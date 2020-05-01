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حلول لصناعة الفضاء

استكشِف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية التي تدعم مبادرات استكشاف المجال

عصر الفضاء الجديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي

في IBM Space، نؤمن بالابتكار الذي يُحدث الفارق: من حيث بناء تقنية رائدة تحفز النجاح في مجال الفضاء والطيران، وتعمل أيضًا على تحسين حياة البشر على الأرض. بعد شراكة IBM مع وكالة NASA الفضائية منذ 50 عامًا في هبوط أول إنسان على سطح القمر، ظلت شركة IBM تعمل حتى اليوم على توفير فرص جديدة في استكشاف الفضاء من خلال التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والتركيز المتجدد على رأس المال البشري والاستدامة.

بإمكان شركات الفضاء الاستفادة من خدمات الاستشارات الفضائية والتقنية المقدمة من IBM في المجالات التالية:

  • الاتصال الذكي وقطاع الاتصالات
  • سلسلة التوريد والمشتريات
  • أتمتة الروبوتات
  • تحسين نماذج الأعمال

من خلال الربط بين التقنية والاستراتيجية وخدمات الاستشارات للمشاريع الفضائية، يعمل فريقنا على حل التحديات المعقدة خارج كوكب الأرض لعملاء شركات الفضاء وشركاء السوق العالمية في منظومة NewSpace سريعة النمو.هيا نبنِ مستقبل الفضاء معًا.

 

 شركة IBM ووكالة NASA الفضائية تطلقان أكبر نموذج أساسي للذكاء الاصطناعي الجغرافي مفتوح المصدر
نموذج جديد للذكاء الاصطناعي سيساعدنا في تتبع تغير المناخ والتكيف معه

من المعلوم أن مناخ الأرض في تغير مستمر. يساعد نموذج الأساس الجغرافي المكاني الجديد لشركة IBM كوكبنا على تتبع المشهد الجديد والتكيف الإيجابي معه.

حلول لاستكشاف الفضاء

watsonx Assistant

يمكنك مضاعفة قوة الذكاء الاصطناعي باستخدام منصة بيانات من الجيل التالي

 IBM Consulting

العمل جنبًا إلى جنب مع شركة استشارات داخلية تابعة لشركة IBM لتصميم وبناء وتشغيل شركات عالية الأداء في قطاع الفضاء

 IBM Maximo

إدارة الأصول الذكية والمراقبة والصيانة التنبؤية والموثوقية في منصة واحدة

 IBM Z

أضف الذكاء الاصطناعي والمرونة الإلكترونية إلى سحابتك الهجينة باستخدام IBM z16، الذي يتميز بمعالج ™IBM® Telum

 سحابة هجينة

تحسين تقنياتك وتحفيز مسيرتك نحو الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي باستخدام حلول الحوسبة السحابية الهجينة من IBM

 الشراكة الاستراتيجية مع IBM

اكتشف قوة إقامة شراكات مع شركة IBM لمعالجة تحديات الأعمال وتسريع النمو وتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي
دراسات حالة لاقتصاد الفضاء
حوسبة الحافة

تستخدم وكالة NASA الفضائية نظام IBM Edge في الفضاء لتحليل البيانات الأقرب إلى مصدرها لتحقيق أعلى كفاءة وأسرع رؤى.

IBM تتعاون مع شركة Ubotica

يستفيد قائد الأنشطة الفضائية من IBM Cloud وwatsonx.ai لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفضاء بضغطة زر واحدة
منصة watsonx.ai من منظور وكالة NASA الفضائية

في شهادة أحد العملاء، ذكرت وكالة NASA الفضائية أن نموذج watsonx.ai سيكون "ذا قيمة لا تقدر بثمن لعلماء البيانات والمطورين والباحثين والطلاب".
الاتجاهات الحديثة في تقنيات الفضاء
بعثات مركبة أبولو الفضائية

اقرأ لماذا يُعدُّ هبوط أول رائدي فضاء على سطح القمر في يوليو 1969 أحد أعظم الإنجازات الهندسية في تاريخ البشرية.
المهندس الذي يقف وراء IBM Space

اقرأ التقرير الذي يدور حول نشر الذكاء الاصطناعي في مؤسسات الدفاع العسكري.
دليل تحديث التطبيقات الحكومية إلى النموذج السحابي

اقرأ التقرير الذي يدور حول نشر الذكاء الاصطناعي في مؤسسات الدفاع العسكري.
الأحداث TechXchange 2024

من خلال حضورك الحدث التعليمي المتميز الذي ستقيمه شركة IBM في الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر في لاس فيغاس، يمكنك تحسين الذكاء الاصطناعي لديك

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