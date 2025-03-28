يستخدم الذكاء الاصطناعي في ®IBM Z التعلم الآلي لتحويل البيانات في كل معاملة إلى معارف في الوقت الفعلي.

يمكنك الحصول على معارف موثوقة وتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ بسرعة دون حاجة إلى نقل البيانات. طبّق الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي على بيانات مؤسستك الأكثر قيمةً على IBM Z باستخدام أطر عمل وأدوات مفتوحة المصدر.