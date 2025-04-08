أظهرت التحليلات التفصيلية أن ®IBM® Power هو الخيار الأمثل لعملية تحويل SAP لدى Naviair، وذلك بفضل إمكاناته لتحقيق الأداء المثالي، وذلك بفضل زمن الانتقال المنخفض والموثوقية الفعالة. ومن خلال إجراء حالات عمل شاملة عبر مختلف المنصات السحابية والمحلية، اكتشفت Naviair أيضًا إمكانية تحقيق تخفيضات كبيرة في التكلفة وتحسين التكلفة الإجمالية للملكية (TCO).

"يعلق Malvander قائلاً: "بموجب عقد مدته 5 سنوات، كانت تكلفة IBM Power أكثر فعالية من حيث التكلفة بأكثر من 3 أضعاف مقارنة بتكلفة الحل السحابي، وكانت الحلول التي تستخدم x86 في أماكن العمل أكثر تكلفة من IBM بنسبة 50%."

كان أحد العوامل الرئيسية في اتخاذ القرار هي عملية تخطيط للقدرات لمدة 5 سنوات أجرتها شركة IBM، لمساعدة Naviair على التحقق من أن الشركة ستكون لديها قدرات تخزين ومعالجة كافية. وقد مكّن ذلك شركة Naviair من أن تكون واثقة من طول عمر الحل الذي تم اختياره.

إدراكًا للحاجة الملحة لتحديث النظام البنائي لتكنولوجيا المعلومات الخاص بها، جنبًا إلى جنب مع IBM Expert Labs، شرعت Naviair في مبادرة التحول التي تتمحور حول تنفيذ IBM Power10 S1022 لبيئة ®SAP HANA لديها.

باستخدام الأسلوب الرشيق، عالجت Naviair خمسة مشاريع رئيسية في وقت واحد:

ترحيل قواعد بيانات SAP HANA

إجراء تقييم شامل للأمان والامتثال

تحديث جميع الأجهزة (الخادم والتخزين والشبكة والنسخ الاحتياطي والمراقبة)

إعادة تعريف الشبكة

تعزيز أفق SAP الكامل

يقول Malvander: "لقد كان تعاونًا حقيقيًا في المشروع بأكمله". "فقد أنشأنا منصة Red Hat Enterprise Linux وAIX، والبنية التحتية، والتصحيح، والامتثال، والبيئة، وكل شيء منذ البداية خلال فترة زمنية مدتها 6 أشهر. لقد قمنا بتضمين تقييم أمني للبنية التحتية وحلول SAP. لقد أكملنا ترقية أفق بيئة SAP والتي عادة ما تستغرق 6 أشهر بمفردها. وأخيرًا، استبدلنا قاعدة البيانات من Microsoft SQL إلى SAP HANA - عادة ما يكون هذا مشروعًا في حد ذاته. وهذا هو ما جعل IBM Expert Labs تتألق بالفعل".

لقد أتاحت الشراكة التعاونية مع IBM Expert Labs انتقالات سلسة من x86 إلى Power، ومن Microsoft SQL إلى SAP HANA، ومن Windows إلى Red Hat® Enterprise Linux® (RHEL)، ونشر تخزين IBM FlashSystem الجديد، ما عزز فرص التعلم المتبادل طوال العملية.

يقول Malvander، الذي تولى دورًا فعالاً في المشروع "لقد منحتني شركة IBM الثقة بأن هذا الأمر قابل للتنفيذ. عندما واجهتنا مشكلة، أصبح لدى فريق Expert Labs على الخط في غضون ساعتين، حتى نتمكن من حل المشكلة والمضي قدمًا، بالتعاون مع مقاولينا من الباطن وموردينا. كان هذا تغييرًا حقيقيًا لقواعد اللعبة وشيئًا أقدره حقًا".

"مع IBM، كان دائمًا حوارًا صادقًا"، أضافت Jannie Lynghøj، مديرة مشروع تكنولوجيا المعلومات لدى Naviair. "كان نهجهم هو مناقشة التحديات معنا وعلينا حلها معًا".

لمساعدة Naviair في إدارة متطلبات الأمان الخاصة بـ RHEL، ودعم عمليات توثيق إدارة الامتثال، تم تضمين IBM PowerSC كجزء من تصميم حل البنية الأساسية.

من جانبها، جلبت IBM PowerVC تقنيات متقدمة للمحاكاة الافتراضية وإدارة السحابة، ما مكّن Naviair من إنشاء آلات افتراضية جديدة في بضع دقائق فقط، مع نفس تثبيت RHEL في كل مرة. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت وحدة التحكم الإدارية المركزية بواجهتها السهلة الاستخدام Naviair على إكمال المهام الإدارية بكفاءة ومن دون الحاجة إلى مهارات متخصصة.

يقول Malvander، "أخيرًا، أصبحت البنية التحتية جاهزة للذكاء الاصطناعي. على الرغم من أننا ما زلنا في المرحلة الاستكشافية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، إلا أن وجود القدرات هذه في بيئتنا يتيح فرصًا مثيرة للاهتمام. يمكننا تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة مباشرةً في أماكن العمل ما يتيح أداءً استثنائيًا للتحليلات المتقدمة وأعباء العمل القائمة على الذكاء الاصطناعي. يهيئنا هذا الاستعداد لتبني الابتكار بسلاسة وإتاحة إمكانات جديدة مع تقدمنا نحو الأمام".