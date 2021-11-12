نظرًا لتحول خدمات الاتصال إلى سلع وارتفاع التنافسية فيها، فإن شركات الاتصالات تستعد لإطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير أنظمتها القديمة وزيادة سرعة الشبكة وتعزيز تركيزها على العملاء. حيث تسمح الاستراتيجيات المرتكزة على الذكاء الاصطناعي لمقدمي خدمات الاتصالات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتوسع وتحقيق الكفاءة. وذلك لتحسين كل تفاعل بدءًا من الشبكة وحتى خدمة العملاء، والذي بدوره يمكن أن يزيد من رضا المشتركين ويحدد المشكلات ويعزز صافي الأرباح في النهاية.

من خلال ربط الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية بالبنية التحتية، يمكن لمزودي خدمات الاتصالات تعزيز إمكانات الشبكة والنطاق الترددي للجهاز وتحسين سعة شبكاتهم لتتمكّن من تحقيق التكيف الضروري. بجانب السماح للموارد بالتوسع والتعاقد بذكاء لمواجهة أحوال السوق المتقلّب.