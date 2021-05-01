امتثال ®IBM Cloud : قواعد السلوك الأوروبية للحوسبة السحابية (CCOC)
رسم يُظهر شخصين يقفان على المنصات، أحدهما ينظر إلى الخريطة والآخر إلى درع أمني
ما قواعد السلوك الأوروبية للحوسبة السحابية (EU CCOC)؟

تُتيح متطلبات مدونة قواعد السلوك الأوروبية للحوسبة السحابية (EU Cloud CoC) لمزودي خدمات السحابة (CSPs) إثبات قدرتهم على الامتثال للّائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR).

تتضمن مدونة قواعد السلوك الأوروبية للحوسبة السحابية (EU Cloud CoC) قسمًا للحوكمة مصممًا لدعم التنفيذ الفعَّال والشفاف وإدارة وتطوير المدونة. ونتيجةً للرأي الإيجابي الصادر عن مجلس حماية البيانات الأوروبي (EDPB)، تمت الموافقة رسميًا على القانون من قِبَل هيئة حماية البيانات البلجيكية في مايو 2021.

لقد كانت مدونة السلوك السحابية للاتحاد الأوروبي (EU Cloud CoC) أداة حاسمة في مواءمة قطاع السحابة مع التدابير الفنية والتنظيمية الصارمة من أجل تنفيذ اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) بفاعلية. وبجانب كونها دليلًا على الامتثال للّائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) لمزودي خدمات السحابة، فإن هذه الأداة الفريدة تُعَد حماية مهمة لمستخدمي السحابة في الاتحاد الأوروبي.


التقارير والوثائق الأخرى

خدمات IBM Cloud التي تم التحقق من امتثالها مع ميثاق السحابة الأوروبي (EU Cloud CoC) (معرِّف التحقق 2023LVL02SCOPE5316). 
موقف IBM

تعتبِر IBM ميثاق السحابة الأوروبي (EU Cloud CoC) أداة موثوقًا بها لعرض التزامنا لمستخدمي السحابة بأن بياناتهم آمنة. يوضِّح التحقق من ميثاق السحابة الأوروبي (EU Cloud CoC) أن IBM Cloud تلتزم بمتطلبات الميثاق. حصلت IBM على مستوى ثانٍ من الامتثال لميثاق السحابة الأوروبي (EU Cloud CoC). اطَّلِع على خدماتنا التي تلتزم بمتطلبات ميثاق السحابة الأوروبي (EU Cloud CoC).  

الخدمات

لمزيد من المعلومات حول سياسات خصوصية البيانات من IBM، يُرجى زيارة IBM Trust Center.  إذا كان لديك المزيد من الأسئلة بشأن سياسة الخصوصية الخاصة بشركة IBM لعروضنا الخارجية، يمكنك التواصل مع دعم مكتب الخصوصية الرئيسي في IBM.
الموارد اطَّلِع على رأي الهيئة الأوروبية لحماية البيانات (EDPB) حول مدونة السلوك الخاصة بالخدمات السحابية في الاتحاد الأوروبي (EU Cloud CoC). اطَّلِع على بعض المعلومات حول مدونة السلوك الأوروبية للخدمات السحابية. اقرأ البيان الصحفي الخاص بالتزام IBM بمعيار EU Cloud CoC.
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