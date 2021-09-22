عملية التعدين مقابل نمذجة العمليات مقابل تخطيط العمليات: ما أوجه الفرق بينها؟

كل عمل هو، في نهاية المطاف، مجموعة من العمليات التجارية. تدعم العمليات إنشاء منتجات جديدة، وتسهل تقديم الخدمات، وتطبق سياسات الشركة، وتحافظ على الامتثال، وتضمن أن المؤسسة تتحرك نحو أهدافها الشاملة في جميع الأوقات.

كل عملية من عمليات الأعمال عبارة عن مجموعة معقدة من الأنشطة المترابطة والمتشابكة التي تعمل جنبًا إلى جنب لتحقيق نتيجة عمل معينة. تقييمات أداء الموظفين، والأنشطة التسويقية، وإنشاء المحتوى، وتطوير البرمجيات والمبيعات كلها أنواع شائعة من العمليات التجارية. ولضمان عمل هذه العمليات على النحو المنشود، تحتاج الشركات إلى طريقة لتحديد مهام سير العمل وتحليلها وتعديلها والإشراف عليها بسهولة.

طورت المؤسسات أساليب لتحويل مهام سير العمل المجردة إلى صور ملموسة وشاملة توضح الآليات الداخلية لكل عملية. وتشمل هذه الأساليب عملية التعدين، ونمذجة العمليات و تخطيط العمليات. بينما تساعد كل تقنية من هذه التقنيات المؤسسة على إدارة العمليات وتحسينها وأتمتتها، إلا أنها تقوم بذلك بطرق مختلفة قليلاً.