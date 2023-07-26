مع ارتفاع الطلب على الحركة الجوية، واضطرابات سلسلة التوريد، والقيود التنظيمية، وارتفاع توقعات العملاء، يجب أن يتكيف قطاع الفضاء الجوي والدفاع مع نماذج تشغيل جديدة. يُعَد الاستثمار في التقنيات الجديدة للأعمال أمرًا أساسيًا لتغذية توجهات القطاعات نحو تحقيق الاستدامة، وابتكار المنتجات المتطورة، وتحسين التصنيع.

وهنا يأتي دور IBM؛ حيث تساعد العملاء على تحسين الكفاءة التشغيلية والتسليم في الوقت المحدد لما يلي:

تصميم سلسلة التوريد، وتحديد التدفق المناسب للمنتج

تحسين المخزون لتقليل التكلفة ومنع نفاد المخزون

موازنة خط الإنتاج لتحسين تكوين خط الإنتاج

تخطيط النماذج الأولية وجدولتها

جدولة خط التجميع النهائي في عملية تخطيط المبيعات والعمليات (S&OP)

التخطيط للصيانة لتجنب انقطاع الخدمة

استفِد من خبرات IBM المتعمقة في القطاعات، بدءًا من الخدمات الاستشارية ووصولاً إلى التحليلات المتقدمة، ودعنا نساعدك على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة وسلسلة الكتل التي تعزِّز مستقبل مؤسستك في قطاع الفضاء الجوي.

