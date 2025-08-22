تستفيد NHC من التحول الرقمي من خلال حلول الحاويات الحديثة.
بدأت NHC بتنفيذ حل متطور لدمج التطبيقات يستفيد من أحدث التقنيات. ولتحقيق رؤيتها، كانت بحاجة إلى بيئة جديدة تمكِّن من بناء بنية قوية وقابلة للتوسع لعرض واجهات برمجة التطبيقات (APIs) واستهلاكها. كانت لديها فرصة عمل لأتمتة سير العمل بحيث تتمكن الفرق من توسيع العمليات لتلبية الطلبات المتزايدة للعملاء وزيادة حجم المعاملات. وللاستفادة من هذه الفرص، احتاجت إلى تنفيذ بيئة قوية وقابلة للتوسع تضمن تحوُّلًا رقميًا سلسًا. كان هدفها تعزيز مكانة NHC كشركة رائدة في تطوير العقارات، وذلك عبر إنشاء مجتمعات حضرية ذكية وحيوية تُعيد تعريف أسلوب العيش في المدن وترتقي بجودة الحياة.
لتحقيق بوابة API قوية في وقت قصير، تعاونت شركة NHC مع شركة Eastern Light Technologies (ELT)، أحد شركاء IBM الذهبيون، لتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية. نفَّذت شركة NHC الحل باستخدام IBM Cloud Pak for Integration (CP4I)، المبني على منصة Red Hat OpenShift، من أجل تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات. وهذا التحول إلى نهج قائم على الحاويات أدى إلى جعل أنظمة NHC أكثر مرونة وموثوقية وأمانًا.
تتضمن الميزات الرئيسية لبرنامج CP4I ما يلي:
من خلال توحيد عمليات التكامل عبر الشركة، حصلت NHC على تحكُّم أفضل مع السماح للأقسام المختلفة بالعمل بشكل مستقل ضمن حدود آمنة. وبالإضافة إلى ذلك، أدى اعتماد أفضل الممارسات، مثل التكامل المستمر والتسليم المستمر (CICD) إلى تسريع الجداول الزمنية للمشروع بشكل كبير وتقليل الأخطاء.
تعكس هذه التحسينات التزام NHC بتقديم عمليات وخدمات عقارية متكاملة وذكية، وقدرتها على الاستفادة من البيانات لابتكار تجربة رقمية متميزة في تطوير العقارات.
أدى هذا الإعداد المتطور إلى تغيير ديناميكيات عمل NHC التشغيلية بشكل جذري. وقد أصبحت من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية من خلال الانتقال بالكامل إلى تطبيق قائم على الحاويات. وقد مكَّن هذا التحول شركة NHC من الاستفادة من الأتمتة، وبالتالي تقليل التدخلات اليدوية في عملية التطوير والنشر.
"مع انطلاق شركة NHC في رحلة التحول الرقمي لديها -والتي تهدف إلى تقديم عمليات وخدمات عقارية متكاملة وذكية والاستفادة من البيانات- لتوفير تجربة رقمية مميزة في تطوير العقارات، كان التكامل هو العنصر الأساسي الذي ساهم في هذا التحول الرقمي. ستُتيح لنا دراسة الحالة المعروضة هنا التوسع وتطوير منتجات رقمية مبتكرة تقدِّم تجربة رقمية استثنائية للعملاء وتدعم اتخاذ القرارات القائمة على البيانات". عصام الحقباني، المدير العام لتكنولوجيا المعلومات، شركة NHC
أدى التنفيذ الناجح إلى تحسين كبير في سرعة وصول NHC للسوق، مع انخفاض بنسبة 40% في الوقت اللازم لتطوير وإطلاق الخدمات الجديدة. وقد أدى هذا التحسين، بالإضافة إلى نشر أكثر من 700 خدمة على المنصة الجديدة، إلى تعزيز قدرة خدمات NHC بشكل كبير. يظهر الأداء المتميز للمنصة من خلال قدرتها على معالجة متوسط مليونَي طلب يوميًا، مع تسجيل ذروات تصل إلى 4 ملايين طلب يوميًا. علاوةً على ذلك، تم تقليل متوسط زمن الاستجابة لاستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API) بنسبة 23%، ما أدى إلى تحسين تجربة المستخدم لكلٍّ من المستفيدين الداخليين والخارجيين من الخدمات.
منذ عام 2017، تعمل شركة NHC على بناء مجتمعات حيوية وتوفير مساحات جميلة تُعيد تصوُّر حياة الأفراد.
تُتيح التطورات الطموحة للشركة الوصول إلى كل ما يحتاجه الناس بالقرب من منازلهم، مع مرافق حديثة وأحياء ودية ومساحات خضراء تُثري الحياة اليومية.
تضع شركة NHC الأسس الصحيحة للبنية التحتية عالية الجودة والخدمات ووسائل النقل لإنشاء أماكن تجلب الازدهار لسنوات قادمة. إنه مكان يمكن للناس فيه الاستثمار في منازلهم، الاستثمار في مستقبلهم، وعيش حياة أفضل.
