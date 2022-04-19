العلامات
مبادرة الطاقة المتجددة 100 RE100 هي مبادرة عالمية لاستخدام الطاقة المتجددة في الشركات تقودها مجموعة المناخ بالشراكة مع CDP وتهدف إلى جعل الشركات الأكثر تأثيرًا في العالم، وتحديدًا تلك التي يزيد طلبها السنوي على الكهرباء عن 100 جيجا وات في الساعة، تلتزم باستخدام الكهرباء المتجددة بنسبة 100% وتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2050.

من أجل الوصول إلى هدف استخدام الكهرباء المتجددة بنسبة 100%، يجب على الشركات استبدال 100% من الكهرباء المستخدمة في عملياتها العالمية بالكهرباء المنتجة من مصادر متجددة.

يمكن الحصول على الكهرباء المتجددة من السوق أو من خلال الإنتاج الذاتي، ويمكن أن تشمل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الكتلة الحيوية (بما في ذلك الغاز الحيوي) أو الطاقة الحرارية الأرضية أو الطاقة الكهرومائية. يمكن شراء الكهرباء المتجددة مباشرة من جهات التوليد والتوريد في السوق، على سبيل المثال من خلال اتفاقيات شراء الطاقة. كما يمكن أن تشمل أيضًا مشتريات التجزئة وأدوات سمات الطاقة "غير المجمعة" والقائمة بذاتها.

لمن هذه المبادرة؟

كما هو موضح أعلاه، تستهدف مبادرة RE100 كبرى الشركات التي لا يقل طلبها السنوي على الكهرباء عن 100 جيجا وات في الساعة. ومع ذلك، يمكن أن تكون هناك استثناءات للشركات ذات الاستهلاك الأقل إذا كانت شركة كبيرة في مجالها أو شركة من الشركات المدرجة في قائمة Fortune 1000، أو إذا كانت شركة كبيرة في منطقة أو قطاع ذي أولوية في مبادرة RE100.

في الوقت الحالي، انضمت أكثر من 350 شركة لمبادرة RE100 وتعهدت بالتحول إلى الطاقة المتجددة بنسبة 100%. ثلث هذه الشركات مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، بينما توجد أكثر من 60 شركة في اليابان، وما يقرب من 50 شركة في المملكة المتحدة. وعلى مستوى القطاعات، ينتمي أكثر من ثلث هذه الشركات إلى قطاع الخدمات. ويُعد قطاع التصنيع ثاني أكثر مجال تمثيلاً بأكثر من 60 شركة، بينما يأتي قطاع الأغذية والمشروبات في المرتبة الثالثة بأكثر من 30 شركة.

المعايير الرئيسية للانضمام إلى مبادرة RE100

  • التعهد العلني باستخدام الكهرباء المتجددة بنسبة 100% في جميع العمليات، بما في ذلك أي انبعاثات من النطاق 1 تتعلق بتوليد الكهرباء في الشركة، وجميع انبعاثات النطاق 2 المتعلقة بأنشطة الشركة وعمليات الشركات العاملة ضمن العلامة التجارية أو مجموعة الشركة.
  • يلزم تحقق جهة خارجية من استهلاك الكهرباء المتجددة وحيثما كان ذلك ضروريًا التحقق من التوليد والمبيعات (على سبيل المثال، شهادة Greene).
  • يجب على الشركات الحصول على الكهرباء المتجددة من داخل الحدود السوقية التي تستهلك فيها هذه الكهرباء. ومع ذلك، يمكن للشركات استثناء الأحمال الصغيرة (المكاتب الصغيرة، ومحلات البيع بالتجزئة) لاستهلاك الكهرباء بما لا يتجاوز 100 ميجا وات في الساعة سنويًا، لكل سوق، من حدود مبادرة RE100 المستهدفة، وذلك في الأسواق التي لا يمكن فيها من الناحية التقنية الحصول على الطاقة المتجددة.
  • يجب على الشركات تقديم تقارير شفافة عن التقدم المحرز سنويًا عبر جدول بيانات تقارير RE100 أو استبيان تغير المناخ من CDP.
  • يجب أن توافق الشركات على عدم القيام بأي أنشطة من شأنها تقويض المهمة، مثل ممارسة الضغط السياسي لدعم الوقود الأحفوري على حساب إنتاج الطاقة المتجددة أو زيادة حصصها في أصول الوقود الأحفوري.
  • يجب أن تنضم الشركات إلى الحملة على مستوى المجموعة.

المطالبات الموثوقة ضمن مبادرة RE100

يجب أن يكون أعضاء RE100 قادرين على إثبات أن لديهم مطالبة باستخدام كمية فريدة من إنتاج الكهرباء المتجددة لتلبية كل استخداماتهم المبلغ عنها من الكهرباء المتجددة. ويكون ذلك عادةً في شكل سمات التوليد مثل شهادات سمات الطاقة (EACs)، ولكن يمكن أيضًا استخدام العقود. المتطلبات اللازمة لمطالبة استخدام الطاقة المتجددة الموثوقة هي ما يلي:

  1. بيانات توليد موثوقة
  2. تجميع السمات
  3. الملكية الحصرية (لا حساب مزدوج) للسمات
  4. مطالبات حصرية (لا مطالبات مزدوجة) بشأن السمات
  5. قيود السوق الجغرافية المتعلقة بالمطالبات
  6. قيود الفترة الزمنية المتعلقة بالمطالبات

ما الإطار الزمني والمتطلبات المستهدفة؟

الحد الأدنى من المتطلبات والمواعيد النهائية هي كما يلي:

  • 100% بحلول عام 2050، مع خطوات مرحلية تبلغ على الأقل:
  • 60% بحلول عام 2030
  • 90% بحلول عام 2040

بدء الانضمام إلى مبادرة RE100

يستغرق الأمر حوالي 2-3 أشهر حتى تكتمل عملية تقديم الطلب وتصبح عضوًا في RE100. تمر الموافقة على العضوية بعملية مكونة من 8 خطوات:

  1. التحقق من المتطلبات—يجب على الشركات التحقق من استيفاء متطلبات الانضمام والمتطلبات التقنية
  2. إبداء الرغبة—تسجيل اهتمام الشركة بالانضمام إلى فريق مبادرة RE100
  3. التحقق من الأهلية—سيتأكد فريق RE100 مما إذا كانت الشركة تفي بمعايير الانضمام 
  4. التقدم بطلب العضوية—في حال الموافقة على الطلب، ستحتاج الشركة إلى التوقيع على اتفاقية العضوية
  5. مراجعة الطلب—سيُراجع الطلب الخاص بالشركة بالنظر إلى معايير الانضمام
  6. القرار بشأن الطلب—يُتخذ القرار بشأن الطلب. وفي حال الموافقة، ستحصل الشركة على مزايا العضوية
  7. التخطيط للإعلان—سيُجرى الاتفاق على تاريخ إعلان الانضمام مع مجموعة المناخ
  8. الإعلان عن الانضمام—يمكن للشركة الإعلان عن العضوية من خلال بيان صحفي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وبمجرد القبول، يكون لأعضاء مبادرة RE100 الحرية في وضع خارطة طريق خاصة بهم للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100%.

وفي النهاية، إذا أردنا الوصول إلى مستقبل صافي صفري، فسيتعين على الشركات الكبرى أن تقود الطريق. يستهلك أعضاء RE100 البالغ عددهم أكثر من 300 عضو مجتمعين كهرباء أكثر مما تستهلكه المملكة المتحدة بأكملها سنويًا. وفي الوقت الحالي، يغطي هؤلاء الأعضاء حوالي 45% من احتياجاتهم من الكهرباء بالكهرباء المتجددة. وإذا تمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم، واستمر عدد أعضاء المبادرة في النمو، فسوف تتحقق قفزة هائلة نحو عالم خالٍ من الكربون.

 

