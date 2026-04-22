وهذا مجرد مثال واحد على الضغوط المدمرة التي تُفرض على الغابات في جميع أنحاء العالم. تقلل إزالة الغابات من التنوع البيولوجي، وتطلق انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقضي على الوظائف والمجتمعات، وتسهم في اشتعال حرائق الغابات وتعطل دورات المياه. ومع ذلك، تواجه المؤسسات غير الحكومية (NGOs) وغيرها من الجهات التي تسعى إلى تتبع ومنع إزالة الغابات كميات هائلة ومتزايدة من البيانات غير المنظمة التي يصعب إدارتها عمليًا.

سعت Kiti Mignotte، المدير التنفيذي ومؤسسة MANA Community، إلى جمع وتنظيم المعارف اللازمة للمساعدة على وقف هذا النوع من الدمار البيئي المتفشي. أسست MANA، وهي مؤسسة غير حكومية مقرها في باريس بفرنسا، لتطوير حل MANA-Vox، وهي منصة معززة بالذكاء الاصطناعي يمكنها مراقبة مشاركة الشركات في القضايا البيئية المحلية المثيرة للجدل بناءً على معلومات في الوقت الفعلي مجمعة من وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن خلال نشر هذه المعلومات، يمكن للمستهلكين والمؤسسات غير الحكومية ووكالات الحفاظ على البيئة والمؤسسات المالية والشركات نفسها التصرف بناءً على هذه المعارف قبل وقوع المزيد من الضرر.

توضح Mignotte قائلة: "نحن في مرحلة من تاريخ البشرية نحتاج فيها إلى معلومات إحصائية لاتخاذ قرارات حكيمة حول أنواع الأنشطة التي نرغب في ازدهارها وأنواع الأنشطة التي لا نريد رؤيتها تزدهر. تتطلع مؤسساتنا الرأسمالية إلى كسب المزيد من المال. لكن الأمر لا يتعلق بكسب المزيد من المال فحسب، بل يتعلق بإعطاء قيمة أكبر لرأس مالنا الطبيعي."