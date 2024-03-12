كيفية استعداد مرافق الخدمات للطقس القاسي باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي

رغم حتمية الكوارث الطبيعية، تمكّن البيانات والذكاء الاصطناعي وتحليلات الطقس الذكية وإنترنت الأشياء والتقنيات الجغرافية المكانية وإدارة الأصول المتقدمة من رفع مستوى إدارة الكوارث وتعزيز صمود الشبكة الكهربائية.

يوفر الدمج بين IBM® Maximo® Application Suite (MAS) وIBM® Environmental Intelligence Suite أداة قوية تمكّن مرافق الخدمات من الاستعداد بفعالية للطقس القاسي:

1. الصيانة المرتكزة على الموثوقية:

تشكّل الأصول القديمة، جنبًا إلى جنب مع عدم القدرة على تحديد الأصول المعرضة للخطر مسبقًا، بيئة معقدة وخطيرة لشركات المرافق. تعالج شركة IBM هذه التحديات من خلال دمج صيانة الموثوقية المركزة (RCM) وإدارة أصول المؤسسة (EAM) وقدرات إدارة أداء الأصول (APM) في منصة واحدة متكاملة. يتيح تطبيق IBM Maximo Reliability Strategies تنفيذ العمليات من البداية للنهاية لبدء دراسات RCM وإكمالها ونشرها وتتبع النتائج. وتمكّن هذه القدرات المتقدمة المؤسسات من اتخاذ قرارات صيانة قائمة على البيانات، والتركيز على الأصول الحرجة والمعرضة للخطر، وتخصيص مستوى الصيانة بدقة وفق ما تحتاجه المؤسسات للحفاظ على وظائفها. يمكن لشركات المرافق أيضًا تطوير إستراتيجيات لمعايير الموثوقية في الطقس البارد تكون مخصّصة لكل أصل على حدة.





وبتعمق أكثر، تساعد إدارة أداء الأصول (APM) مع MAS المؤسسات على تحديد كيفية فشل الأصول وموعدها، وتكشف الأصول المعرضة للخطر مسبقًا حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات الفورية. باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل IBM Maximo Monitor وIBM Maximo® Health وIBM Maximo Predict، يمكن لمرافق الخدمات تحسين إستراتيجيات الصيانة، وخفض تكاليفها، وإطالة عمر الأصول من خلال فهم حالة الأصول والمخاطر المرتبطة بها بشكل استباقي. يمكن لميزات هذه المنصة تعزيز أداء الأصول في الظروف القصوى، ما يقلل من وقت التعطل غير المخطط له.

2. التنبؤ بحدوث الانقطاعات:

تمكّن MAS، بالتعاون مع IBM Environmental Intelligence Suite – توقع الانقطاعات، مرافق الخدمات من التنبؤ بالانقطاعات ومراقبتها حسب الموقع بثقة أكبر، من خلال استخدام بيانات الذكاء الجوي واتخاذ الإجراءات المناسبة. ويحسن هذا النهج الاستجابة للطلب، ما يتيح إصلاح الأصول مسبقًا والتجهيز والاندماج السريع لمحطات التوليد الاحتياطية في الشبكة. كمثال، اكتشف كيف نفذت IBM تطبيق IBM Environmental Intelligence Suite – توقع الانقطاعات بنجاح لشركة Hydro One، ما أدى إلى تحسن بنسبة 33% في استعادة الكهرباء خلال عاصفة جليدية.

3. إدارة الخدمة الميدانية:

لتجاوز تحديات التأخر في استجابة الفرق والتفتيشات الورقية، يمكن لمرافق الخدمات الاستفادة من قوة IBM Maximo Mobile وMAS. وتوفر هذه المنتجات إدارة فعّالة للأصول وجدولة ذكية وتوزيعًا دقيقًا، ما يؤدي إلى تعبئة أسرع للفرق وتحسين الاستعداد للطوارئ.

كما يتيح ibm maximo mobile تبسيط عمليات الفحص وقوائم التحقق. على سبيل المثال، يمكن دمج عمليات الفحص المحمول مع IBM Maximo Visual Inspection، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف التلقائي عن مشكلات الفحص البصري.

4. إدارة الغطاء النباتي:

تقدم منصة IBM Environmental Intelligence Suite لإدارة الغطاء النباتي معارف مدعومة بالذكاء الاصطناعي حول نمو النباتات، باستخدام بيانات الأقمار الصناعية وLiDAR بوضع Geiger مع معلومات الطقس، لمساعدة مرافق الخدمات على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا.فعلى سبيل المثال، يمكن تحديد أولويات تقليم الأشجار قبل العواصف بناءً على مدى أهميتها.

مع استمرار تفاقم الطقس القاسي والأحداث المناخية، تحتاج مرافق الخدمات إلى الأدوات اللازمة للتغلب على التحديات الشاملة في القطاع وتعزيز جاهزيتها لمواجهة الأحوال الجوية القاسية. باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي والمعلومات المتقدمة وغيرها، يمكن أن تكون حلول المرونة لدى عملاء IBM خيارًا فعالاً للحفاظ على استمرار إمدادات الكهرباء اليوم وضمان مرونة الشبكة غدًا.