ما المقصود بأمن سلسلة التوريد؟

يتذكر الكثير من العاملين في مجال سلسلة التوريد حوادث اختراق أمن البيانات التي تعرضت لها Target وHome Depot بفارق أشهر قريبة نتيجة علاقات مع أطراف خارجية. وبعد مرور ست سنوات، لا تزال حوادث اختراق أمن سلسلة التوريد تتصدر عناوين الأخبار – وأبرزها حادث اختراق SolarWinds الذي يتردد صداه حاليًا في المجال. يقدّر أحدث تحليل متوسط تكلفة حادث اختراق أمن البيانات بمبلغ 3.86 ملايين دولار أمريكي، بينما تصل تكلفة حوادث الاختراق الضخمة (سرقة 50 مليون سجل أو أكثر) إلى 392 مليون دولار أمريكي. وبالنظر إلى الزيادة الكبيرة في هجمات سلاسل التوريد في عام 2020، يمكننا أن نتخيل التأثير عند تحديث هذا التحليل.
لكن، ما الذي يتطلبه الأمر لمعالجة أمن سلسلة التوريد؟
يتمثل جزء من التحدي في أنه لا يوجد تعريف وظيفي واحد لأمن سلسلة التوريد. وهو مجال واسع للغاية يتضمن كل شيء بدءًا من التهديدات المادية وحتى التهديدات الإلكترونية، ومن حماية المعاملات إلى حماية الأنظمة، ومن الحد من مخاطر التعاون مع الأطراف في شبكة الأعمال المباشرة إلى الحد من المخاطر الناتجة عن العلاقات مع الأطراف الثالثة والرابعة وما إلى ذلك. إلا أن هناك إجماعًا متزايدًا على أن أمن سلسلة التوريد يتطلب نهجًا متعدد الأوجه ومنسقًا وظيفيًا.
صرح المسؤولون في مجال سلسلة التوريد أنهم يشعرون بالقلق بشأن التهديدات الإلكترونية، لذا في هذه المدونة، سنركز على جوانب الأمن الإلكتروني التي تهدف إلى حماية جودة المنتجات والخدمات وتقديمها، بالإضافة إلى حماية البيانات والعمليات والأنظمة المرتبطة بها.
"أمن سلسلة التوريد يُعد مشكلة متعددة الفروع، وتتطلب تعاونًا وثيقًا وتنفيذًا مشتركًا بين قسم الأعمال وقسم دعم العملاء وقسم تكنولوجيا المعلومات، وهذا له تحدياته الخاصة. والشركات التي تنجح في هذا الأمر تبدأ بتكنولوجيا المعلومات وبناء شبكة أعمال آمنة متعددة المؤسسات، ثم تبني على ذلك من خلال توفير وصول منظم ومؤمن بعناية إلى إمكانات التحليلات والرؤية، ومن ثَم، تعمل على مراقبة كل طبقة باستمرار بحثًا عن أي سلوك غير طبيعي.
Marshall Lamb، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، IBM Sterling
ما أهمية أمن سلسلة التوريد؟
يتمثل دور سلسلة التوريد كله في إتاحة ما يحتاجه العملاء بالسعر المناسب وفي المكان والزمان المناسبين. وقد يترتب على أي أعطال أو مخاطر تهدد سلامة المنتجات أو الخدمات المقدمة، وخصوصية البيانات المتبادلة، واكتمال المعاملات المرتبطة بها عواقب وخيمة تشغيلية ومالية وعلى العلامة التجارية. يمكن أن تحدث حوادث اختراق أمن البيانات، وهجمات الفدية، والأنشطة الخبيثة من الداخليين أو المهاجمين في أي مستوى من مستويات سلسلة التوريد. حتى لو كان الحادث الأمني لدى بائع واحد أو مورد خارجي واحد، إلا أنه يمكن أن يعرقل بشكل كبير عملية "التخطيط والإنتاج والتسليم".
"تعتمد صلابة سلسلة التوريد على قوة الكيان الأكثر عرضة للمخاطر فيها. سيساعد مركز المرونة الإلكترونية التابع لميناء لوس أنجلوس كل عضو مشارك في سلسلة التوريد على حماية نفسه بشكل أفضل، ومن ثَم حماية غيره."
Wendi Whitmore، نائب الرئيس، IBM Security X-Force
يُعد الحد من هذه المخاطر بمثابة هدف متحرك وتحدٍ متزايد. سلاسل التوريد هي شبكات عالمية متزايدة التعقيد تتألف من أعداد كبيرة ومتزايدة من الشركاء الخارجيين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى البيانات وضمانات تُمكّنهم من التحكم في مَن يطلع على تلك البيانات. واليوم، تضيف الضغوط والقيود الجديدة على الموظفين والميزانية والتغيرات السريعة غير المتوقعة المتعلقة بالإستراتيجية والشركاء وكل من العرض والطلب المزيدَ من التحديات والإلحاح. وفي الوقت نفسه، يطالب العملاء والموظفون الأكثر معرفةً ووعيًا اجتماعيًا بالشفافية والرؤية فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات التي يشترونها أو يدعمونها. تضيف كل نقطة اتصال عنصرًا من عناصر المخاطر التي يجب تقييمها وإدارتها والحد منها.
أبرز 5 مخاوف تتعلق بأمن سلسلة التوريد
أفاد مسؤولو سلاسل التوريد حول العالم وعبر المجالات بأن هذه المخاوف الخمس المتعلقة بأمن سلسلة التوريد تقلق منامهم:
أفضل ممارسات أمن سلسلة التوريد
يتطلب أمن سلسلة التوريد نهجًا متعدد الأوجه. فلا يوجد حل سحري واحد، لكن المؤسسات يمكنها حماية سلاسل التوريد لديها من خلال مجموعة من تدابير الحماية متعددة الطبقات. عندما تصعب الفرق المتخصصة في أمن سلسلة التوريد على عناصر التهديد اجتياز الضوابط الأمنية، فإنها تتيح لنفسها وقتًا أطول لاكتشاف الأنشطة الخبيثة واتخاذ الإجراءات اللازمة. فيما يلي بعض من أهم الإستراتيجيات التي تسعى المؤسسات لتطبيقها بهدف إدارة أمن سلسلة التوريد والحد من مخاطرها.
سيواصل أمن سلسلة التوريد التطور ليصبح أكثر ذكاءً. على سبيل المثال، بدأت الحلول في دمج الذكاء الاصطناعي لاكتشاف السلوكيات المشبوهة بشكل استباقي من خلال تحديد الحالات الشاذة والأنماط والاتجاهات التي تشير إلى وصول غير مصرح به. يمكن للحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي إرسال تنبيهات للاستجابة البشرية أو التصدي للمحاولات تلقائيًا.
كيف تعمل الشركات على ضمان أمن سلسلة التوريد في الوقت الحالي؟
سجلت IBM Sterling Supply Chain Business Network رقمًا قياسيًا جديدًا في معاملات الأعمال الآمنة في سبتمبر من هذا العام، بزيادة قدرها 29% عن سبتمبر 2019، وهي تساعد العملاء حول العالم على إعادة بناء أعمالهم بالأمان والثقة رغم الجائحة العالمية.
أكملت شركة تقديم خدمات تحويل الأموال الدولية Western Union أكثر من 800000 مليون معاملة في عام 2018 للعملاء من الأفراد والشركات بسرعة وموثوقية وأمان من خلال بنية تحتية موثوقة لتحويل الملفات.
استخدمت شركة بيع الأزياء Eileen Fisher منصة تنفيذ طلبات ذكية ومتعددة القنوات من أجل إنشاء مجموعة واحدة للمخزون عبر القنوات، ما أدى إلى تحسين الثقة في بيانات المخزون وتنفيذ الطلبات بشكل أكثر مرونة وتقليل تكاليف جذب العملاء.
توصل منظومة سلسلة الكتل Farmer Connect مزارعي القهوة بالمستهلكين الذين يخدمونهم بشفافية، من خلال منصة سلسلة كتل تدمج أمن الشبكة والبيانات لزيادة الثقة والأمان وضمان المصدر.
استبدلت شركة الخدمات المالية Rosenthal & Rosenthal مناهجها المتعددة المتبعة في خدمات تبادل البيانات الإلكترونية (EDI) بشبكة أعمال متعددة المؤسسات آمنة وقائمة على السحابة، ما قلل من تكاليفها التشغيلية مع تقديم خدمة سريعة الاستجابة وفائقة الجودة لكل عميل.
تلتزم شركة الخدمات اللوجستية المتكاملة VLI بالعديد من لوائح الامتثال والسلامة الحكومية، وتسمح لموظفيها البالغ عددهم 9000 موظف بالوصول إلى الأنظمة المناسبة في الوقت المناسب لأداء مهامهم، باستخدام مجموعة متكاملة من حلول الأمان التي تحمي أعمالها وأصولها وتتحكم في وصول المستخدمين.
يعمل ميناء لوس أنجلوس، أحد أكثر الموانئ البحرية ازدحامًا في العالم، على بناء مركز المرونة الإلكترونية الأول من نوعه المزود بمجموعة من العروض الأمنية التي تهدف إلى تعزيز الوعي وجاهزية نظامه البنائي لسلسلة التوريد من أجل الاستجابة للتهديدات الإلكترونية التي قد تعطل تدفق البضائع.
حلول للحفاظ على أمن سلسلة التوريد
حافظ على أمان بياناتك الأكثر حساسية، بحيث لا يطلع عليها سوى الأشخاص الذين تثق بهم، وتكون غير قابلة للتغيير لمنع الاحتيال ومحمية من مخاطر الجهات الخارجية. دع IBM تساعدك على حماية سلسلة التوريد لديك، مع أمان مجرب عمليًا بغض النظر عن طريقة تنفيذك – سواء في البيئة المحلية أو على السحابة أو على نظام هجين.
بالشراكة مع Oracle و Accelalpha، نستكشف كيف تُمكّن نماذج تشغيل الذكاء الاصطناعي الفاعل القائمة السحابة لسلاسل التوريد الأتمتة وتعزيز الكفاءة وتسريع الابتكار.
اقرأ آراء الرؤساء التنفيذيين بشأن الاستدامة وكيفية دمجها في أعمالهم
اكتشف لماذا أفاد 89٪ من المديرين التنفيذيين بأن استثماراتهم الرئيسية في الأتمتة ستشمل قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
مشاركة الموردين وتبسيط حسابات انبعاثات النطاق 3 – الفئة 1 لتلبية متطلبات إعداد التقارير وتحسين الأداء.
استخدم حلول سلسلة التوريد الخاصة ب IBM للتخفيف من الاضطرابات وبناء مبادرات مرنة ومستدامة.
يمكنك بناء سلاسل توريد مستدامة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي مع خدمات استشارات سلسلة التوريد الخاصة بشركة IBM.
بناء سلاسل توريد مستدامة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمد إلى تهيئة عملك لمواكبة مستقبل العمل وتوفير قدر أكبر من الشفافية وتحسين تجارب الموظفين والعملاء.