ما هي بيانات الاستدامة؟

نشر بتاريخ: 29 مايو 2024
المشاركون: Alexandra Jonker، Tom Krantz
بيانات الاستدامة هي معلومات تقيس التأثير البيئي والاجتماعي والاقتصادي للشركة، بما في ذلك استخدام الطاقة وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وسلاسل التوريد. وتستخدمها المنظمات لإنشاء خطوط الأساس، واتخاذ قرارات مستنيرة، وإدارة المخاطر، وتلبية متطلبات إعداد التقارير، ودعم خلق القيمة.
لقد شهد الدفع نحو الاستدامة في مجال الأعمال نموًا سريعًا خلال القرن الماضي. وغالبًا ما يتم تحليل ممارسات الأعمال المستدامة-مثل تحسين كفاءة الطاقة والتحول إلى الطاقة المتجددة والحفاظ على التنوع البيولوجي-مقابل مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) . وتشارك الشركات بيانات الاستدامة الناتجة في تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) للمستثمرين أو تقارير الاستدامة لجمهور أكثر تنوعًا.
وقد شاع مفهوم الاستدامة على نطاق واسع من قبل لجنة برونتلاند، وهي شعبة فرعية تابعة للأمم المتحدة سعت إلى توحيد البلدان من خلال السعي لتحقيق الاستدامة. وفي عام 1987، نشرت اللجنة "مستقبلنا المشترك، من أرض واحدة إلى عالم واحد"، وهو تقرير عرف التنمية المستدامة بأنها "تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة".1
وفي خضم وعي الجمهور بالاستدامة المكتشف حديثًا، شعرت الشركات بالضغط للحد من الآثار البيئية والاجتماعية السلبية الناتجة عن عملياتها. وهكذا، تبلورت الإصدارات المبكرة من بيانات الاستدامة حيث حددت المنظمات تأثيرها عبر ركائز الاستدامة الثلاث-البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
بحلول عام 2016، أنشأت الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة (SDG) التي حددت 17 هدفًا للاستدامة. وقد ضعت أهداف التنمية المستدامة (SDG) أجندة عالمية للتنمية المستدامة على أمل تحقيق مستقبل أكثر استدامة بحلول عام 2030. كما قدمت أهدافًا واضحة للشركات لقياس مبادرات الاستدامة الخاصة بها، مما يجعل بيانات الاستدامة أقل ترفًا وأكثر ضرورة.
تستخدم الشركات مقاييس الاستدامة لعدة أسباب، بما في ذلك:
توفر بيانات الاستدامة معارف أساسية لتحسين سلاسل القيمة وفقًا لمقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وتستخدم بعض الشركات بيانات الاستدامة للتأكد من أنها تحصل على المواد الخام بطريقة أخلاقية أثناء مرحلة الشراء. ويستخدمها آخرون لتتبع استخدام الوقود حتى يتمكنوا من تحسين إدارة الأسطول. ومن الأمثلة على ذلك شركة Eltel، وهي مزود خدمة اتصالات إسكندنافية تستخدم حساب كميات الكربون لتحسين المسارات لأسطول مركباتها، وهو ما يقلل من استخدام الوقود وانبعاثات الكربون في العملية.2
يمكن للشركات استخدام بيانات الاستدامة لتحسين العمليات وقياس أداء الاستدامة بدقة. على سبيل المثال، تستطيع الشركات تتبع استخدام الطاقة لإدارة استهلاك الطاقة وتحسين استخدام الموارد . تستخدم شركة IKEA، المجموعة السويدية متعددة الجنسيات، بيانات الاستدامة لتقليل بصمتها الكربونية، وتحسين إدارة النفايات والانتقال إلى الطاقة المتجددة عبر عملياتها.3
تقوم بعض الشركات بتضمين بيانات الاستدامة جنبًا إلى جنب مع تقاريرها المالية لتلبية دعوات الأطراف المعنيين لمزيد من الشفافية. ويمكن استخدام بيانات الاستدامة كمعيار سنوي ضمان تحقيق المنظمات لأهداف الاستدامة الخاصة بها، وتعزيز سمعة العلامة التجارية في هذه العملية. وتستخدم مجموعة Mahindra Group، وهي اتحاد متعدد الجنسيات مقره الهند، مقاييس الاستدامة لجذب المستثمرين المؤثرين الذين يتوافقون مع غرض الشركة.4
تساعد بيانات الاستدامة الشركات على الوفاء بمتطلبات إعداد التقارير. ويتطلب توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات (CSRD) من الشركات الكشف عن تأثيرها الاجتماعي والبيئي. ويقدم مجلس معايير المحاسبة المستدامة (SASB) وفريق العمل المعني بالإفصاح المالي المتعلق بالمناخ (TCFD) إرشادات حول كيفية إعداد تقارير ESG والاستدامة. وتقدم جميع الشركات الـ 250 الكبرى في العالم تقريبًا (G250) تقارير استدامة، بمعدل تقديم تقارير يبلغ 96%.5
تستخدم كثير من المنظمات إدارة قوية لبيانات الاستدامة لتحقيق قوة بيانات الاستدامة بشكل كامل.
إدارة بيانات الاستدامة هي جمع بيانات الاستدامة وتحليلها وتحسينها والإبلاغ عنها، حيث تتطلب نهجًا شاملاً يمتد عبر المؤسسة لأن بيانات الاستدامة غالبًا ما تكون مبعثرة عبر أنظمة وأقسام متباينة ومنعزلة.
يتضمن جمع البيانات التقاط البيانات الكمية والنوعية.
تتكون هذه البيانات من إحصائيات وأرقام ومعدلات. ومن الأمثلة على ذلك الإنفاق الرأسمالي على مبادرات الاستدامة، ومؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومقاييس استهلاك الطاقة.
تتكون هذه البيانات من عوامل غير عددية. ومن الأمثلة على ذلك تعليقات الموظفين حول ظروف العمل وتقارير رضا العملاء والاستطلاعات مع بائعي سلسلة التوريد.
وبعد أن تجمع المنظمات البيانات، فإنها تحلل مجموعات البيانات وتبحث عن فرص لتحسين العمليات وخفض التكاليف وتحسين عملية صنع القرار. فعلى سبيل المثال، يُمكن أن تساعد البيانات السابقة مثل تقارير الطقس في تحسين لوجستيات النقل. وفي بعض الحالات، يمكن لبيانات الاستدامة التنبؤ بالطلب المحتمل والمخاطر والفرص. وبفضل وجود قاعدة بيانات قوية للاستدامة، تستطيع المنظمات تبسيط عملية إعداد التقارير والإفصاح وتسريع جهودها في مجال إزالة الكربون .
عادةً ما يتم الإفصاح عن بيانات الاستدامة من خلال تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) والاستدامة. ويعتمد مدى امتثال هذه التقارير على المنطقة. ومع ذلك، يمكن للشركات الرجوع إلى أهداف التنمية المستدامة (SDG) بوصفها إطار عمل واتباع الإرشادات الصادرة عن منظمات مثل مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) والإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) والمجلس الدولي لمعايير الاستدامة (ISSB).
تُدرج بعض المنظمات بيانات الاستدامة جنبًا إلى جنب مع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لتوفير رؤية أكثر شمولا لعملياتها. وفي حين أن بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) وبيانات الاستدامة متشابهة، إلا أنها ليست هي نفسها. وتوفر بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) مقاييس ملموسة يمكن للمستثمرين والأطراف المعنيين الآخرين استخدامها لتقييم الشركة. وتقدم بيانات الاستدامة صورة أكثر شمولية لاستخدام موارد المنظمة واستراتيجية إدارة الاستدامة.
يمكن مشاركة بيانات الاستدامة من خلال لوحات معلومات في الوقت الفعلي أو جداول البيانات أو أدوات العرض المصور للبيانات التفاعلية الأخرى، مما يسهل تتبع تقدم المنظمة والعثور على مجالات للتحسين. ويمكن أيضًا عرض البيانات على منصات التواصل الاجتماعي مثل LinkedIn لتسليط الضوء على جهود الاستدامة وتعزيز سمعة العلامة التجارية.
تبسيط تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لتلبية متطلبات الامتثال وإعداد التقارير باستخدام برامج إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).
وفِّر الوقت والجهد في إعداد التقارير بشأن أطر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) المتعددة باستخدام إدارة بيانات مبسطة ومناسبة للميزانية
إنشاء استراتيجية بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لتنفيذ أهداف الاستدامة وزيادة الشفافية.
احصل على لمحة مبكرة عن كيف يمكن لدمج مجموعات البيانات المعقدة تعزيز المرونة المناخية للأصول المادية والبنية التحتية والموارد الطبيعية.
الاستدامة هي الأهداف طويلة الأمد لتعايش البشر على الأرض من دون استنزاف مواردها الطبيعية.
تقرير الاستدامة هو الإفصاح عن سياسات ومنهجيات ومقاييس الأداء غير المالي للأطراف المعنية.
تصف التقنية المستدامة التقنية التي أُنشئت أو طُبّقت مع مراعاة العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
تشير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) إلى مجموعة من المعايير المستخدمة لقياس التأثير البيئي والاجتماعي للمنظمة.
يشمل إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) الإفصاح عن معلومات حول عمليات الأعمال فيما يتعلق بالمجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة في الشركات.
تستخدم الشركات أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) للإفصاح عن البيانات المتعلقة بجوانب الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للأعمال.
تؤدي كل الروابط إلى صفحات خارج ibm.com
(1 ) "تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية: مستقبلنا المشترك"، الأمم المتحدة.
2 "تستخدم Eltel Group Normative لتتبع بصمتها الكربونية الكاملة"، Evan Farbstein، وAnne Veiksaar، Normative، 13 يونيو 2022.
3 "جدول أعمالنا للمناخ"، IKEA.
4 "ساعدت القيادة في إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في تعزيز العلامة التجارية لشركة Mahindra وجذب المستثمرين ذوي تأثير عالمي، " المنتدى الاقتصادي العالمي، نوفمبر 2023.
5 "الاتجاهات العالمية الرئيسية في إعداد تقارير الاستدامة"، KPMG.