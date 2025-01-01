أطلق العنان للابتكار ومكّن فرقك من تحديث التطبيقات الحالية بسرعة وتقديم خدمات السحابة الأصلية الجديدة
هناك حاجة إلى نهج جديد للتطوير—نهج يستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة والأدوات من المتقدمة التي تتيح تحديثًا سريعًا وفعالاً من حيث التكلفة في الوقت نفسه.
مكِّن المطورين من دفع الرمز إلى بيئة إنتاج بسرعة أكبر باستخدام قدرات السحابة الأصلية الجديدة.
وفِّر الوقت والمال عند الحصول على النسخة الأكثر أمانًا من الرمز المتاح. الأمر مربح من جميع جوانبه.
يقولون إن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مشاريع تحديث التطبيقات سيزيد من سرعة الأعمال.
باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مشاريع تحديث التطبيقات.
استفد من إمكانات توصيل التطبيقات الحديثة لدفع التحديث السلس والنشر السريع والمرونة. بدءاً من التطبيقات التقليدية ووصولاً إلى حلول السحابة الأصلية، تساعدك IBM على بناء نظام بيئي مرن وعالي المرونة وعالي للتطبيقات يتكيف مع احتياجات عملك المتطورة.
استمتع بقابلية التوسع، والأمان، والأداء الذي تحتاجه، سواء كان ذلك لترحيل التطبيقات الحالية، أو الانتقال إلى الخدمة المصغرة أو تقديم قدرات جديدة.
وفّر بيئة تطبيقات تتطور مع تطور عملك
يُمكنك أتمتة عملية تسليم البرامج لزيادة الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.
استفد من الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة المتقدمة لتحديث وإنشاء كود جاهز للمؤسسات بسرعة أكبر.
اكتشف كيف يُمكنك تحديث بيئتك بفاعلية والبدء في تقديم تطبيقات السحابة الأصلية باستخدام IBM Cloud Pak for Applications.