أمثلة على تغير المناخ

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Sustainability

15 فبراير 2024

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كيف يبدو تغير المناخ العالمي والاحتباس الحراري؟ إحصاءات درجات الحرارة السطحية ترسم صورة مقنعة للمناخ المتغير: 2023، وفقًا للاتحاد الأوروبي (الرابط موجود خارج ibm.com) كوبرنيكوس لرصد المناخ، كان العام الأكثر دفئًا على الإطلاق—حيث كان أكثر دفئًا بمقدار 1.5 درجة مئوية تقريبًا عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

ومع ذلك، للحصول على فهم شامل لأزمة المناخ الحالية والآثار المناخية المستقبلية، من المهم النظر إلى ما وراء متوسط سجلات درجة الحرارة العالمية. يمكن تنظيم آثار تغير المناخ في ثلاث فئات:

  • اشتداد الظواهر الجوية المتطرفة
  • التغييرات في النظم البنائية الطبيعية
  • الإضرار بصحة الإنسان ورفاهيته

الظواهر الجوية المتطرفة

في حين يتم تعريف تغير المناخ على أنه تحول في أنماط الطقس على المدى الطويل، فإن تأثيراته تشمل زيادة في شدة الأحداث الجوية قصيرة الأجل.

  • موجات الحر: أصبحت موجات الحرارة الخطيرة أكثر شيوعًا وهي واحدة من أكثر الآثار وضوحًا لتغير المناخ مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض.
  • الجفاف: يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في تبخر المياه بشكل أسرع، مما يجعل المناطق القاحلة أكثر جفافًا. يمكن أن تؤدي التحولات المرتبطة بتغير المناخ في الدوران الجوي إلى تفاقم ظروف الجفاف مع تجاوز الأمطار للمناطق الجافة.
  • حرائق الغابات: يمكن أن يؤدي الجفاف وتبخر المياه بشكل أسرع إلى نباتات أكثر جفافًا، مما يؤدي إلى تأجيج حرائق غابات أكبر وأكثر تواترًا. وفقًا لوكالة ناسا (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com)، فإن المناطق التي تهطل فيها الأمطار عادةً ستكون أكثر عرضة لحرائق الغابات، كما أن مواسم حرائق الغابات تمتد في جميع أنحاء العالم.
  • الأمطار الغزيرة والعواصف الاستوائية: يغير تغير المناخ أنماط هطول الأمطار، حيث أبلغت ناسا عن فترات أكثر تواترًا من هطول الأمطار الزائدة. ويتوقع العلماء حدوث زيادات أخرى (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) في هطول الأمطار بالأعاصير المدارية على وجه الخصوص، بسبب زيادة محتوى الرطوبة في الغلاف الجوي.
  • زيادة الفيضانات الساحلية: يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر المرتبط بالاحتباس الحراري إلى جعل المناطق الساحلية المنخفضة عرضة لفيضانات أكبر، وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC، الرابط موجود خارج موقع ibm.com).

التغييرات في النظم البنائية الطبيعية

بسبب تغير المناخ، تمر النظم البنائية الطبيعية بتغيرات وانخفاضات طويلة الأجل في التنوع البيولوجي. فيما يلي بعض الأمثلة:

  • فقدان الجليد البحري وذوبان الصفائح الجليدية: يهدد تناقص مستويات الجليد البحري في القطب الشمالي موائل أنواع مثل الدببة القطبية وحيوانات الفظ. تصطاد الدببة القطبية الفقمات في موطن الجليد البحري في القطب الشمالي، بينما تعتمد حيوانات الفظ على الجليد كمكان للراحة عندما لا تغوص بحثًا عن الطعام. في غرينلاند والقارة القطبية الجنوبية، يساهم ذوبان الصفائح الجليدية في ارتفاع منسوب مياه البحر، مما يعرض النظم البيئية الساحلية في جميع أنحاء العالم للخطر.
  • الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية: تتسبب الزيادات في درجة حرارة المحيطات في المناخات الأكثر دفئًا من أستراليا إلى فلوريدا في فقدان الشعاب المرجانية للطحالب الملونة، مما يؤدي إلى ما يعرف باسم "تبييض الشعاب المرجانية".
  • تحمّض المحيطات: تتعرض الحياة البحرية أيضًا لخطر تحمّض المحيطات الناجم عن انبعاثات غازات الدفيئة وزيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. تمتص مياه البحر ثاني أكسيد الكربون، مما يؤدي إلى تفاعلات كيميائية تجعل المحيطات أكثر حمضية. المحار عرضة بشكل خاص لتحمّض المحيطات، والذي تصفه NOAA بأنه "آثار شبيهة بهشاشة العظام" على الرخويات والمحار.
  • انتشار الأنواع المجتاحة: تسمح درجات الحرارة الأكثر دفئًا للأنواع المجتاحة بالانتقال إلى مناطق جديدة، وغالبًا ما يكون ذلك على حساب الحياة البرية المحلية. فعلى سبيل المثال، أدى انتشار نبات الرخاوة الأرجواني في أمريكا الشمالية إلى تقليل مواقع التعشيش وأدى إلى انخفاض أعداد بعض الطيور.
  • الإضرار بالنظم الإيكولوجية لمصبات الأنهار: تقلل موجات الجفاف من تدفقات المياه العذبة وتزيد من الملوحة في مصبات الأنهار، في حين أن زيادة هطول الأمطار تزيد من جريان مياه الأمطار، مما يؤدي إلى زيادة الرواسب والتلوث. تهدد هذه التغييرات الحياة البرية التي تعتمد على ظروف مصبات الأنهار المحددة لتزدهر.

الإضرار بصحة الإنسان ورفاهيته

يؤثر تغير المناخ بشكل متزايد على نوعية الحياة على الأرض، مما يؤثر على صحة الناس ورفاههم الاقتصادي.

  • الأمراض والوفيات: يؤدي ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى تهيئة الظروف الملائمة لانتشار الأمراض المعدية، وتتسبب الظواهر الجوية القاسية في خسائر مأساوية في الأرواح بالإضافة إلى الأمراض. يمكن أن تؤدي نوعية الهواء الرديئة الناتجة عن دخان حرائق الغابات إلى تفاقم الربو وأمراض القلب، بينما يمكن أن تسبب موجات الحر الإنهاك الحراري. أكثر من 60,000 شخص (الرابط موجود خارج ibm.com) توفي في موجات الحر الأوروبية في عام 2022.
  • انعدام الأمن الغذائي: يمكن أن تؤدي حالات الجفاف وندرة إمدادات المياه والعواصف الشديدة والحرارة الشديدة والأنواع المجتاحة إلى فشل المحاصيل وانعدام الأمن الغذائي. يقع معظم المعرضين لخطر الجوع المرتبط بتغير المناخ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، وفقًا للبنك الدولي(الرابط موجود خارج موقع ibm.com).
  • العواقب المالية: يمكن أن يضر تغير المناخ بالرفاهية المالية للشركات والأفراد. فعلى سبيل المثال، أدى تغير أنماط الطقس إلى تعريض إنتاج النبيذ في كاليفورنيا للخطر، بينما يهدد ارتفاع منسوب مياه البحر مستقبل المنتجعات الساحلية في منطقة البحر الكاريبي. وفي الوقت نفسه، تتراجع شركات التأمين بشكل متزايد عن توفير التأمين على الممتلكات في المناطق المعرضة للطقس القاسي، مما يترك أصحاب المنازل هناك في مخاطر مالية أكبر.
  • الإضرار بالبنية التحتية: يمكن لحرائق الغابات والعواصف القوية والفيضانات أن تلحق الضرر بشبكات الطاقة، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، وكذلك شبكات النقل، مما يعيق قدرة الناس على الوصول إلى الخدمات والسلع لتلبية احتياجاتهم اليومية. يمكن أن يؤدي الضرر الذي يلحق بنوع واحد من البنية التحتية إلى عواقب على نوع آخر من البنية التحتية: كما أشار إلى ذلك التقييم الوطني للمناخ الصادر عن الحكومة الأمريكية (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، "يمكن أن يؤثر فشل الشبكة الكهربائية على كل شيء من معالجة المياه إلى الصحة العامة."

الأمل في المستقبل

على الرغم من أن بعض التأثيرات على مناخ الأرض لا رجعة فيها، تعمل مجموعة واسعة من المنظمات من القطاعين العام والخاص على اتخاذ إجراءات مناخية تعالج أسباب تغير المناخ. وتشمل استراتيجيات التخفيف المستمرة وأهداف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مثل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان.

ويعتمد تحقيق هذه الأهداف جزئياً على نمو إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، مما يقلل اعتماد العالم على الطاقة المستمدة من حرق الوقود الأحفوري. يمكن أن تساهم ابتكارات أخرى في علوم المناخ أيضًا في تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ، بدءًا من تكنولوجيا التقاط الكربون إلى طرق تحييد حموضة المحيطات (الرابط موجود خارج موقع ibm.com).

يمكن للتقنيات المستدامة الحالية أيضًا أن تساعد الشركات على تقليل بصمتها الكربونية. على سبيل المثال، يمكن للتحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي أن يساعد الشركات على تحديد أجزاء عملياتها التي تنتج معظم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ ويمكن لحساب الكربون أن يسترشد به في استراتيجياتهم بشأن الحد من تلك الانبعاثات.

ويقول العلماء إن الأمر الأكثر أهمية هو التحرك بسرعة.

وقال رئيس اللجنة الدولية للتغيرات المناخية Hoesung Lee في بيان صدر عام 2023 (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com): "إذا تحركنا الآن"، "لا يزال بإمكاننا تأمين مستقبل مستدام صالح للعيش للجميع."

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مؤلف

Alice Gomstyn

IBM Content Contributor

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