مصمم لتوفير تخزين مرن للبيانات في حالة حدوث هجوم إلكتروني، يقدم IBM FlashSystem تقنية ذكية جديدة ممكّنة بواسطة FCM4 ومصممة لرصد الإحصاءات التي يتم جمعها من كل عملية إدخال/إخراج بشكل مستمر. يستخدم FlashSystem نماذج التعلم الآلي للكشف عن مواطن الخلل، كبرامج الفدية، في أقل من دقيقة. ضمان حماية أعمالك قبل وقوع هجوم إلكتروني.1
حدد موعدًا للاجتماع اليوم لمعرفة المزيد عن ضمان المرونة الإلكترونية لنظام IBM FlashSystem. يمكنك أيضًا التسجيل لحضور ورشة عمل مجانية حول المرونة الإلكتروني لتقييم مدى استعداد عملك للتهديدات الإلكترونية ومعرفة التحسينات التي يمكنك إجراؤها لضمان استعداد مؤسستك بشكل كامل لمواجهة أي تهديد محتمل.
تضيف IBM قدرات مرونة البيانات المحسّنة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في مكافحة برامج الفدية والتهديدات الأخرى من خلال حلول التخزين المحسّنة.
شاهد المرونة الإلكترونية قيد العمل مع IBM Storage FlashSystem. عرض توضيحي
هل أنظمتك التجارية الحساسة مستعدة لمواجهة هجوم إلكتروني؟ قم بإجراء تقييم المرونة الإلكترونية المكون من جزأين لمعرفة مدى استعداد مؤسستك للتهديدات الإلكترونية. الجزء الأول هو تقييم بسيط وسريع مكون من 10 أسئلة (أدناه)، والجزء الثاني هو ورشة عمل شخصية مدتها ساعتين مع خبراء الأمن في IBM ومعماريي التخزين، تتضمن تقييمًا كاملًا لاستراتيجيات استعدادك الحالية للتهديدات الإلكترونية، وينتج عنها خارطة طريق للتحسينات والاعتبارات الموصى بها.
من خلال التكامل مع IBM Storage Virtualize، يوفر IBM FlashSystem حماية تخزينية تستند إلى نسخ غير قابلة للتغيير من البيانات مفصولة بذكاء عن بيئات الإنتاج. هذه النسخ محمية ولا يمكن لأي شخص تعديلها أو حذفها، ولا يمكن الوصول إليها إلا من جانب المسؤولين المصرح لهم. وهذا يوفر لك المرونة الإلكترونية اللازمة لضمان الوصول الفوري إلى مجموعات استرداد البيانات كأساس لاستراتيجيات الاستجابة الخاصة بك.
لا تكتفِ بالتخزين، بل سرّع الأداء. IBM Storage FlashSystem 5300 هو الحل السحابي الهجين المتكامل والشامل للمؤسسات المتوسطة والكبيرة. مع التخزين الوميضي والذكاء الاصطناعي، يمكنك نشر حل التخزين الأكثر كفاءة من حيث التكلفة والأقوى في السوق.
هذا تخزين من فئة المؤسسات. صُمِم IBM Storage FlashSystem 7300 لتحمل أحمال التشغيل متوسطة المدى. يوفر أداءً عاليًا مع وفرة كبيرة وحلول الحاويات الذكية وذاتية التحسين للبيانات الحساسة.
استعد لما هو قادم. تستخدم أنظمة إدارة التخزين IBM Storage FlashSystem 9500 الذكاء الاصطناعي وتقنية قائمة على التخزين الوميضي لتوفير أمن البيانات والقابلية للتوسع والموثوقية عند الطلب.
استثمر في تخزين البيانات الكثيف والموفر للطاقة الذي يُحدث فرقًا. تعمل أجهزة FlashSystem على الاستفادة من وحدات IBM FlashCore التي تحتوي على قدرات ضغط التخزين الحاسوبية، مما يوفر توحيد التخزين والتمايز في كفاءة الطاقة. مع تنامي بياناتك، تأكد من تقليص استهلاك الطاقة.
تحليلات تخزين أسرع، ووقت أسرع للوصول إلى المعارف. معالجة بياناتك واكتساب معارف أعمق بسرعة فائقة، سواء كان ذلك محليًا أو في السحابة، باستخدام الأدوات المبنية على تحليلات التخزين بالذاكرة الوميضية.
عرض جميع بياناتك في مكان واحد والاعتماد على تصنيف البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي. مدعومًا بتقنية IBM Storage Virtualize، يجعل FlashSystem إدارة البيانات عبر جميع الأنظمة أمرًا سهلًا أثناء تحديث قدراتك التخزينية القديمة.
1أظهرت التجارب الداخلية التي أجرتها IBM Research اكتشاف برامج الفدية الضارة خلال دقيقة واحدة من بدء برنامج الفدية لعملية التشفير. وقد أُجريت هذه التجربة على نظام FlashSystem 5200 يتضمن 6 وحدات FCM ومحمل عليه إصدار البرنامج الثابت 4.1. حُمِّل على الجهاز 5200 الإصدار 8.6.3 من برنامج مستوى الإتاحة العام (GA). وكان الجهاز المُضيف المتصل بجهاز 5200 يعمل بنظام Linux ونظام ملفات XFS. وفي هذه الحالة تحديدًا، تم استخدام برنامج محاكاة برامج الفدية من IBM الذي يُطلق عليه WannaLaugh. يجب أن يكون النظام الأساسي متوافقًا مع FCM4.1 والإصدار 8.6.3 تم تحميل برنامج مستوى GA بغرض تلقي النتائج التي يتم الحصول عليها.