فريقنا على حل التحديات المعقدة خارج كوكب الأرض لعملاء شركات الفضاء وشركاء السوق العالمية في منظومة NewSpace سريعة النمو.هيا نبنِ مستقبل الفضاء معًا.
من المعلوم أن مناخ الأرض في تغير مستمر. يساعد نموذج الأساس الجغرافي المكاني الجديد لشركة IBM كوكبنا على تتبع المشهد الجديد والتكيف الإيجابي معه.
يمكنك مضاعفة قوة الذكاء الاصطناعي باستخدام منصة بيانات من الجيل التالي
العمل جنبًا إلى جنب مع شركة استشارات داخلية تابعة لشركة IBM لتصميم وبناء وتشغيل شركات عالية الأداء في قطاع الفضاء
إدارة الأصول الذكية والمراقبة والصيانة التنبؤية والموثوقية في منصة واحدة
أضف الذكاء الاصطناعي والمرونة الإلكترونية إلى سحابتك الهجينة باستخدام IBM z16، الذي يتميز بمعالج ™IBM® Telum
تحسين تقنياتك وتحفيز مسيرتك نحو الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي باستخدام حلول الحوسبة السحابية الهجينة من IBM
اكتشف قوة إقامة شراكات مع شركة IBM لمعالجة تحديات الأعمال وتسريع النمو وتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي
تستخدم وكالة NASA الفضائية نظام IBM Edge في الفضاء لتحليل البيانات الأقرب إلى مصدرها لتحقيق أعلى كفاءة وأسرع رؤى.
يستفيد قائد الأنشطة الفضائية من IBM Cloud وwatsonx.ai لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفضاء بضغطة زر واحدة
في شهادة أحد العملاء، ذكرت وكالة NASA الفضائية أن نموذج watsonx.ai سيكون "ذا قيمة لا تقدر بثمن لعلماء البيانات والمطورين والباحثين والطلاب".
اقرأ لماذا يُعدُّ هبوط أول رائدي فضاء على سطح القمر في يوليو 1969 أحد أعظم الإنجازات الهندسية في تاريخ البشرية.
اقرأ التقرير الذي يدور حول نشر الذكاء الاصطناعي في مؤسسات الدفاع العسكري.
اقرأ التقرير الذي يدور حول نشر الذكاء الاصطناعي في مؤسسات الدفاع العسكري.