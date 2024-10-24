ما هي إدارة أعباء العمل؟

إن السعي لتحقيق إنتاجية الموظفين هو بمثابة مسؤولية تتبناها وتقبلها كل شركة تتطلع إلى المستقبل. يكاد يكون من نافلة القول أن المؤسسات تتعهد بمحاولة تبسيط عملياتها وتحسين أعباء العمل وتنفيذ جميع الوظائف بأعلى كفاءة.

يصبح تخصيص الموارد وإدارة الموارد من الاهتمامات الأساسية، ويدور الأمر برمته حول هذا السؤال: كيف يمكنك الحصول على أقصى استفادة من الموارد المختلفة - سواء كان ذلك يعني الموارد البشرية أو موارد الكمبيوتر - وتحديد أهداف واقعية ولكن جديرة بالاهتمام والتي يمكن تحقيقها دون الإفراط في الاستعانة بأعضاء الفريق الرئيسيين على نحو يؤدي إلى إرهاق الموظفين؟

هذا هو التحدي الرئيسي المتمثل في تنفيذ إدارة أعباء العمل الفعالة، ويمكن أن يكون عملية توازن صعبة. هذا هو السبب: هذه هي النقطة التي تتقاطع فيها أنظمة كمبيوتر (تعمل بشكل يمكن التنبؤ به) مع عمال من لحم ودم (غالباً ما يكون سلوكهم أقل قابلية للتنبؤ). كل هذه الأمور تتصادم مع جداول المشاريع (التي يُفترض أنها ثابتة لا تتغير، أي إلى أن تؤدي الأولويات المتغيرة للأعمال إلى تغيير المعالم وتبديل تواريخ الاستحقاق فجأة). الحفاظ على هذه المتغيرات الثلاثة في توازن نسبي هو مفتاح إدارة أعباء العمل بشكل سليم، وهي عملية تتطلب جهدًا كبيراً في تخطيط المشاريع وتحديد أولويات ذات رؤية مستقبلية.