مصمم لتوفير تخزين مرن للبيانات في حالة حدوث هجوم إلكتروني، يقدم IBM FlashSystem تقنية ذكية جديدة ممكّنة بواسطة FCM4 ومصممة لرصد الإحصاءات التي يتم جمعها من كل عملية إدخال/إخراج بشكل مستمر. يستخدم FlashSystem نماذج التعلم الآلي للكشف عن مواطن الخلل، كبرامج الفدية، في أقل من دقيقة. ضمان حماية أعمالك قبل وقوع هجوم إلكتروني.1

حدد موعدًا للاجتماع اليوم لمعرفة المزيد عن ضمان المرونة الإلكترونية لنظام IBM FlashSystem. يمكنك أيضًا التسجيل لحضور ورشة عمل مجانية حول المرونة الإلكتروني لتقييم مدى استعداد عملك للتهديدات الإلكترونية ومعرفة التحسينات التي يمكنك إجراؤها لضمان استعداد مؤسستك بشكل كامل لمواجهة أي تهديد محتمل.

