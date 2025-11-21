استشارات الأسهم الخاصة

سرِّع نمو المحفظة، وحسِّن الكفاءة، وعزِّز جاهزيتها للتخارج من خلال خبرة IBM في استشارات الأسهم الخاصة، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة.

درجات مختلفة من اللون الأزرق معروضة تظهر في تباين.
محافظ أكثر ذكاءً وعوائد أقوى

يسعى كل قائد في مجال الأسهم الخاصة إلى تحقيق النتيجة نفسها—تسريع تحقيق القيمة عبر الشركات ضمن المحفظة. لكن فترات الاحتفاظ الأقصر، وارتفاع توقُّعات المستثمرين، والأنظمة القديمة قد تجعل من الصعب التحرّك بالسرعة المطلوبة لمعالة البيانات.

وهنا يأتي دور IBM، إذ تساعد شركات الأسهم الخاصة وشركات المحافظ على تحويل التعقيد التشغيلي إلى قيمة فعلية.

ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة والسحابة الهجينة، تسهم ®IBM Consulting في تسريع الكفاءة والنمو، بما يساعدك على تعزيز الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، وتوسيع الهوامش، وبناء قصة تخارج أقوى.

نعمل نبًا إلى جنب مع فريقك، ونبتكر معًا حلولًا قابلة للتوسع وتحقق نتائج ملموسة — لا مجرد عروض تقديمية. ومع التكنولوجيا المناسبة والتركيز المشترك على النتائج، نساعدك على تقديم قيمة متنامية عبر مختلف الاستثمارات في المحفظة.
حالات الاستخدام
تمكين الصفقات وتحقيق القيمة

من مرحلة العناية الواجبة إلى التخارج، تساعدك IBM على اكتشاف القيمة وتحقيقها بسرعة. نُجري تقييمات سريعة لجاهزية التقنية والذكاء الاصطناعي تكشف عن كفاءات مخفية قبل الاستحواذ وبعده. وتوفّر برامج “رفع القيمة” التي نقدّمها بعد الإغلاق تحسينًا سريعًا لمصاريف البيع والإدارة العامة (SG&A)، كما يضمن تسعير الحوافز المتوافق أن تحقق النجاح معًا.
عمليات الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي

حوِّل البيانات إلى أداء. تساعد IBM شركات المحافظ على أتمتة مجالات المالية والمشتريات والموارد البشرية؛ لتقليل التكاليف، وتسريع دورات الإقفال، وتحسين دقة التنبؤات. أعِد تصوّر طريقة إنجاز العمل — واكتشف فرص توفير التكاليف، وحرِّر رأس المال، ودعِّم النمو من خلال نتائج ملموسة تتراكم بسرعة.

تحديث السحابة للسوق المتوسطة

توسَّع بذكاء أكبر. تحتاج شركات المحفظة إلى بنية تحتية حديثة دون تعقيدات أو التكاليف الباهظة لإعادة هيكلة المؤسسات على نطاق واسع. تقدّم IBM سحابة هجينة وتحديثًا للتطبيقات بتصميم مُصمَّم ليلبّي الاحتياجات ويخدم الفرق المرِنة — سريعة النشر، وسهلة الإدارة، وتضمن تحقيق عائد استثمار ملموس.

أداء يمكنك الاعتماد عليه

شخص يعمل على جهاز كمبيوتر محمول في بيئة مكتبية مع ظهور شعار IBM في الخلفية.
IBM

خفض بنسبة 40% في تكاليف التشغيل المالية و70% في نفقات المورّدين — مدعوم بأُطر الذكاء الاصطناعي نفسها التي نقدّمها الآن لعملائنا.
رجلا أعمال يعقدان اجتماعًا ناجحًا في مكتب حديث.
Dun and Bradstreet

وفَّر عملاء D&B أكثر من 10% من الوقت اللازم لتقييم مخاطر المورِّدين.
منظر من الأعلى لطائرات متوقفة على مدرج مطار مشمس.
شركة طيران الرياض

تحويل إنتاجية الذكاء الاصطناعي إلى واقع مع شركة الرياض للطيران.
عبوات كوكا كولا معروضة في صفوف في متجر/سوبر ماركت
شركاء Coca-Cola Europacific

1) أكثر من 40 مليون دولار أمريكي من الفوائد من خلال تحسين المشتريات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
منظر للمدينة مع مبانٍ حديثة شاهقة الارتفاع وهندسة معمارية قديمة من الطوب.
AccorInvest

ساهمت الأنظمة المالية المحدَّثة في تحسين التنبؤ بالتدفقات النقدية والتقارير، ما أدى إلى تسريع عملية الإغلاق المالي.
تعرّف على خبرائنا Neil Dhar John Winn مانيش جويال مونيكا بروثي Yogi Goyal

التوجهات في الأسهم الخاصة

ثلاثة رجال أعمال يتواصلون
من مشروعات الذكاء الاصطناعي إلى الأرباح: كيف يحافظ الذكاء الاصطناعي الوكيل على العوائد المالية اقرأ التقرير
صورة Monica Proothi
وظِّف الذكاء الاصطناعي في مجال التمويل - وتعرَّف على كيفية الاستفادة من إمكاناته في هذا المجال
حرف "C" كبير مزين بألوان ونقوش متنوعة، موضوع على خلفية بيضاء.
دراسة الرؤساء التنفيذيين (CEO) لعام 2025
منظر لثلاثة محترفين يشاركون في اجتماع تعاوني في بيئة مكتبية حديثة.
كبار مسؤولي الذكاء الاصطناعي (CAIOs) يتغلبون على التعقيد لإنشاء مسارات جديدة للقيمة
الجوائز والتقدير معترف بها عالميًا لتأثيرها الملموس في الأعمال، وليس فقط لتقديم التكنولوجيا.
مصفوفة ®PEAK Matrix لعام 2024 لخدمات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي من Everest Group

تم اختيار IBM كشركة رائدة في توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من التجارب الأولية إلى الإنتاج، من خلال المسرّعات المتخصصة لكل صناعة وتسليم النتائج القائم على الأهداف.

تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لخدمات إسناد عمليات الأعمال المالية والمحاسبية إلى جهات خارجية لعام 2025

تحظى IBM بتقدير واسع لتضمينها الذكاء الاصطناعي التوليدي في مهام سير العمل المالية، وتعزيز كفاءة التكلفة بمساندة أكثر من 30 ألف ممارس مالي.

HFS Horizons: خدمات المؤسسات القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي لعام 2025

تم تصنيف IBM Consulting كشركة رائدة في السوق لإعادة ابتكار العمليات المؤسسية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحقيق قيمة جديدة للأعمال.

