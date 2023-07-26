تعرَّف على كيفية مساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأدوات الأتمتة من IBM قطاع الفضاء الجوي والدفاع على العمل بشكل أكثر كفاءة
مع ارتفاع الطلب على الحركة الجوية، واضطرابات سلسلة التوريد، والقيود التنظيمية، وارتفاع توقعات العملاء، يجب أن يتكيف قطاع الفضاء الجوي والدفاع مع نماذج تشغيل جديدة. يُعَد الاستثمار في التقنيات الجديدة للأعمال أمرًا أساسيًا لتغذية توجهات القطاعات نحو تحقيق الاستدامة، وابتكار المنتجات المتطورة، وتحسين التصنيع.
وهنا يأتي دور IBM؛ حيث تساعد العملاء على تحسين الكفاءة التشغيلية والتسليم في الوقت المحدد لما يلي:
استفِد من خبرات IBM المتعمقة في القطاعات، بدءًا من الخدمات الاستشارية ووصولاً إلى التحليلات المتقدمة، ودعنا نساعدك على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة وسلسلة الكتل التي تعزِّز مستقبل مؤسستك في قطاع الفضاء الجوي.
قدّم خدمة عملاء متواصلة وذكية بفضل الذكاء الاصطناعي الحواري
العمل جنبًا إلى جنب مع خبراء IBM الذين يمتلكون فهمًا متعمقًا للقطاع لابتكار نماذج أعمال عالية الأداء، وتصميمها، وبنائها، وتشغيلها.
الحصول على حل هندسي شامل ومتكامل يوجِّهك، بدءًا من المتطلبات ووصولاً إلى تصميم الأنظمة، وإدارة سير العمل، وإدارة الاختبارات.
أضف الذكاء الاصطناعي والمرونة الإلكترونية إلى سحابتك الهجينة باستخدام أحدث إصدار من IBM Z، الذي يتميز بمعالج IBM Telum.
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