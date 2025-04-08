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Case Studies
Naviair
Naviair هي مزود مملوك للدولة لخدمات الطيران في الدنمارك. أحد الأنشطة الأساسية للشركة هو إدارة حركة الطيران، حيث تُعد سلامة الطيران والأمن الإلكتروني أمرًا بالغ الأهمية. ومن ثَمَّ فإن الحفاظ على بنية تحتية موثوقة وقابلة للتوسع لتكنولوجيا المعلومات هو أولوية رئيسية لفريق التقنية لدى Naviair.
واجه مزود خدمات الطيران عقبات كبيرة في إدارة التطبيقات الحساسة في أنظمته الإدارية، وسط تعقيدات متزايدة وقيود بشأن الموارد. شكلت البنية التحتية للأنظمة الإدارية القديمة لشركة Naviair عقبات كبيرة وكانت الشركة تتطلع إلى استبدال الخوادم القديمة. كما بدأت Naviair أيضًا في استكشاف الانتقال إلى بيئة سحابة هجينة كجزء من التحديث، ولكن بصفتها شركة صغيرة، كانت هناك مخاوف بشأن تأثير ذلك في الموارد المحدودة.
كجزء من الاستراتيجية المستمرة للشركة لتكون أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة، أرادت Naviair تقييم خيارات الحلول المختلفة بعناية. "عندما نتخذ القرارات، فإننا نتخذها بناءً على الموارد المتاحة. وعندما نفكر في تقنية جديدة، يجب أن تقلل تلك التقنية ليس فقط التكلفة، ولكن أيضًا الجهد. لذا من المفيد وضع تقنية جديدة تعمل على توسيع نطاق صيانة البنية التحتية"، كما يوضح Kristian Malvander، اختصاصي البنية التحتية الأساسية في SAP لدى Naviair.
أظهرت التحليلات التفصيلية أن ®IBM® Power هو الخيار الأمثل لعملية تحويل SAP لدى Naviair، وذلك بفضل إمكاناته لتحقيق الأداء المثالي، وذلك بفضل زمن الانتقال المنخفض والموثوقية الفعالة. ومن خلال إجراء حالات عمل شاملة عبر مختلف المنصات السحابية والمحلية، اكتشفت Naviair أيضًا إمكانية تحقيق تخفيضات كبيرة في التكلفة وتحسين التكلفة الإجمالية للملكية (TCO).
"يعلق Malvander قائلاً: "بموجب عقد مدته 5 سنوات، كانت تكلفة IBM Power أكثر فعالية من حيث التكلفة بأكثر من 3 أضعاف مقارنة بتكلفة الحل السحابي، وكانت الحلول التي تستخدم x86 في أماكن العمل أكثر تكلفة من IBM بنسبة 50%."
كان أحد العوامل الرئيسية في اتخاذ القرار هي عملية تخطيط للقدرات لمدة 5 سنوات أجرتها شركة IBM، لمساعدة Naviair على التحقق من أن الشركة ستكون لديها قدرات تخزين ومعالجة كافية. وقد مكّن ذلك شركة Naviair من أن تكون واثقة من طول عمر الحل الذي تم اختياره.
إدراكًا للحاجة الملحة لتحديث النظام البنائي لتكنولوجيا المعلومات الخاص بها، جنبًا إلى جنب مع IBM Expert Labs، شرعت Naviair في مبادرة التحول التي تتمحور حول تنفيذ IBM Power10 S1022 لبيئة ®SAP HANA لديها.
باستخدام الأسلوب الرشيق، عالجت Naviair خمسة مشاريع رئيسية في وقت واحد:
يقول Malvander: "لقد كان تعاونًا حقيقيًا في المشروع بأكمله". "فقد أنشأنا منصة Red Hat Enterprise Linux وAIX، والبنية التحتية، والتصحيح، والامتثال، والبيئة، وكل شيء منذ البداية خلال فترة زمنية مدتها 6 أشهر. لقد قمنا بتضمين تقييم أمني للبنية التحتية وحلول SAP. لقد أكملنا ترقية أفق بيئة SAP والتي عادة ما تستغرق 6 أشهر بمفردها. وأخيرًا، استبدلنا قاعدة البيانات من Microsoft SQL إلى SAP HANA - عادة ما يكون هذا مشروعًا في حد ذاته. وهذا هو ما جعل IBM Expert Labs تتألق بالفعل".
لقد أتاحت الشراكة التعاونية مع IBM Expert Labs انتقالات سلسة من x86 إلى Power، ومن Microsoft SQL إلى SAP HANA، ومن Windows إلى Red Hat® Enterprise Linux® (RHEL)، ونشر تخزين IBM FlashSystem الجديد، ما عزز فرص التعلم المتبادل طوال العملية.
يقول Malvander، الذي تولى دورًا فعالاً في المشروع "لقد منحتني شركة IBM الثقة بأن هذا الأمر قابل للتنفيذ. عندما واجهتنا مشكلة، أصبح لدى فريق Expert Labs على الخط في غضون ساعتين، حتى نتمكن من حل المشكلة والمضي قدمًا، بالتعاون مع مقاولينا من الباطن وموردينا. كان هذا تغييرًا حقيقيًا لقواعد اللعبة وشيئًا أقدره حقًا".
"مع IBM، كان دائمًا حوارًا صادقًا"، أضافت Jannie Lynghøj، مديرة مشروع تكنولوجيا المعلومات لدى Naviair. "كان نهجهم هو مناقشة التحديات معنا وعلينا حلها معًا".
لمساعدة Naviair في إدارة متطلبات الأمان الخاصة بـ RHEL، ودعم عمليات توثيق إدارة الامتثال، تم تضمين IBM PowerSC كجزء من تصميم حل البنية الأساسية.
من جانبها، جلبت IBM PowerVC تقنيات متقدمة للمحاكاة الافتراضية وإدارة السحابة، ما مكّن Naviair من إنشاء آلات افتراضية جديدة في بضع دقائق فقط، مع نفس تثبيت RHEL في كل مرة. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت وحدة التحكم الإدارية المركزية بواجهتها السهلة الاستخدام Naviair على إكمال المهام الإدارية بكفاءة ومن دون الحاجة إلى مهارات متخصصة.
يقول Malvander، "أخيرًا، أصبحت البنية التحتية جاهزة للذكاء الاصطناعي. على الرغم من أننا ما زلنا في المرحلة الاستكشافية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، إلا أن وجود القدرات هذه في بيئتنا يتيح فرصًا مثيرة للاهتمام. يمكننا تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة مباشرةً في أماكن العمل ما يتيح أداءً استثنائيًا للتحليلات المتقدمة وأعباء العمل القائمة على الذكاء الاصطناعي. يهيئنا هذا الاستعداد لتبني الابتكار بسلاسة وإتاحة إمكانات جديدة مع تقدمنا نحو الأمام".
مع تطبيق الحل الجديد، شهدت Naviair تحسينات ملحوظة عبر العديد من جوانب عملياتها. وتشمل هذه:
بنية تحتية أكثر انسيابية
مكّن IBM Power10 S1022 مزود خدمات الطيران من تحسين بنيته التحتية بشكل كبير، ما قلل من البصمة المادية من 8 X86 Server إلى جهازين قويين فقط. أدى هذا الانخفاض الكبير في الأجهزة إلى الحفاظ بشكل ملحوظ على الطاقة، ما أسهم بشكل إيجابي في جهود الاستدامة البيئية لمجموعة Naviair - وهي فائدة مهمة بشكل خاص، نظرًا لهدف Naviair المتمثل في أن تصبح مجموعة محايدة لثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030.
يعلق Malvander قائلاً: "لتلبية متطلبات البنية الأساسية الجديدة لنظام SAP، كنا بحاجة إلى 8 خوادم متطورة على الأقل من نوع X86، والتي استبدلناها بخادمَين فقط من IBM Power10 S1022— خادم واحد لكل مركز بيانات. بعد إجراء حسابات توفير الطاقة، قمنا بتقدير الانخفاض المحتمل في استهلاك الطاقة بحوالي 64%. بالإضافة إلى ذلك، من خلال دمج أحمال التشغيل في خوادم Power10، خفضنا تكاليف ترخيص البرامج لدينا بشكل كبير، وهو ما يجعل الحل موفرًا للطاقة وفعالًا من حيث التكلفة".
بعد تنفيذ الحل، شهدت شركة Naviair تحسينات في الأداء بمعدل 3-4 مرات أسرع من بيئة البنية التحتية السابقة لـ SAP.
استرجاع البيانات بشكل أسرع
لقد مكّن حل التخزين IBM FlashSystem 5200 شركة Naviair من تسريع عمليات استرداد البيانات بشكل كبير، ما قلل من فترة التعطل التي كانت تُعزى سابقًا إلى متطلبات المعالجة المكثفة، وزيادة مستويات رضا المستخدمين، فضلاً عن التوفير الكبير في استهلاك الطاقة.
يقول Malvander: "من واقع تجربتي، غالبًا ما يكون التخزين هو النقطة الحساسة التي يبدأ فيها الأداء بالتأخر في ظل أحمال التشغيل الثقيلة". "ومع ذلك، في بيئتنا الجديدة، لم أواجه أي اختناقات متعلقة بالتخزين. اعتدنا أن نواجه مواقف قد تستغرق فيها العمليات ما يصل إلى 30 دقيقة حتى تكتمل، ومع ذلك كانت استجابة الشركة إيجابية للغاية. وقد أدى التحسن الملحوظ في الكفاءة إلى القضاء على المكالمات المعتادة بشأن مشكلات الأداء، وهو ما يعد شهادة واضحة على موثوقية النظام".
قابلية توسع أعلى للموارد
توفر البنية التحتية الجديدة سرعة أفضل وقابلية توسع ونطاقًا سلسًا للموارد. وقد أبرز Malvander هذا التحسن أيضًا قائلاً: "مع حل SAP HANA on Power، أقدّر القدرة على توسيع نطاق الموارد بسلاسة، سواء بالزيادة أو النقصان، من دون تعطيل تثبيت SAP HANA الجاري. تتيح هذه القدرة مرونة أكبر وتدعم العمليات من دون انقطاع، مع الحد الأدنى من فترة التعطل أو عدم التعطل نهائيًَا، حتى نتمكن من التكيف بسرعة مع احتياجات العمل المتطورة".
تكامل أكثر وثوقًا
لقد عزز اعتماد RHEL مستوى التكامل، ووضع الأسس المواتية لاستكشاف تقنيات الحاويات عبر Red Hat OpenShift في المستقبل. كما أتاح خفض تكاليف الترخيص.
وفيما يتعلق بنجاح المشروع، يخلص Malvander إلى ما يلي:
"لقد تطرق هذا المشروع مباشرة من مستوى الأعمال وصولاً إلى البنية التحتية التفصيلية. لم يكن نجاح هذا المشروع ممكنًا لولا التنسيق الاستثنائي لـ Jannie Lynghøj، التي حافظت على قيادة حازمة ومركزة من البداية إلى النهاية. إن ما يميز هذا المشروع حقًا هو طريقة عملنا معًا - حيث نعمل بإيجابية ونشد بعضنا بعضًا من أجل تحقيق هدفنا. عندما يصطدم شخص ما بحاجز على الطريق، لا نتركه وراءنا. شاركنا المعرفة ، وبنينا الفهم، وصعدنا إلى المستوى التالي كفريق معًا. كان هذا التآزر لا يصدق. معًا حولنا "المستحيل" إلى حقيقة، ما جعل هذا أحد أفضل المشاريع التي عملت عليها منذ وقت طويل".
Naviair هي مزود مملوك للدولة لخدمات الطيران في الدنمارك. بالإضافة إلى خدمات إدارة الحركة الجوية في المجال الجوي الدانمركي، تقدم Naviair خدمات معلومات الطيران في الدنمارك وغرينلاند وجزر فارو. كما تدير الشركة أيضًا خدمات معلومات الطيران في الدنمارك ومنطقة شمال الأطلسي، بالإضافة إلى الدعم الفني والصيانة.
ارتق برؤى البيانات والأداء إلى المستوى التالي باستخدام SAP HANA on IBM Power. استفد من السرعة والموثوقية وقابلية التوسع غير المسبوقة لدفع عمليات اتخاذ القرار وتبسيط إدارة تكنولوجيا المعلومات.
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