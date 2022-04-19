مبادرة الطاقة المتجددة 100 RE100 هي مبادرة عالمية لاستخدام الطاقة المتجددة في الشركات تقودها مجموعة المناخ بالشراكة مع CDP وتهدف إلى جعل الشركات الأكثر تأثيرًا في العالم، وتحديدًا تلك التي يزيد طلبها السنوي على الكهرباء عن 100 جيجا وات في الساعة، تلتزم باستخدام الكهرباء المتجددة بنسبة 100% وتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2050.
من أجل الوصول إلى هدف استخدام الكهرباء المتجددة بنسبة 100%، يجب على الشركات استبدال 100% من الكهرباء المستخدمة في عملياتها العالمية بالكهرباء المنتجة من مصادر متجددة.
يمكن الحصول على الكهرباء المتجددة من السوق أو من خلال الإنتاج الذاتي، ويمكن أن تشمل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الكتلة الحيوية (بما في ذلك الغاز الحيوي) أو الطاقة الحرارية الأرضية أو الطاقة الكهرومائية. يمكن شراء الكهرباء المتجددة مباشرة من جهات التوليد والتوريد في السوق، على سبيل المثال من خلال اتفاقيات شراء الطاقة. كما يمكن أن تشمل أيضًا مشتريات التجزئة وأدوات سمات الطاقة "غير المجمعة" والقائمة بذاتها.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
كما هو موضح أعلاه، تستهدف مبادرة RE100 كبرى الشركات التي لا يقل طلبها السنوي على الكهرباء عن 100 جيجا وات في الساعة. ومع ذلك، يمكن أن تكون هناك استثناءات للشركات ذات الاستهلاك الأقل إذا كانت شركة كبيرة في مجالها أو شركة من الشركات المدرجة في قائمة Fortune 1000، أو إذا كانت شركة كبيرة في منطقة أو قطاع ذي أولوية في مبادرة RE100.
في الوقت الحالي، انضمت أكثر من 350 شركة لمبادرة RE100 وتعهدت بالتحول إلى الطاقة المتجددة بنسبة 100%. ثلث هذه الشركات مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، بينما توجد أكثر من 60 شركة في اليابان، وما يقرب من 50 شركة في المملكة المتحدة. وعلى مستوى القطاعات، ينتمي أكثر من ثلث هذه الشركات إلى قطاع الخدمات. ويُعد قطاع التصنيع ثاني أكثر مجال تمثيلاً بأكثر من 60 شركة، بينما يأتي قطاع الأغذية والمشروبات في المرتبة الثالثة بأكثر من 30 شركة.
يجب أن يكون أعضاء RE100 قادرين على إثبات أن لديهم مطالبة باستخدام كمية فريدة من إنتاج الكهرباء المتجددة لتلبية كل استخداماتهم المبلغ عنها من الكهرباء المتجددة. ويكون ذلك عادةً في شكل سمات التوليد مثل شهادات سمات الطاقة (EACs)، ولكن يمكن أيضًا استخدام العقود. المتطلبات اللازمة لمطالبة استخدام الطاقة المتجددة الموثوقة هي ما يلي:
الحد الأدنى من المتطلبات والمواعيد النهائية هي كما يلي:
يستغرق الأمر حوالي 2-3 أشهر حتى تكتمل عملية تقديم الطلب وتصبح عضوًا في RE100. تمر الموافقة على العضوية بعملية مكونة من 8 خطوات:
وبمجرد القبول، يكون لأعضاء مبادرة RE100 الحرية في وضع خارطة طريق خاصة بهم للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100%.
وفي النهاية، إذا أردنا الوصول إلى مستقبل صافي صفري، فسيتعين على الشركات الكبرى أن تقود الطريق. يستهلك أعضاء RE100 البالغ عددهم أكثر من 300 عضو مجتمعين كهرباء أكثر مما تستهلكه المملكة المتحدة بأكملها سنويًا. وفي الوقت الحالي، يغطي هؤلاء الأعضاء حوالي 45% من احتياجاتهم من الكهرباء بالكهرباء المتجددة. وإذا تمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم، واستمر عدد أعضاء المبادرة في النمو، فسوف تتحقق قفزة هائلة نحو عالم خالٍ من الكربون.
اكتشف كيفية تحويل المعارف الخاصة بالاستدامة إلى إجراءات، واتخاذ الخطوات التالية للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ألق نظرة داخلية على التوجهات التي تشكِّل عالم الأعمال المستدامة—والرؤى التي يمكن أن تساعد على قيادة التحول.
حدِّد أفضل برنامج لإدارة أداء الأصول (APM) الذي يتناسب مع احتياجاتك.
عند دمج الاستدامة في عملك، تصبح محفزًا لتحول الأعمال بدلًا من أن تكون، كما هو الحال في العديد من المؤسسات، مجرد تمرين في إعداد التقارير أو المحاسبة.
ابدأ رحلتك في مجال الاستدامة اليوم من خلال ربط خارطة الطريق الاستراتيجية الخاصة بك بالعمليات اليومية.
استخدم خدمات استشارات الاستدامة من IBM لتحويل طموحاتك في الاستدامة إلى أفعال ملموسة والتحول إلى مؤسسة أكثر مسؤولية وربحية.
سرع من وتيرة رحلة الاستدامة الخاصة بك من خلال التخطيط لمسار مستدام ومربح للمضي قدمًا من خلال الحلول والمنصات المفتوحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والخبرة الصناعية المتعمقة من IBM.