استعانت شركة Printus بشريك الأعمال لدى IBM، وهي شركة SVA للتشاور بشأن تجديد البنية التحتية، معربة عن عن رغبتها في تحقيق أعلى أداء ممكن، والحفاظ على قابلية التوسع، وزيادة توافر عملياتها التجارية الحيوية.

وللحفاظ على مستوى خدمة العملاء ورضاهم، قامت Printus بترقية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديها من معالج ®IBM Power8 إلى أحدث الأنظمة القائمة على معالج Power10. وبذلك، قامت بتنفيذ خادمين من طراز IBM Power E1080 مزودين بـ 96 نواة و6 تيرابايت من الذاكرة. إلى جانب الأجهزة الجديدة، ستتبنى Printus أيضًا حل IBM PowerVC. يوفر PowerVC إدارة مبسطة للمحاكاة الافتراضية وعمليات النشر السحابية لبيئات ®IBM AIX و ®Red Hat® Enterprise Linux التي تقوم بتشغيل برامج SAP الضرورية للأعمال. من الأهمية بمكان تشغيل نظام إدارة مستودعات SAP على قاعدة بيانات IBM Db2® وخادم تطبيقات IBM WebSphere، ومستودع البيانات الذي يعمل على Oracle. باستخدام PowerVC، يمكن للفرق رؤية جميع هذه البيئات والأنظمة من لوحة تحكم واحدة في أماكن العمل وفي السحابة، والتحكم في الموارد وموازنة أحمال التشغيل حسب الحاجة.

كما قامت Printus بتحديث نظام التخزين الخاص بها، من خلال تنفيذ IBM Storage FlashSystem 7300 وتحديث مكتبة الأشرطة باستخدام 10 محركات أشرطة Linear Tape-Open (LTO)، وهو ما أدى إلى تسريع أداء البيئة الجديدة بشكل أكبر من خلال خفض زمن انتقال البيانات وزيادة قابلية التوسع. مع اقتراب انتهاء دعم بيئتها القائمة على معالج ®Power8، تجنبت شركة Printus تكاليف تمديد الصيانة الباهظة من خلال التعاون الوثيق مع شركة IBM لإجراء عملية انتقال سريعة وسلسة إلى Power10. تم عقد جلسات تحضيرية لإجراء عمليات تحديد الحجم وقياس الأداء، مما يساعد على ضمان أن تكون البيئة ذات حجم مناسب ليس فقط للعمليات وأحمال التشغيل الحالية، ولكن أيضًا قادرة على التوسع لدعم النمو المستقبلي للأعمال. رحبت برينتوس بالتكنولوجيات والابتكارات الجديدة، مثل تقنية محاكاة هوية منفذ N-Port (NPIV) لـ اتصالات الألياف الضوئية، وبطاقات واجهة الشبكة الافتراضية (vNICs) لتقديم أداء شبكي أفضل، ومجموعات خوادم IBM Power Enterprise Pools 1.0 من أجل المرونة في نقل عمليات التنشيط المتنقلة إلى خوادم بديلة داخل المجموعة. الأهم من ذلك، أن شركة Printus مجهزة الآن بمنصة وبنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات مصممة لدعم انتقالها المستقبلي إلى SAP S/4HANA.