IBM PowerSC هو حل (أمني يضمن الامتثال للمعايير) ومُصمم خصوصًا للبيئات الافتراضية على خوادم IBM Power التي تدعم أنظمة التشغيل AIX، أو IBM i، أو Linux. يقع PowerSC في أعلى مجموعة خوادم IBM Power، ويتضمن ميزات الأمان الموجودة في طبقات مختلفة.