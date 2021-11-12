نظرًا لتحول خدمات الاتصال إلى سلع وارتفاع التنافسية فيها، فإن شركات الاتصالات تستعد لإطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير أنظمتها القديمة وزيادة سرعة الشبكة وتعزيز تركيزها على العملاء. حيث تسمح الاستراتيجيات المرتكزة على الذكاء الاصطناعي لمقدمي خدمات الاتصالات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتوسع وتحقيق الكفاءة. وذلك لتحسين كل تفاعل بدءًا من الشبكة وحتى خدمة العملاء، والذي بدوره يمكن أن يزيد من رضا المشتركين ويحدد المشكلات ويعزز صافي الأرباح في النهاية.
من خلال ربط الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية بالبنية التحتية، يمكن لمزودي خدمات الاتصالات تعزيز إمكانات الشبكة والنطاق الترددي للجهاز وتحسين سعة شبكاتهم لتتمكّن من تحقيق التكيف الضروري. بجانب السماح للموارد بالتوسع والتعاقد بذكاء لمواجهة أحوال السوق المتقلّب.
اعرف كيف يمكن لشركتك في مجال الاتصالات زيادة عائد الاستثمار في خدمة العملاء من خلال IBM watsonx Assistant
اكتشف سبب أهمية الذكاء الاصطناعي المسؤول في تحول خدمة العملاء في مجال الاتصالات، وكيفية تلبية تطلعات الخدمة التي ربما بدت مستحيلة
حسّن عملية اتخاذ القرار وسرّع من سير العمل وعزز الكفاءة وأطلق خدمات جديدة تمامًا مثلما فعلت شركة Bouygues Telecom عندما دمجت الذكاء الاصطناعي في إجراءاتها وعملياتها.2
يمكنك مضاعفة عمليات الاستحواذ الرقمية في ثلاثة أشهر فقط تمامًا كما فعلت شركة Vodafone Idea Limited (Vi)، وهي شركة كبيرة موفّرة لخدمات الاتصالات في آسيا، عندما أنشأت منصة مبيعات رقمية. 3
يمكنك تقليل التعقيدات ورسوم البنية التحتية عن طريق استخدام موارد مادية أقل من خلال الاستفادة من مسرعات IBM Consulting لشركة Telco مثل حلول إدارة الفوترة والإيرادات لدى SAP. 4
أكثر من 80% من عملاء الاتصالات قد يفكرون في البدائل إذا واجهوا رحلة سيئة..1 لذا باستخدام الذكاء الاصطناعي مع مبادئ التصميم التي تركِّز على الإنسان، يمكننا حل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ما يؤدي إلى زيادة تصل إلى 20 نقطة في صافي نقاط الترويج وتخفيضات في التكلفة بنسبة 50%.
حسّن الأداء والتكلفة باستخدام البيانات وضمان الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة الشبكة. حيث إن خدمات تصميم سيناريوهات الضمان ذات الحلقة المغلقة وتكوينها واختبارها ونشرها ومراقبتها باستخدام الذكاء الاصطناعي وعمليات سير العمل الذكية تزيد من مدة التشغيل والكفاءة.
يمكنك تغيير شركات الاتصالات من كونها مزودة لخدمات الاتصالات السلعية إلى شركاء متميزين يُعززون القيمة من خلال أداء تواصل أفضل والأتمتة والتطبيقات المُحسّنة بالذكاء الاصطناعي. لذا فنحن نساعد تلك الشركات على بناء الاستراتيجيات والعروض التي تحول أعمالها في عالم الاتصالات الافتراضي.
أنشئ الإمكانات التي تُمكِّن من تنفيذ عروض "كل شيء كخدمة" في المستقبل. ما يعني توفير منصات الشبكة التي تستخدم أفضل التعليمات البرمجية بجانب أفضل الميزات والوظائف المتقدمة وعمليًا انعدام وجود أي ثغرات أمنية.
حدّث أنظمة دعم شركاتك للارتقاء بتجربة العملاء وتقليل النفقات. وذلك لأننا ندمج البيانات والعمليات والأنظمة لخدمة العملاء بشكل أكثر كفاءة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص التفاعلات في الوقت الفعلي من خلال اقتراح "أفضل الإجراءات التالية" للعملاء والعروض المثالية.
وظّف إمكانات أتمتة الخدمات من الجيل التالي لتحقيق أقصى قدر من الموثوقية ووقت أسرع للحل من خلال تسريع دورة حياة الخدمة.
تعمل شركة Bouygues Telecom على تسريع استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المؤسسة، ما يؤدي إلى تمكين جميع وظائف الأعمال وتقنيات المعلومات من إنشاء تطبيقات السحابة الأصلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتطويرها ونشرها.
نظرًا لأن Dish Network تتطلَّع إلى تقديم خدمات جديدة ومبتكرة، فإنها تعتمد على الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتنسيق الشبكة لشبكة سحابة أصلية جديدة للجيل الخامس (5G).
تحولت إحدى كبرى شركات الاتصالات في أحد أكبر أسواق الاتصالات في العالم إلى شركة رقمية أولى تبتكر حلولًا فريدة من نوعها لدعم أكثر من 300 مليون مواطن.
مع توسع تقنية الجيل الخامس في الهند، تساعد Bharti Airtel الشركات عبر الصناعات على تغيير كيفية تقديم السلع والخدمات. فالشراكة مع أكبر شركة لصناعة سيارات الركاب في الهند تُعد بمثابة استعراض للابتكار.
سواء من خلال إدارة تطبيق الفوترة أو تحول نظام SAP الكامل بمساعدة IBM باستخدام خدمة RISE with SAP، فإننا نقدم وقتًا أسرع مناسبًا للقيمة وركيزة أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل من SAP مصممة لتعزيز مكانتك في مستقبل مجال الاتصالات.
بصفتها الشريكة العالمية للابتكار في Amazon Web Services لهذا العام، تساعد IBM شركات الاتصالات على دمج البيانات والأنظمة المتفرّقة في بنية تحتية مرنة تتمكَّن من تقديم خدمات أكثر كفاءة وتجربة عملاء مُحسّنة.
إنّ شراكتنا الممتدة على مدار 30 عامًا مع Microsoft وحالة الشراكة من الدرجة الأولى التي تتضمن محفظة Microsoft تمنح خبراء مجال الاتصالات لدينا تجربة تقديم الشبكات المُعرّفة بالبرمجيات وحلول السحابة الهجينة اللازمة لمواكبة عصر جديد من التواصل والخدمات.
عقدت IBM شراكة مع Salesforce لمساعدة شركات التكنولوجيا والاتصالات الجديدة في إنشاء تجارب مصممة خصوصًا لعملائها عبر جميع القنوات. كما ساعدت شركتا IBM وSalesforce باستخدام الذكاء الاصطناعي في أتمتة العمليات التجارية وتحقيق سلاسة الأداء وتحسين الإنتاجية وتخفيف التكاليف.
منصات تبادل البيانات والدفع المعتمدة على إنترنت الأشياء توفر فرصًا جديدة لتحقيق قيمة مشتركة بين الصناعات.
مع تقدّم تقنية الجيل الخامس، يجب على الشركات المشغّلة لخدمات الاتصالات إعادة التفكير في كيفية استخدامها للتواصل من أجل إنشاء قيمة تجارية.
إذ تقدم Sentaca التي أصبحت الآن جزءًا من IBM بالكامل، تجربة استشارات سحابية مع التركيز على الشبكة لمساعدة العملاء على تحديث وإطلاق العنان لتدفقات الإيرادات الجديدة. مثل تكلفة الملكية وتحقيق الدخل والبنية القابلة للتوسع والآمنة، بالإضافة إلى المساعدة على استغلال الفرص مثل تقنية الجيل الخامس وإنترنت الأشياء (IOT) والبث المباشر.
تعرَّف على المزيد عن قدرات الاستشارات السحابية الكاملة لدينا لتسريع رحلتك نحو خدمة السحابة الهجينة. ويمكنك كذلك تعزيز كفاءة التكلفة وزيادة الإنتاجية والاستدامة، كل ذلك خلال تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تحسين الأساسيات والاستفادة من قدرات الأنظمة القديمة وبناء قدرات رقمية جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والسحابة الهجينة. إلى جانب تحسين فاعلية التكلفة وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص للابتكار.
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1 توجهات Telco لعام 2022: حدوث تحول في مطالب العملاء، وانهيار الصوامع؛ ومستقبل التجارة (الرابط موجود خارج ibm.com)
2 الذكاء الاصطناعي للجميع، دراسة حالة Bouygues Telecom، حقوق الطبع والنشر © لعام 2022 محفوظة لشركة IBM Corporation
3 اندماج الاتصالات يوفر فرصة للابتكار، دراسة حالة Vodafone، حقوق الطبع والنشر © لعام 2021 محفوظة لشركة IBM Corporation
4 دراسة حالة Vodafone Germany حقوق الطبع والنشر © لعام 2019 محفوظة لشركة IBM Corporation