شرح قانون العناية الواجبة بسلسلة التوريد الألماني (SCDDA)

"تأتي الملابس من آسيا، والكاكاو والفاكهة من أفريقيا، والقهوة من أمريكا الجنوبية—يهدف قانون سلسلة التوريد الجديد (Lieferkettengesetz) إلى حماية حقوق الأشخاص الذين ينتجون السلع للسوق الألمانية".

تلخص هذه المقدمة لقانون العناية الواجبة بسلسلة التوريد الألمانية (SCDDA) على موقع الحكومة الفيدرالية الألمانية الأسباب التي تدفع الحكومات إلى التدخل لوضع التركيز على الجانب الإنساني لسلسلة التوريد، بما يتجاوز التأثيرات البيئية مثل انبعاثات سلسلة التوريد.

في عام 2021، أقرت ألمانيا قانون Gesetz über über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten أو قانون العناية الواجبة لسلسلة التوريد الألمانية (SCDDA). هذه لحظة حاسمة في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) حيث أن هذه هي المرة الأولى التي ستتحمل فيها مجموعة الألمانية المسؤولية القانونية عن احترام حقوق الإنسان في سلسلة التوريد الخاصة بها.

على الرغم من أن القانون يركز بشكل كبير على العناصر "S" في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلا أنه يعتبر أن المخاطر البيئية وتأثيرها السلبي في السلامة البشرية داخل سلسلة التوريد متشابكة للغاية. ونتيجة لذلك، تتطلب SCDDA من مجموعات الامتثال للاتفاقيات الدولية التي تركز على المخاطر البيئية—مثل اتفاقيتي Minamata وBasel—للحد من الأضرار الناجمة عن الملوثات والمواد الكيميائية السامة والتعامل مع النفايات الخطرة والتخلص منها.

في هذه المقالة، نتناول من هم الذين تؤثر فيهم اتفاقية SCDDA، وما الذي يجب على المجموعة القيام به للامتثال، وكيف يمكنها الاستعداد لالتزامات العناية الواجبة.

ما جمعية SCDDA الألمانية؟

يطبق قانون بذل العناية الواجبة في سلسلة التوريد على الشركات التي لديها إدارة مركزية أو مكان عمل رئيسي أو مقر إداري أو أو مقر قانوني أو مكتب فرعي في ألمانيا للامتثال للمعايير البيئية ومعايير حقوق الإنسان في سلسلة التوريد الخاصة بها.

يقدم SCDDA قائمة شاملة من الالتزامات، التي تشمل تطوير نظام إدارة المخاطر للامتثال. كما يفصل التدابير الوقائية والعلاجية المطلوبة ويضع إجراءات الشكاوى الإلزامية. ينص القانون على ضرورة تقديم الوثائق والإبلاغ بشكل منتظم، وتخضع الانتهاكات لغرامات كبيرة.

ما الذي يتعين على المجموعات القيام به للامتثال لـ SCDDA؟

يجب على المجموعات مراقبة الانتهاكات واتخاذ إجراءات بشأنها سواء في العمليات الخاصة بها أو عمليات مورديها المباشرين (بدءًا من عملية استخراج المواد الخام وحتى تسليم البضائع إلى العميل) بغض النظر عما إذا كان النشاط قد تم في ألمانيا أو في الخارج.

وبالمثل، إذا علمت مجموعة بانتهاك محتمل للمعايير البيئية أو حقوق الإنسان من قِبل أحد مورديها غير المباشرين، يتعين عليها إجراء تحليل للمخاطر بشأن الانتهاكات المحتملة على الفور.

لا يحدد القانون عبئًا واضحًا على المجموعات في ما يتعلق بأداء سلسلة التوريد الخاصة بها فحسب، بل يفرض العمل والمعالجة الهادفة.

الامتيازات الرئيسية:

بالنسبة إلى المديرين التنفيذيين للشركات، يعني هذا أن سلسلة التوريد الخاصة بهم تستحوذ الآن على الاهتمام نفسه الذي يحظى به الأداء مع تزايد الضغط عليهم ليكونوا على دراية بما يحدث في المراحل الأولى من عملية التوريد—وإلا سيواجهون مخاطر حقيقية على السمعة والمستثمرين والمالية.

ما المجموعات التي تقع ضمن نطاق تغطية SCDDA؟

ستكون هناك مرحلتان لوضع المجموعات تحت نطاق SCDDA.

المرحلة 1: من يناير 2023

سيُطبق قانون العناية الواجبة لسلسلة التوريد الألمانية على الشركات الموجودة في ألمانيا التي يعمل بها أكثر من 3,000 موظف، أو الفروع المسجلة في ألمانيا للشركات الأجنبية التي يعمل بها أكثر من 3,000 موظف. يشمل عدد الموظفين أيضًا أي موظفين يتم تعيينهم في الخارج لصالح الشركات المحلية. ويتم تضمين شركات المجموعة في حساب عدد موظفي الشركة الأصل ويعد القانون الموظفين على أنهم "أي عامل لديه عقد عمل لمدة تزيد عن ستة أشهر". ينطبق هذا المعيار على حوالي 600 شركة.

المرحلة 2: من يناير 2024

سيتوسع النطاق ليشمل الشركات التي تتخذ من ألمانيا مقرًا لها والتي توظف أكثر من 1,000 موظف، أو الفروع المسجلة في ألمانيا لشركات أجنبية تضم أكثر من 1,000 موظف. وبمجرد تفعيل هذا النطاق، سينطبق المعيار على ما يقرب من 2,900 شركة.

هل سيؤثر SCDDA في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)؟

من المهم الاعتراف بأن قانون العناية الواجبة لسلسلة التوريد الألماني سيكون له تأثير متتالي. ولا يزال من المتوقع أن تتأثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي قد لا تكون في النطاق في الأشهر والسنوات المقبلة، لأن الشركات الكبرى من المرجح أن تنقل التزامات العناية الواجبة التي يفرضها عليها القانون إلى مورديها.

التواريخ الرئيسية في الطرح الكامل لقانون بذل العناية الواجبة في سلسلة التوريد الألمانية

  • يونيو 2021: يمرر البرلمان الألماني "Gesetz über die die unternehmerischen "Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten" (LkSG المعروف أيضًا باسم SCDDA) الذي يتطلب من الشركات الكبيرة القيام بأنشطة العناية الواجبة في سلسلة التوريد
  • فبراير 2022: تتبنى المفوضية الأوروبية مقترحًا لتوجيهات بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات
  • أكتوبر 2022: يعتمد الاتحاد الأوروبي توجيه إعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة للشركات (CSRD)
  • يناير 2023: دخول لوائح SCDDA حيز التنفيذ بالنسبة إلى المؤسسات التي يزيد عدد موظفيها على 3,000 موظف
  • يناير 2024: دخول لوائح SCDDA حيز التنفيذ بالنسبة إلى المؤسسات التي يزيد عدد موظفيها على 1,000 موظف
  • 2024: يجب على الشركات تقديم تقاريرها بموجب وثيقة المسؤولية الاجتماعية للشركات بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي الإلزامية لإعداد تقارير الاستدامة
  • 2026: ستقوم الحكومة الألمانية بإجراء تقييم لفعالية SCDDA

ما مخاطر حقوق الإنسان التي ينطبق عليها قانون العناية الواجبة بسلسلة التوريد الألماني؟

يُعرّف الخطر المتعلق بحقوق الإنسان في SCDDA بأنه "حالة توجد فيها درجة كافية من الاحتمال بناءً على مؤشرات واقعية على حدوث انتهاك لأحد المحظورات الآتية:"

  • توظيف طفل يبلغ من العمر 15 عامًا أو أقل
  • عمل الأطفال دون سن 18 عامًا وفقًا لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182)
  • العمل القسري
  • جميع أشكال العبودية أو ما شابهها من ممارسات الهيمنة أو القهر في العمل
  • عدم مراعاة القواعد المحلية المعمول بها بشأن السلامة في مكان العمل وظروف العمل إذا كان ذلك قد يؤدي إلى وقوع حوادث في مكان العمل أو مخاطر صحية متعلقة بالعمل
  • تجاهل حرية تكوين الجمعيات
  • التمييز في التوظيف
  • التمييز في الأجور
  • التسبب في تغيرات ضارة في التربة أو تلويث المياه أو تلويث الهواء أو التسبب في انبعاث ضوضاء ضارة
  • حيازة الأراضي أو الغابات أو المياه أو تطويرها أو استخدامها بأي طريقة أخرى من طرد الأشخاص من هذه الأراضي أو الغابات أو المياه أو حرمانهم من استخدامها بصورة غير قانونية
  • تكليف أو استخدام قوات الأمن الخاصة أو العامة لحماية مشروع تجاري إذا انتهكت قوات الأمن حظر التعذيب، أو الإضرار بالحياة أو الأطراف، أو تتدخل في حرية تكوين الجمعيات والحق في المفاوضة الجماعية
  • الإجراءات أو الامتناع عن اتخاذ إجراءات يمكن أن تنتهك بشكل مباشر مصلحة قانونية محمية

ما المخاطر البيئية التي ينطبق عليها قانون العناية الواجبة بسلسلة التوريد الألماني؟

وفقا لـ SCDDA، يتم تعريف المخاطر المتعلقة بالبيئة على أنها "حالة توجد فيها درجة كافية من الاحتمال بناءً على مؤشرات واقعية على حدوث انتهاك لأحد المحظورات الآتية:"

اتفاقية Minamata

تصنيع المنتجات المضاف إليها الزئبق وفقًا للمادة 4 من الاتفاقية

  • استخدام الزئبق أو مركبات الزئبق في عمليات التصنيع وفقًا للمادة 5 من الاتفاقية بعد تاريخ التخلص التدريجي
  • التعامل مع نفايات الزئبق بما يتعارض مع متطلبات المادة 11 من الاتفاقية

اتفاقية Stockholm بشأن التلوث العضوي المستمر (POPs)

  • إنتاج المواد الكيميائية واستخدامها وفقًا للمادة 3
  • التعامل غير السليم بيئيًا مع النفايات الكيميائية وجمعها وتخزينها والتخلص منها على نحو يتعارض مع متطلبات المادة 6 من اتفاقية POPs

اتفاقية Basel

  • تصدير النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وفقًا للمادة 1
  • تصدير النفايات الخطرة من الدول المدرجة في الملحق السابع لاتفاقية Basel إلى الدول غير المدرجة فيها
  • استيراد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى من الأطراف غير الحكومية في الاتفاقية

كيف يمكن للمجموعات الاستعداد للآثار ومتطلبات الإبلاغ الخاصة بـ SCDDA؟

تشمل التزامات العناية الواجبة بموجب القانون العديد من المتطلبات الرفيعة المستوى المدرجة أدناه. والجدير بالملاحظة أن الفئات ومتطلبات إعداد التقارير ترمز إلى التحول نحو نهج أكثر شمولية في إعداد التقارير يتجاوز المقاييس والمؤشرات البيئية التقليدية ويشمل عوامل أخرى، لا سيما ظروف عمل الموظفين.

متطلبات إدارة المخاطر وتحليل المخاطر

يجب على جميع المؤسسات تنفيذ إدارة المخاطر الحالية المناسبة أو تكييفها وفقًا لذلك. ويجب عليهم تحديد ما إذا كان هناك خطر من أن أنشطتهم التجارية أو الأنشطة التجارية في سلسلة التوريد تنتهك حقوق الإنسان.

بيان السياسة

تحتاج الشركات إلى اعتماد بيان السياسة بشأن حقوق الإنسان وإستراتيجيتها البيئية. ومن الضروري أن يتضمن بيان السياسة إجراءات التقيد بالتزامات حقوق الإنسان والعناية البيئية الواجبة في سلسلة التوريد، والمخاطر المحددة التي تم تحديدها، وتوقعات الشركة في مجال حقوق الإنسان والبيئة من موظفيها ومورديها.

التدابير الوقائية والعلاجية

استنادًا إلى تحليل المخاطر، يتعين على المؤسسات اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية المناسبة أو تقييمها. وينطبق ذلك على اختيار الموردين ورصد الموردين، ووضع مدونات قواعد السلوك، وتنفيذ الدورات التدريبية، فضلاً عن صياغة العقود المستدامة.

إجراءات الشكاوى

يجب على الشركات تطوير آلية شكاوى كتابية وتنفيذها ونشرها حيث يمكن من خلالها للأشخاص المتضررين (المحتملين) والأشخاص المطلعين على الانتهاكات المحتملة الإشارة إلى مخاطر حقوق الإنسان وانتهاكاتها. من الضروري أيضًا أن تتم التقييمات لفعالية إجراءات الشكاوى سنويًا، وعند الضرورة، على أساس مخصص.

التزامات التوثيق والإبلاغ

يجب توثيق جميع التزامات العناية الواجبة، ويلزم إعداد تقرير ونشره سنويًا. يجب أيضًا إرسال هذا التقرير إلى المكتب الاتحادي للشؤون الاقتصادية ومراقبة الصادرات ويعرف أيضًا باسم BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle).

قراءة ذات صلة: إرشادات حول إنشاء خطة عمل الاستدامة (مع قالب مجاني قابل للتنزيل)

ما عواقب عدم الامتثال؟

إن احترام متطلبات قانون الإفصاح عن السلع والخدمات، أمر حساس بالنسبة إلى لشركات ليس فقط لحماية سمعتها، ولكن أيضًا لحماية أرباحها النهائية لأن العقوبات المفروضة على الانتهاكات كبيرة.

  • الغرامات: يمكن تقييم الغرامات المالية التي تصل إلى 8 ملايين يورو اعتمادًا على طبيعة الانتهاك وخطورته. وإضافةً إلى ذلك، يمكن تغريم الشركات التي يزيد متوسط مبيعاتها السنوية على 400 مليون يورو بنسبة تصل إلى 2% من متوسط مبيعاتها السنوية.
  • الحظر من المناقصات العامة: ربما تكون النتيجة متساوية، إن لم تكن أكثر أهمية، هي أنه يمكن استبعاد الشركات المخالفة من الفوز بعقود عامة في ألمانيا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا منح النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية سلطة إجراء التقاضي للطرف المتضرر.

وقد تم تزويد هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بقدرات إنفاذ فعالة لمراقبة إدارة سلسلة التوريد الخاصة بالشركات، ويمكنها التصرف بمبادرة منها أو بناءً على طلب أحد المتضررين. وللسلطة الحق في دخول أماكن العمل وطلب المعلومات وفحص الوثائق.

إعداد بيانات الاستدامة لتلبية متطلبات إعداد تقارير SCDDA

يمكن لـ IBM® Envizi ESG Suite دعم متطلبات إعداد التقارير الخاصة بـ GSCA لمجموعة من خلال توفير بيانات ذات درجة مالية ضمن نظام قابل للتدقيق.

وعلى وجه التحديد، تُعد استقصاءات وتقييمات سلسلة القيمة من IBM® Envizi بوابة واحدة يمكنها جمع مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بسهولة وأمان من جميع أنحاء سلسلة القيمة الخاصة بك لتسهيل عملية إعداد التقارير. يمكن للوحدة أن تساعد على الكشف عن رؤى قيمة لدعم المجموعات في تقييمات الأهمية المادية والمخاطر من خلال ما يأتي:

  • جمع المقاييس الكمية والنوعية من الموردين الداخليين والخارجيين في نظام رقمي واحد للتسجيل
  • إدارة جمع البيانات وتتبع التقدم وعرض الاستجابات
  • تقييم المخاطر باستخدام أدوات مخصصة لتقييم مخاطر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتصور النقاط للموردين والمحفظة والقطاعات لمساعدتك على تحديد المجالات التي يجب تحديد أولوياتها ودفع الأداء

باختصار

بالنسبة إلى الشركات، أصبح نهج الاستدامة القوي عبر سلسلة التوريد الخاصة بها الآن ضرورة تجارية. ستعاني الشركات التي لا تفي بمتطلبات العناية الواجبة الخاصة بها في ما يتعلق بالمعايير البيئية وحقوق الإنسان من أضرار اقتصادية وعلى السمعة وتواجه عقبات العمل في ألمانيا.

وبالنظر إلى أن البرلمان الأوروبي قد اعتمد مؤخرًا مقترحًا لتوجيه بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات، فمن المحتمل أن تكون عملية العناية الواجبة الموحدة لسلسلة التوريد على وشك الحدوث. ومن ثمّ فإن هذا الأمر سيكون له الأسبقية على قوانين العناية الواجبة الوطنية.

بالتزامن مع تقديم توجيه الاتحاد الأوروبي لإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة للشركات (CSRD) إن التوجه نحو إعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة والعناية الواجبة بسلسلة التوريد، والتي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2024، أصبح واضحًا بشكل متزايد مع بدء الحكومات في المطالبة بمزيد من المساءلة من الشركات.

لقد حان الوقت الآن لكي تبدأ المجموعات في العمل على ضمان امتثالها للتشريعات البيئية والعمالية والصحية والسلامة من أجل حماية نفسها في المستقبل من التشريعات الناشئة.

ملاحظة: تم آخر تحديث للمعلومات الواردة في هذه المقالة في أكتوبر 2022. ينبغي على المجموعات الرجوع إلى الأسئلة الشائعة الرسمية الخاصة بـ SCDDA  للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات.

