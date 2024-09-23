صُمم خادم IBM Power E1080 من أجل توفير المرونة، وهو يتضمن تحسينات جديدة مثل تشفير الذاكرة الشفاف، وقابلية التوسع الفعّال، والتحليل الأسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي الجاهز للإنتاج عند نقطة البيانات.
استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، واحمِ بياناتك من النواة إلى السحابة، وتمكّن من تسهيل الحصول على الرؤى وتسريع الأتمتة باستخدام خوادم IBM Power.
Power10: تحسين الأداء وتقليل استهلاك الطاقة
يساعد التشفير الشفاف في الذاكرة على تبسيط حماية السحابة الهجينة والحفاظ على الأداء.
يمكن للخادم توفير أداء أعلى لكل نواة وزيادة الإنتاجية على مستوى المقبس والنظام.
يجعل محرك الاستدلال المدمج الذكاء الاصطناعي أقرب إلى البيانات، ويقلل هذا من التكلفة والتعقيدات.
تم تصميم بنية الذاكرة الجديدة لتوفير مزيد من التوفر وتقليل فترة التعطل.
يوفر معالج Power10 المتقدم بمعمارية 7 نانومتر استهلاكًا أقل للطاقة.
صُمم الجيل IBM Power10 من الخوادم لجعل التعامل مع التكنولوجيا تجربة سلسة.
طبقة دفاع جديدة مع تشفير ذاكرة شفاف يحافظ على تشفير جميع البيانات في الذاكرة أثناء انتقالها بين الذاكرة والمعالج.²
زيادة عدد محركات التشفير في كل نواة بمقدار أربعة أضعاف مقارنةً بخادم Power9³ تؤدي إلى تسريع أداء التشفير في جميع المستويات.
نظام دفاع داخل النواة ضد الهجمات ودعم مصمم لحماية البيانات من النواة إلى السحابة.
تدير القوة الحاسوبية وعرض النطاق الترددي للبيانات العمليات المكثفة للتعلم الآلي والاستدلال بالذكاء الاصطناعي.
يعمل الاسترداد المتقدم، وقدرات التشخيص، وزيادة واجهة الذاكرة المفتوحة (OMI) بأكثر من الضعف على تعزيز اتساق الخادم.
تتميز وحدات ذاكرة Power10 DIMMs بأداء أفضل مرتَين من حيث الموثوقية والتوافر مقارنةً بوحدات DIMMs القياسية في المجال.⁴
احصل على توفير أسرع، وتوسيع نطاق بأسعار معقولة وأقصى مدة تشغيل لأعباء عمل SAP HANA.
خفض تكاليف تراخيص البرامج من خلال دمج أعباء عمل Oracle في عدد أقل من الخوادم والأنوية.
شغّل تطبيقات الرعاية الصحية المتوافقة مع معايير FHIR على IBM Power مع ضمان أقصى مدة تشغيل وموثوقية.
يمكنك تحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات وتوسيع نطاق القدرة الاستيعابية بشكل ديناميكي حسب الحاجة مع تغير احتياجات عملك.
حافظ على استمرارية الأعمال بفضل القدرات المتقدمة لاكتشاف الأعطال، والتحول إلى النظام الاحتياطي، واستعادة البيانات.
IBM Virtual Hardware Management Console (vHMC)
تُستخدم وحدة IBM Hardware Management Console (HMC) لتكوين واحد أو أكثر من خوادم Power والتحكم فيها. وتوفر وحدة التحكم صيغة جهاز افتراضي لزيادة مرونة عملية النشر.
IBM PowerSC
IBM PowerSC هو حل (أمني يضمن الامتثال للمعايير) ومُصمم خصوصًا للبيئات الافتراضية على خوادم IBM Power التي تدعم أنظمة التشغيل AIX، أو IBM i، أو Linux. يقع PowerSC في أعلى مجموعة خوادم IBM Power، ويتضمن ميزات الأمان الموجودة في طبقات مختلفة.
IBM PowerVC
يُعدّ IBM PowerVC حلًا افتراضيًا متقدمًا للمحاكاة الافتراضية وإدارة السحابة. تم بناؤه على OpenStack، وهو يوفر إدارة محاكاة افتراضية مبسطة وعمليات نشر سحابية مبسطة للأجهزة الافتراضية (VMs) التي تعمل بأنظمة IBM AIX، وIBM i، وLinux وتدعم خوادم IBM Power.
IBM® Power S1012 هو نظام بفتحة واحدة وبنصف العرض ومعالج Power10، وهو مصمَّم للاستخدام في حوسبة الحافة وأحمال تشغيل الأعمال الأساسية.
خادم أحادي المقبس مكون من أربع وحدات مصمم لأعباء العمل المهمة للأعمال على أنظمة AIX، أو IBM i، أو Linux.
خادم ثنائي المقبس مكون من وحدتَين مصمم لأعباء العمل المهمة للأعمال على أنظمة AIX، أو IBM i، أو Linux.
خادم ثنائي المقبس مكون من أربع وحدات مصمم لأعباء العمل المهمة للأعمال على أنظمة AIX، أو IBM i، أو Linux.
خادم رف رباعي المقابس مُحسّن للتعامل مع التطبيقات التي تتطلب كميات كبيرة من البيانات وعمليات النشر باستخدام السحابة الهجينة.
اقرأ دليل E1080 IBM Redbook الشامل، والذي يتضمن أحدث التغييرات، والتقنيات، والميزات الرئيسية.
اكتشف كيف يمكن لنظام IBM Power مساعدتك في تحديث أعمالك، وأتمتتها، وتأمينها.
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¹ خادم IBM Power E1080؛ معيار قياس الأداء ثنائي المستوى SAP SD القياسي الذي يعمل على نظام SAP ERP 6.0 EHP5؛ معالج Power10 بسرعة 3.55-4.0 جيجا هرتز ذاكرة 4096 جيجابايت، 8 معالجات رئيسية، 120 نواة، 960 خيط معالجة، 174,000 مستخدم في اختبار SAP SD (955,050 عملية SAP في الثانية)، نظام التشغيل AIX 7.2، قاعدة البيانات DB2 11.5. شهادة رقم 2021059. يمكن العثور على جميع النتائج على موقع sap.com/benchmark [invalid URL removed] صالحة اعتبارًا من 27/8/2021 خادم HPE Superdome Flex؛ معيار قياس الأداء ثنائي المستوى SAP SD القياسي الذي يعمل على نظام SAP ERP 6.0 EHP5؛ معالج Intel Xeon Platinum 8280L بسرعة 2.7 جيجا هرتز، 16 معالجًا رئيسيًّا، 448 نواة، 896 خيط معالجة، 152,508 مستخدمين في اختبار SAP SD (877,050 عملية SAP في الثانية)، يعمل بنظام التشغيل Windows Server 2019 وقاعدة البيانات Microsoft SQL Server 2019، الشهادة رقم 2020029.
² يعني تشفير الذاكرة الشفاف أن القدرات لا تحتاج إلى أي تكوين من المستخدم.
³ تحسن بمقدار 5 أضعاف في معدل معالجة النماذج الاستدلالية الكبيرة ذات الدقة العائمة 32 بت لكل مقبس بدءًا من معالج Power9 E980 (وحدات ذات 12 نواة) إلى معالج Power10 E1080 (وحدات ذات 15 نواة). استنادًا إلى اختبارات أجرتها IBM باستخدام Pytorch، OpenBLAS، على نفس نموذج BERT Large مع مجموعة بيانات SQUD v1.1.
⁴ استنادًا إلى التحليل الداخلي الذي أجرته شركة IBM لمعدل أعطال وحدات الذاكرة DDIMMs الخاصة بها مقارنةً بوحدات ذاكرة DIMMS القياسية في الصناعة.