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حاسبة التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) لخوادم Power
منظر ثلاثي الأرباع لخادم IBM Power E1080

يُعدّ خادم IBM Power E1080 هو الأقوى والأكثر قابليةً للتوسع في مجموعة خوادم IBM Power. ويدعم خادم E1080 ما يصل إلى 240 نواة معالج Power10 وذاكرة تصل إلى 64 تيرابايت، وهو مصمم لتشغيل نظام AIX، ونظام IBM i، ونظام Linux.

صُمم خادم IBM Power E1080 من أجل توفير المرونة، وهو يتضمن تحسينات جديدة مثل تشفير الذاكرة الشفاف، وقابلية التوسع الفعّال، والتحليل الأسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي الجاهز للإنتاج عند نقطة البيانات.

اطلع على نتائج الأداء

استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، واحمِ بياناتك من النواة إلى السحابة، وتمكّن من تسهيل الحصول على الرؤى وتسريع الأتمتة باستخدام خوادم IBM Power.

Power10: تحسين الأداء وتقليل استهلاك الطاقة

المزايا توفير الحماية متعددة الطبقات

يساعد التشفير الشفاف في الذاكرة على تبسيط حماية السحابة الهجينة والحفاظ على الأداء.

تحقيق قدر أكبر من الكفاءة

يمكن للخادم توفير أداء أعلى لكل نواة وزيادة الإنتاجية على مستوى المقبس والنظام.

 تسهيل نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي

يجعل محرك الاستدلال المدمج الذكاء الاصطناعي أقرب إلى البيانات، ويقلل هذا من التكلفة والتعقيدات.

 تحسين التوافر

تم تصميم بنية الذاكرة الجديدة لتوفير مزيد من التوفر وتقليل فترة التعطل.
المزايا أداء محسَّن وقابلية توسع فعّالة

يوفر معالج Power10 المتقدم بمعمارية 7 نانومتر استهلاكًا أقل للطاقة.

 النشر المرن

صُمم الجيل IBM Power10 من الخوادم لجعل التعامل مع التكنولوجيا تجربة سلسة.

 

 أمان مستمر

طبقة دفاع جديدة مع تشفير ذاكرة شفاف يحافظ على تشفير جميع البيانات في الذاكرة أثناء انتقالها بين الذاكرة والمعالج.²

 حماية محسّنة

زيادة عدد محركات التشفير في كل نواة بمقدار أربعة أضعاف مقارنةً بخادم Power9³ تؤدي إلى تسريع أداء التشفير في جميع المستويات.

 تصميم ذو طبقات أمان متعددة

نظام دفاع داخل النواة ضد الهجمات ودعم مصمم لحماية البيانات من النواة إلى السحابة.

 تبسيط الرؤى

تدير القوة الحاسوبية وعرض النطاق الترددي للبيانات العمليات المكثفة للتعلم الآلي والاستدلال بالذكاء الاصطناعي.

 العمليات المستمرة

يعمل الاسترداد المتقدم، وقدرات التشخيص، وزيادة واجهة الذاكرة المفتوحة (OMI) بأكثر من الضعف على تعزيز اتساق الخادم.

 الموثوقية والتوافر الأمثل

تتميز وحدات ذاكرة Power10 DIMMs بأداء أفضل مرتَين من حيث الموثوقية والتوافر مقارنةً بوحدات DIMMs القياسية في المجال.⁴
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البرامج

IBM Virtual Hardware Management Console (vHMC)

تُستخدم وحدة IBM Hardware Management Console (HMC) لتكوين واحد أو أكثر من خوادم Power والتحكم فيها. وتوفر وحدة التحكم صيغة جهاز افتراضي لزيادة مرونة عملية النشر.

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IBM PowerSC

IBM PowerSC هو حل (أمني يضمن الامتثال للمعايير) ومُصمم خصوصًا للبيئات الافتراضية على خوادم IBM Power التي تدعم أنظمة التشغيل AIX، أو IBM i، أو Linux. يقع PowerSC في أعلى مجموعة خوادم IBM Power، ويتضمن ميزات الأمان الموجودة في طبقات مختلفة.

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IBM PowerVC

يُعدّ IBM PowerVC حلًا افتراضيًا متقدمًا للمحاكاة الافتراضية وإدارة السحابة. تم بناؤه على OpenStack، وهو يوفر إدارة محاكاة افتراضية مبسطة وعمليات نشر سحابية مبسطة للأجهزة الافتراضية (VMs) التي تعمل بأنظمة IBM AIX، وIBM i، وLinux وتدعم خوادم IBM Power.

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الموارد نظرة عامة تقنية

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الحواشي

¹ خادم IBM Power E1080؛ معيار قياس الأداء ثنائي المستوى SAP SD القياسي الذي يعمل على نظام SAP ERP 6.0 EHP5؛ معالج Power10 بسرعة 3.55-4.0 جيجا هرتز ذاكرة 4096 جيجابايت، 8 معالجات رئيسية، 120 نواة، 960 خيط معالجة، 174,000 مستخدم في اختبار SAP SD (955,050 عملية SAP في الثانية)، نظام التشغيل AIX 7.2، قاعدة البيانات DB2 11.5. شهادة رقم 2021059. يمكن العثور على جميع النتائج على موقع sap.com/benchmark [invalid URL removed] صالحة اعتبارًا من 27/8/2021 خادم HPE Superdome Flex؛ معيار قياس الأداء ثنائي المستوى SAP SD القياسي الذي يعمل على نظام SAP ERP 6.0 EHP5؛ معالج Intel Xeon Platinum 8280L بسرعة 2.7 جيجا هرتز، 16 معالجًا رئيسيًّا، 448 نواة، 896 خيط معالجة، 152,508 مستخدمين في اختبار SAP SD (877,050 عملية SAP في الثانية)، يعمل بنظام التشغيل Windows Server 2019 وقاعدة البيانات Microsoft SQL Server 2019، الشهادة رقم 2020029.

² يعني تشفير الذاكرة الشفاف أن القدرات لا تحتاج إلى أي تكوين من المستخدم.

³ تحسن بمقدار 5 أضعاف في معدل معالجة النماذج الاستدلالية الكبيرة ذات الدقة العائمة 32 بت لكل مقبس بدءًا من معالج Power9 E980 (وحدات ذات 12 نواة) إلى معالج Power10 E1080 (وحدات ذات 15 نواة). استنادًا إلى اختبارات أجرتها IBM باستخدام Pytorch، OpenBLAS، على نفس نموذج BERT Large مع مجموعة بيانات SQUD v1.1.

⁴ استنادًا إلى التحليل الداخلي الذي أجرته شركة IBM لمعدل أعطال وحدات الذاكرة DDIMMs الخاصة بها مقارنةً بوحدات ذاكرة DIMMS القياسية في الصناعة.