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حلول قطاع الفضاء الجوي والدفاع

تعرَّف على كيفية مساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأدوات الأتمتة من IBM قطاع الفضاء الجوي والدفاع على العمل بشكل أكثر كفاءة

شاهد كيف يعمل CIMON
التحول الرقمي في قطاع الفضاء الجوي والدفاع

مع ارتفاع الطلب على الحركة الجوية، واضطرابات سلسلة التوريد، والقيود التنظيمية، وارتفاع توقعات العملاء، يجب أن يتكيف قطاع الفضاء الجوي والدفاع مع نماذج تشغيل جديدة. يُعَد الاستثمار في التقنيات الجديدة للأعمال أمرًا أساسيًا لتغذية توجهات القطاعات نحو تحقيق الاستدامة، وابتكار المنتجات المتطورة، وتحسين التصنيع.

وهنا يأتي دور IBM؛ حيث تساعد العملاء على تحسين الكفاءة التشغيلية والتسليم في الوقت المحدد لما يلي: 

  • تصميم سلسلة التوريد، وتحديد التدفق المناسب للمنتج
  • تحسين المخزون لتقليل التكلفة ومنع نفاد المخزون
  • موازنة خط الإنتاج لتحسين تكوين خط الإنتاج
  • تخطيط النماذج الأولية وجدولتها
  • جدولة خط التجميع النهائي في عملية تخطيط المبيعات والعمليات (S&OP)
  • التخطيط للصيانة لتجنب انقطاع الخدمة

استفِد من خبرات IBM المتعمقة في القطاعات، بدءًا من الخدمات الاستشارية ووصولاً إلى التحليلات المتقدمة، ودعنا نساعدك على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة وسلسلة الكتل التي تعزِّز مستقبل مؤسستك في قطاع الفضاء الجوي.

حلول شركات الطيران

IBM watsonx Assistant

قدّم خدمة عملاء متواصلة وذكية بفضل الذكاء الاصطناعي الحواري

 IBM Consulting

العمل جنبًا إلى جنب مع خبراء IBM الذين يمتلكون فهمًا متعمقًا للقطاع لابتكار نماذج أعمال عالية الأداء، وتصميمها، وبنائها، وتشغيلها.

 IBM Engineering Lifecycle Management

الحصول على حل هندسي شامل ومتكامل يوجِّهك، بدءًا من المتطلبات ووصولاً إلى تصميم الأنظمة، وإدارة سير العمل، وإدارة الاختبارات.

 IBM Z

أضف الذكاء الاصطناعي والمرونة الإلكترونية إلى سحابتك الهجينة باستخدام أحدث إصدار من IBM Z، الذي يتميز بمعالج IBM Telum.

 IBM Maximo

استكشف المنصة المعتمدة على السحابة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتحليلات من أجل تحسين الأداء، وتمديد عمر الأصول، وتقليل فترات التعطل التشغيلي

 حلول سلسلة التوريد

استخدام تقنيات IBM لتقليل الاضطرابات وبناء مبادرات سلسلة توريد مرنة ومستدامة
دراسات حالة
شركة Turkish Aerospace Malaysia

تحويل عمليات هندسة الطائرات التجارية باستخدام منصة IBM Engineering Lifecycle Management
شركة Boeing

إعداد نهج مبسَّط باستخدام تقنيات الكم لتصميم مواد قوية وخفيفة للطيران
شركة Luftfartsverket

استكشاف التحكم في حركة الطيران المستقل المدعوم بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع IBM Garage
الاتجاهات الرائجة
ميزة اتخاذ القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي في قطاع الدفاع

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استكشاف حالات استخدام تقنيات الكم في قطاع الفضاء الجوي

تعرَّف على كيفية الاستفادة من الحوسبة الكمية لتسريع تطوير المنتجات الجديدة لقطاع الفضاء الجوي.
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اكتشف سبب اختيار وكالة الدفاع للإلكترونيات الدقيقة التابعة لوزارة الدفاع لخدمات الأمن المدمجة لشركة IBM
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نشر نسيج البيانات للقيادة والسيطرة متعددة المجالات/القيادة والسيطرة في جميع المجالات المشتركة (JADC2)

تعرَّف على كيفية مساهمة نسيج البيانات من IBM في تحقيق رؤية القيادة والسيطرة في جميع المجالات المشتركة (JADC2) للولايات المتحدة وكندا والدول الحليفة
مصدر مفتوح في الفضاء الخارجي

شاهد كيف يستخدم مزودو الخدمات المشاريع مفتوحة المصدر الجديدة لتحسين التواصل بين الأقمار الصناعية
تطوير البرمجيات الأساسية للسلامة في الطيران

تصميم وبناء أنظمة السلامة الأساسية للطيران العام باستخدام طرق فعَّالة ومنصات تعاونية.

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