لتحقيق بوابة API قوية في وقت قصير، تعاونت شركة NHC مع شركة Eastern Light Technologies (ELT)، أحد شركاء IBM الذهبيون، لتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية. نفَّذت شركة NHC الحل باستخدام IBM Cloud Pak for Integration (CP4I)، المبني على منصة Red Hat OpenShift، من أجل تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات. وهذا التحول إلى نهج قائم على الحاويات أدى إلى جعل أنظمة NHC أكثر مرونة وموثوقية وأمانًا.

تتضمن الميزات الرئيسية لبرنامج CP4I ما يلي:

بوابة API من IBM® DataPower® API gateway للمساعدة على تأمين اتصالات API.

استخدام IBM API Connect للمساعدة على ضمان تفاعل سلس بين مختلَف المنصات.

استخدام IBM MQ لتوفير نقل رسائل ثابت وفعَّال.

استخدام IBM App Connect لتبسيط معالجة البيانات المعقدة وتعزيز التعاون بين الفرق.

من خلال توحيد عمليات التكامل عبر الشركة، حصلت NHC على تحكُّم أفضل مع السماح للأقسام المختلفة بالعمل بشكل مستقل ضمن حدود آمنة. وبالإضافة إلى ذلك، أدى اعتماد أفضل الممارسات، مثل التكامل المستمر والتسليم المستمر (CICD) إلى تسريع الجداول الزمنية للمشروع بشكل كبير وتقليل الأخطاء.

تعكس هذه التحسينات التزام NHC بتقديم عمليات وخدمات عقارية متكاملة وذكية، وقدرتها على الاستفادة من البيانات لابتكار تجربة رقمية متميزة في تطوير العقارات.