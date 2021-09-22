العلامات
أتمتة الأعمال

عملية التعدين مقابل نمذجة العمليات مقابل تخطيط العمليات: ما أوجه الفرق بينها؟

قائد تطوير الأعمال في مكتب الأعمال أثناء التحضير لاجتماع المشروع لتتبع التقدم والمعالم والتواصل مع فريقه.

عملية التعدين ونمذجة العمليات وتخطيط البيانات هي طرق مختلفة ولكنها مرتبطة ببعضها لتصور وتحليل عمليات الأعمال.

كل عمل هو، في نهاية المطاف، مجموعة من العمليات التجارية. تدعم العمليات إنشاء منتجات جديدة، وتسهل تقديم الخدمات، وتطبق سياسات الشركة، وتحافظ على الامتثال، وتضمن أن المؤسسة تتحرك نحو أهدافها الشاملة في جميع الأوقات.

كل عملية من عمليات الأعمال عبارة عن مجموعة معقدة من الأنشطة المترابطة والمتشابكة التي تعمل جنبًا إلى جنب لتحقيق نتيجة عمل معينة. تقييمات أداء الموظفين، والأنشطة التسويقية، وإنشاء المحتوى، وتطوير البرمجيات والمبيعات كلها أنواع شائعة من العمليات التجارية. ولضمان عمل هذه العمليات على النحو المنشود، تحتاج الشركات إلى طريقة لتحديد مهام سير العمل وتحليلها وتعديلها والإشراف عليها بسهولة.

طورت المؤسسات أساليب لتحويل مهام سير العمل المجردة إلى صور ملموسة وشاملة توضح الآليات الداخلية لكل عملية. وتشمل هذه الأساليب عملية التعدين، ونمذجة العمليات و تخطيط العمليات. بينما تساعد كل تقنية من هذه التقنيات المؤسسة على إدارة العمليات وتحسينها وأتمتتها، إلا أنها تقوم بذلك بطرق مختلفة قليلاً.

 

ما المقصود بعملية التعدين؟

عملية التعدين هي شكل من أشكال إدارة عمليات الأعمال التي تساعد المؤسسات على اكتشاف مهام سير العمل وتقييمها وتحسينها. في عملية التعدين، تطبق خوارزمية ما على سجل الأحداث في نظام تكنولوجيا المعلومات، مثل إدارة علاقات العملاء (CRM) أو برنامج المحاسبة. تكشف الخوارزمية عن الاتجاهات في بيانات سجل الأحداث وتستخدم هذه الاتجاهات لبناء نموذج عملية يصور مهام سير العمل الذي يحدث داخل هذه الأنظمة. يمكن أيضًا استخدام خوارزميات عملية التعدين لتحسين نماذج العمليات الحالية، ومقارنة نماذج العمليات بمهام سير العمل الفعلية ومحاكاة تغييرات العمليات.

الميزة الرئيسية من عملية التعدين هي البيانات التي توفرها. فهي تساعد المؤسسات على استخدام بيانات سجل الأحداث لتوجيه تخصيص الموارد، وتحسين مهام سير العمل، ومبادرات الأتمتة، وغيرها من القرارات التجارية الحاسمة.

ما المقصود بنمذجة العمليات؟

 نموذج العملية عبارة عن تمثيل مرئي لمهام سير العمل، ينتج عن تطبيق خوارزميات استخراج البيانات على بيانات سجل الأحداث. تقدم نماذج العمليات توضيحات كمية وموضوعية لعمليات الأعمال. تحتوي هذه النماذج على ثروة من بيانات مهام سير العمل، بما في ذلك الأحداث، وسجل لمن يملك أو يبدأ تلك الأحداث، والمسارات المتبعة ضمن مهام سير العمل، والجداول الزمنية لكل خطوة، ونسب النجاح، وغيرها الكثير. يمكن فهم نمذجة العمليات كمكون فرعي من عملية التعدين — وتحديدًا المرحلة التي تستخدم فيها الخوارزمية بيانات سجل الأحداث لإنشاء نموذج مهام سير العمل.

الفائدة الرئيسية لنمذجة العمليات هي أنها ترسم صورة للعمليات كما هي عليه فعليًا، لا الصورة التي تتصورها المؤسسة عنها. من خلال الاستفادة من بيانات سجل الأحداث، تنشئ خوارزميات عملية التعدين نماذج كمية توفر مستويات شفافية لم تكن متاحة سابقًا في سير العمل التنظيمي.

ما المقصود بتخطيط العمليات؟

مثل نمذجة العمليات، يشير مصطلح تخطيط العمليات إلى إنشاء تمثيل مرئي لعملية الأعمال. ومع ذلك، في حين أن نموذج العملية قائم على البيانات وكمي، فإن خريطة العملية ذاتية ونوعية. يبدأ تخطيط العمليات عادةً بعقد محلل أعمال أو خبير إستراتيجي ورش عمل ومقابلات مع الأشخاص المشاركين في العملية المستهدفة. ثم يستخدم المحلل أو الخبير الإستراتيجي المعلومات التي جمعها لإنشاء خريطة عملية، إما يدويًا أو باستخدام برنامج لتخطيط العمليات.

الميزة الرئيسية لتخطيط العمليات هي أنها ترسم مهام سير العمل بطريقة تركز أكثر على الإنسان. بدلاً من التقاط المقاييس الموضوعية، تصف خرائط العمليات في المقام الأول كيفية مشاركة مختلف الأشخاص والفرق داخل الشركة في عملية معينة.

ملاحظة: تمثل كل من نماذج العمليات وخرائط العمليات العمليات بصريًا، ولكنها غير قابلة للتبادل. بل إنهما يسلطان الضوء على جوانب مختلفة من مهام سير العمل نفسها. تعد نماذج العمليات أكثر كمية، في حين أن خرائط العمليات أكثر جودة.

متى يجب على المؤسسات استخدام عملية التعدين مقابل نمذجة العمليات مقابل تخطيط العمليات؟

تخيل مؤسسة تبحث عن وضوح أكبر في عملية المشتريات على مستوى المؤسسة. متى يكون من المناسب استخدام عملية التعدين، أو نمذجة العمليات، أو تخطيط العمليات؟

  • نمذجة العمليات: إذا أرادت المؤسسة فهم ما يحدث بدقة في كل خطوة من عملية المشتريات، فعليها استخدام نمذجة العمليات. من خلال تطبيق خوارزمية استخراج البيانات في سجل بيانات أحداث المشتريات، ستولد المؤسسة نموذج عملية شاملاً، يقدم منظورًا موضوعيًا لمهام سير العمل بالكامل.
  • عملية التعدين: إذا كانت المؤسسة قد صممت بالفعل عملية المشتريات وترغب في تحديد فرص محددة للتحسين والتطوير، فإن عملية التعدين ستكون الخيار الأفضل. يمكن لعملية التعدين مقارنة مهام سير العمل الفعلية مع النماذج القائمة، ما يبرز فرصًا لتبسيط العمليات وتحسين دقة النماذج. إذا أرادت المؤسسة اختبار التحسينات المحتملة قبل تنفيذها، فيمكنها أيضًا استخدام عملية التعدين لإنشاء نموذج افتراضي قائم على بيانات سجلات الأحداث الدقيقة.
  • تخطيط العمليات: إذا أرادت المؤسسة توضيح أي الأقسام تملك أي أجزاء من عملية المشتريات، فإن خريطة العمليات ستكون الخيار الصحيح لأنها تعتمد على البيانات النوعية وتجربة الموظفين. ستساعد خريطة العمليات أيضًا في تسليط الضوء على كيفية تقاطع عملية المشتريات بين الأقسام.

للحصول على رؤية شاملة لعملية المشتريات، ستستخدم المؤسسة مزيجًا من الثلاثة — نمذجة العمليات لالتقاط البيانات الكمية، وتخطيط العمليات لجمع البيانات النوعية، وعملية التعدين لتحديد فرص التحسين:

إيجابيات وسلبيات عملية التعدين، ونمذجة العمليات، وتخطيط العمليات

عملية التعدين تجعل من إدارة عمليات الأعمال علمًا — لكن يجب استيفاء بعض المتطلبات المسبقة قبل تطبيقها:

  • الإيجابيات: تعمل عملية التعدين على استخراج البيانات من سجلات أحداث تكنولوجيا المعلومات وجعلها عملية وقابلة للاستخدام لفرق المؤسسات.
  • الإيجابيات: يمكن لعملية التعدين أن تجعل نماذج العمليات الحالية أكثر دقة وأن تولد نماذج افتراضية لما يمكن أن يحدث إذا تغيرت العملية.
  • الإيجابيات: توفر عملية التعدين رؤية قائمة على البيانات لمهام سير العمل الحالية ونتائجها، ما يوفر للمؤسسة معلومات تجارية موضوعية لتوجيه تخصيص الموارد، ومبادرات الأتمتة، وتحسين مهام سير العمل، وغيرها من القرارات التجارية الرئيسية.
  • السلبيات: تحتاج المؤسسات إلى استخدام أدوات متخصصة لنشر عملية التعدين لأن الطريقة تعتمد على خوارزميات متقدمة لاستخراج البيانات. ومع ذلك، لا يحتاج الموظفون بالضرورة إلى خلفية في علم البيانات لإجراء عملية التعدين، حيث تعمل معظم أدوات عملية التعدين على أتمتة تطبيق الخوارزميات وتوليد النماذج.

نمذجة العمليات مفيدة لتزويد المؤسسات برؤية أكثر موضوعية لمهام سير العمل التي تقود عملياتها. ومع ذلك، هناك بعض أنواع البيانات التي لا تستطيع هذه النماذج تسجيلها:

  • الإيجابيات: تقدم نماذج العمليات تمثيلاً موضوعيًا دقيقًا للعمليات، ما يؤدي إلى إزالة الخطأ البشري والبحث وراء الافتراضات لاكتشاف شكل مهام سير العمل في الممارسة العملية.
  • الإيجابيات: تصور نماذج العمليات بصريًا بيانات العمليات الكمية مثل الوقت ومعدلات النجاح ومعدلات الخطأ والنتائج القابلة للقياس بموضوعية، ما يسمح بتحليل أكثر استنارة لعمليات الأعمال ومنطق الأعمال. من دون نموذج عمليات، يقتصر دور الفرق على مناقشة سير العمل بمصطلحات نوعية لا تعكس بالضرورة الواقع.
  • الإيجابيات: تجعل نماذج العمليات نشر العمليات ومناقشتها أسهل من خلال تحويل مهام سير العمل المجردة إلى صور ملموسة.
  • السلبيات: لا يمكن لنماذج العمليات التقاط بيانات نوعية حول كيفية تعامل الموظفين مع مهام سير العمل في العالم الحقيقي؛ يمكنها فقط عكس البيانات المسجلة في سجل الأحداث.

يُعد تخطيط العمليات طريقة سريعة ومرنة لإنشاء لمحات عامة واسعة النطاق على العمليات، ولكن قد تكون الخرائط في بعض الأحيان غير دقيقة لأنها تعتمد على تقارير نوعية من الموظفين:

  • الإيجابيات: يمكن أن تلتقط خرائط العمليات بيانات نوعية حول كيفية ظهور مهام سير العمل في أنشطة الموظفين وتفاعلاتهم في العالم الحقيقي.
  • الإيجابيات: لا تتطلب خرائط العمليات الكثير من الأدوات المتخصصة، ويمكن إنتاجها بسرعة وسهولة نسبيًا. 
  • السلبيات: نظرًا إلى أن خرائط العمليات تعتمد على ورش عمل الموظفين ومقابلاتهم، فإنها أقل موضوعية من نماذج العمليات وقد تحتوي على معلومات معيبة أو غير مكتملة أو غير دقيقة.

عملية التعدين ونمذجة العمليات وتخطيطها باستخدام IBM

لا يمكن تحقيق أتمتة الأعمال من دون فهم واضح لعمليات الأعمال. بعبارة أخرى، يجب على المؤسسة أن تعرف بدقة ما يحدث في مهام سير العمل قبل أن تتمكن من أتمتة أي من الخطوات بطريقة فعالة. توفّر تقنيات عملية التعدين نمذجة العمليات وتخطيطها بيانات كمية ونوعية تمنح الشركة شفافية لا مثيل لها في مهام سير العمل. من خلال الاطلاع الشامل على عملياتها الحالية، يمكن للمؤسسات القيام بجهود أتمتة واسعة النطاق بكل سهولة.

IBM Cloud Pak for Business Automation يحتوي على القدرات المدمجة لعمليات الأعمال لمساعدة المؤسسات على اكتساب فهم دقيق لعملياتها الحالية. من خلال تطبيق عملية تخطيط العمليات، ونمذجتها، والتعدين على مهام سير العمل للأعمال الأساسية، يمكن للمؤسسات رقمنة وتحديد نقاط ضعف أو نقاط التفاعل في العمليات.

IBM Cloud Pak for Business Automation هو مجموعة برمجيات متكاملة ومعيارية، مصممة لأي سحابة هجينة، تحل بسرعة أصعب التحديات التشغيلية التي تواجهها. وهو يشمل أكبر مجموعة من قدرات الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في السوق—المحتوى، والالتقاط، والقرارات، ومهام سير العمل والمهام—مع نموذج مرن يتيح لك البدء على نطاق صغير والتوسع مع تطور احتياجاتك.

كما تقدم IBM أيضًا IBM Process Mining، وهو حل لتحسين العمليات التجارية يعتمد على السحابة مصمم لمساعدة المؤسسات على اكتشاف العمليات التجارية ثم تحديد الاختناقات وأوجه القصور لتحسينها. يمكن للفرق العمل معًا من خلال واجهة ويب سهلة الاستخدام ويمكن الوصول إليها بسهولة لتصور العمليات وتحليلها للمساعدة على جعلها أكثر كفاءة. جرّبه مجانًا لمدة 30 يومًا.

مؤلف

IBM Cloud Education Team

IBM Cloud Education
حلول ذات صلة
حلول أتمتة الأعمال

أعِد التفكير في أعمالك باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة من IBM، واجعل أنظمة تكنولوجيا المعلومات أكثر استباقية، والعمليات أكثر كفاءة، والموظفين أكثر إنتاجية.

 استكشاف حلول التشغيل الآلي
الخدمات الاستشارية في مجال الأتمتة

تضمن IBM تحول الأعمال لعملائها من الشركات من خلال خدمات استشارات الأتمتة المتقدمة.

 خدمات أتمتة الأعمال
IBM Cloud Pak for Business Automation

IBM Cloud Pak for Business Automation عبارة عن مجموعة معيارية من مكونات البرامج المتكاملة لإدارة العمليات والأتمتة.

 أتمتة الأعمال
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشف حلول أتمتة عمليات الأعمال التي توفر عمليات أتمتة ذكية بسرعة باستخدام أدوات منخفضة التعليمات البرمجية.

 استكشاف حلول التشغيل الآلي اقرأ دراسة حالة عن حلول الأتمتة من IBM