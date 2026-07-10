للاستفادة من فرصتها الاستراتيجية، عقدت BWI شراكة مع IBM لتأسيس قاعدة موحدة وذكية لعمليات تكنولوجيا المعلومات؛ مع التركيز على تبسيط كيفية مراقبة وإدارة وتحسين بيئات تكنولوجيا المعلومات المعقدة والحيوية. بدءاً من عام 2022، شرعت شركة BWI في ربط إمكانية قابلية الملاحظة، ورؤى الأداء، ومهام سير العمليات التشغيلية في طبقة ذكاء تشغيلي مشتركة، من شأنها دعم اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة تحت سيطرة بشرية. لم يكن الهدف جمع أدوات إضافية، بل مواءمة الرؤى والإجراءات والحوكمة عبر بيئة تكنولوجيا المعلومات الحالية في BWI.

بدأت BWI في تصميم وتنفيذ منصتها الخاصة للأتمتة الموحدة داخل مقرها، بما يتناسب مع متطلباتها المتعلقة بالأمن والسيادة والنطاق. تجمع المنصة بين قابلية الملاحظة في الوقت الفعلي، وتحسين الموارد الذكي، والأتمتة القائمة على السياسات، حيث تعمل Red Hat Ansible Automation Platform كطبقة أتمتة مركزية. تلعب Ansible دوراً محورياً في توحيد سير العمل، وتمكين الأتمتة القابلة للتكرار، ودعم التحول من الإدارة اليدوية نحو عمليات أكثر هندسية ومرونة.

من خلال إثبات القيمة المهيكل، نجحت BWI في التحقق من كيفية عمل كل من IBM® Instana Observability و IBM® Turbonomic، اللذين أصبحا الآن جزءاً من منصة IBM® Concert، معاً ضمن هذا النموذج التشغيلي الموحد. توفر Instana رؤية آلية وفورية عبر التطبيقات والبنية التحتية، بينما تستفيد Turbonomic من هذه الرؤى لتقديم توصيات مستمرة قائمة على السياسات، بهدف مواءمة القدرة الاستيعابية وتوزيع الموارد مع متطلبات التطبيقات في الوقت الفعلي. معاً، يمنحان فرق العمليات رؤية مشتركة وسياقية تربط بين سلوك النظام والإدارة الفعالة للموارد.

يتيح هذا النهج المتكامل لشركة BWI المضي قدماً في الأتمتة بطريقة محكومة ومسؤولة. تساهم قدرات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات و Netcool Operations Insights (NOI) الحالية في الكشف الاستباقي والتحليل، بينما تظل إجراءات الأتمتة خاضعة لسياسات واضحة، وعمليات اعتماد، ومسارات تدقيق، وآليات تراجع آمنة. المساعدون الأذكياء، وهي قدرات قائمة على الذكاء الاصطناعي تدعم التحقيقات وتوصي بالخطوات التالية؛ وتعمل تحت إشراف بشري، مما يضمن قابلية التفسير، والمساءلة، والسيادة التشغيلية الكاملة.

قامت IBM Expert Labs بدعم تصميم البنية التحتية، والتنفيذ، والتمكين التشغيلي، مما ساعد BWI على نشر ودمج هذه القدرات بشكل موثوق عبر بيئات عمل ضخمة ومحلية بالكامل. تشكل كل من IBM Instana و IBM Turbonomic و Ansible وقدرات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات مجتمعةً أساساً موحداً للذكاء التشغيلي والأتمتة، مما يوفر قيمة تشغيلية ملموسة في الوقت الحالي، مع رسم مسار جاهز للمستقبل نحو أتمتة أكثر تقدماً ومعززة بالوكلاء كجزء من خارطة طريق BWI طويلة المدى.