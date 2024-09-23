تمكّن من تشغيل توزيعات Linux للمؤسسات على خوادم IBM® Power® مع مجموعة برمجيات مفتوحة بالكامل تستفيد من نظام OpenPower البنائي والأداء الفعال للسحابة الأصلية من خلال تقنية المحاكاة الافتراضية ®PowerVM.
يمكنك تعزيز موثوقية تقنية المصدر المفتوح وأمانها وقابليتها للتوسع باستخدام خيارات نشر التقنيات السحابية الأصلية الرائدة في الصناعة. حيث يوفر Enterprise Linux® on IBM Power أساسًا قويًا للبنية التحتية للتقنيات السحابية الهجينة مفتوحة المصدر، ما يمكّنك من تحديث التطبيقات بكفاءة أكبر.
استكشف خوادم IBM Power: الاستجابة بشكل أسرع، وحماية البيانات، وتبسيط المعارف والأتمتة إلى جانب زيادة الموثوقية بطريقة مستدامة.
برنامج SAP HANA على IBM Power: اكتشف فوائد الخوادم التي تعمل على تبسيط عمليات نشر SAP HANA في مؤسستك وتسريعها.
تكوين جديد للمدخلات لبرنامج SAP HANA على IBM Power L1022
تحتاج المؤسسات الكبيرة والصغيرة إلى الموثوقية والأمان عند تشغيل أحمال تشغيل SAP HANA. وفي حين أنك قد تكون متأكدًا من موثوقية IBM وأمانها، إلا إن الأسعار التي تقدمها يمكن أن تفاجئك.
استخدم مؤسسة OpenPOWER للابتكار وبناء حل ناجح يعتمد على بنية ®POWER التحتية الخاصة بك.
حقق استفادة أكبر من تقنية السحابة الهجينة لديك عن طريق نشر تطبيقك بشكل أسرع مع الخوادم المرنة الرائدة في الصناعة والقابلة للتوسع.
يقدم Linux on IBM Power مجموعة حلول مفتوحة—بدءًا من الأجهزة وحتى نظام التشغيل — والتي تم تحسينها لتناسب بنية السحابة الهجينة لديك.
تعمل هذه الشركة المصنعة على إتاحة نماذج أعمال مبتكرة لبناء مستقبل مستدام من خلال توحيد تطبيقات SAP على أنظمة IBM Power Systems، وIBM Storage، وRed Hat® Enterprise Linux.
تستخدم Coop Group خوادم IBM Power10 عالية الأداء مع SUSE Linux® Enterprise Server for SAP Applications لتسريع تقارير ®SAP S/4HANA بنسبة تصل إلى 30%—مما يؤدي إلى تمكين الشركة من إدارة الأعمال بكفاءة أكبر مع اتخاذ قرارات سريعة تعتمد على البيانات.
تستخدم أكبر شركة طيران في أستراليا الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر وتقنية السحابة الهجينة على نظام IBM Power System AC922 لإعادة ابتكار الأفلام والصور من تاريخ الشركة الطويل.
تم بناء IBM PowerVC على OpenStack، وهو يوفر إدارة مبسطة للمحاكاة الافتراضية وعمليات النشر السحابية.
احصل على حِزم فعالة من عروض البرامج التي تمكِّنك من نشر وإدارة تقنيات السحابة الخاصة بسلاسة.
يعد IBM Power L1022 خادمًا ثنائي المقبس قائم على معالج Power10 ثنائي الوحدات، وهو مُحسَّن للعمل مع أحمال التشغيل المستندة إلى Linux مثل SAP HANA.
يعمل Power L1024 على تحسين منصة الخادم الأكثر موثوقية في فئتها، مع توفير إمكانيات الاسترداد والتشخيص المتقدمة وواجهة الذاكرة المفتوحة (OMI).
نزّل الاستطلاع لمعرفة مدى أمان البنية التحتية لمؤسستك مقارنة بالمنصات الأكثر أمانًا في الصناعة.
تعرّف على سبب تصنيف IBM Power كنظام يقدم أعلى مستوى من الموثوقية للعام الرابع عشر على التوالي في تقرير ITIC.
تعرّف على الطريقة التي تستطيع شركتك من خلالها الاستفادة من التقنية السحابية الهجينة سهلة الاستخدام. حدِّد موعدًا لعقد اجتماع مجاني مدته 30 دقيقة مع أحد خبراء IBM Power.