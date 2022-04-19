مبادرة الطاقة المتجددة 100 RE100 هي مبادرة عالمية لاستخدام الطاقة المتجددة في الشركات تقودها مجموعة المناخ بالشراكة مع CDP وتهدف إلى جعل الشركات الأكثر تأثيرًا في العالم، وتحديدًا تلك التي يزيد طلبها السنوي على الكهرباء عن 100 جيجا وات في الساعة، تلتزم باستخدام الكهرباء المتجددة بنسبة 100% وتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2050.

من أجل الوصول إلى هدف استخدام الكهرباء المتجددة بنسبة 100%، يجب على الشركات استبدال 100% من الكهرباء المستخدمة في عملياتها العالمية بالكهرباء المنتجة من مصادر متجددة.

يمكن الحصول على الكهرباء المتجددة من السوق أو من خلال الإنتاج الذاتي، ويمكن أن تشمل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الكتلة الحيوية (بما في ذلك الغاز الحيوي) أو الطاقة الحرارية الأرضية أو الطاقة الكهرومائية. يمكن شراء الكهرباء المتجددة مباشرة من جهات التوليد والتوريد في السوق، على سبيل المثال من خلال اتفاقيات شراء الطاقة. كما يمكن أن تشمل أيضًا مشتريات التجزئة وأدوات سمات الطاقة "غير المجمعة" والقائمة بذاتها.