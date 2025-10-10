تحتفظ خوادم DNS الأساسية بالمصدر النهائي للحقائق لسجلات DNS الخاصة بالنطاق. وتحتفظ خوادم نظام أسماء النطاقات المعتمدة (DNS) بالنسخة الرئيسية من ملف المنطقة.

إذا احتاج مسؤول النطاق إلى تعديل ملف المنطقة، يتم إجراء هذه التغييرات مباشرةً على المنطقة الأساسية لخادم الأسماء المعتمد. يتم تطبيق ضوابط الوصول على الخادم الأساسي؛ لضمان أن يتمكن فقط الأفراد المصرح لهم من إجراء تغييرات على ملفات المنطقة.

ومع ذلك، تعمل خوادم DNS الثانوية أساسًا كنسخة احتياطية، تتدخل في حالة توقف الخادم الأساسي عن العمل فجأة. وعلى الرغم من صحة أنه يمكن تشغيل خادم DNS الأساسي دون خادم DNS ثانوي من الناحية التقنية، فإن هذا الإجراء غير مستحسن بشدة.

إذا حدثت عملية تحويل تلقائي، يمكن لخوادم المنطقة الثانوية التدخل ومعالجة حركة استعلامات DNS دون التضحية بقدر كبير من وقت التشغيل. ودون وجود خادم DNS ثانوي، يصبح الخادم الأساسي نقطة فشل واحدة فقط تنتظر الحدوث.

بالإضافة إلى هذه الوظيفة المهمة، تساعد خوادم DNS الثانوية أيضًا على تحقيق كلٍّ من موازنة الأحمال والتكرار. تساعد موازنة الأحمال على إعادة توجيه حركة الاستعلام حسب الحاجة لتحقيق نوع من التوازن في استخدام الموارد. وفي الوقت نفسه، يضمن التكرار استمرار وجود نسخة موثوق بها من الحقيقة، بغض النظر عما يحدث مع خادم معين.

بالنسبة إلى مسؤول النظام، يمكن أن يكون إعداد خوادم DNS الأساسية والثانوية أمرًا صعبًا. لحسن الحظ، يمكن للعديد من البرامج التعليمية المفيدة توجيه الموظفين أثناء قيامهم بتنفيذ خوادم DNS، وتكوين الخوادم للعمليات وإدارة الخوادم للحصول على أفضل النتائج.

من المهم الإشارة إلى أن التطبيقات تمثِّل أحد الاستخدامات الأساسية لخوادم DNS. وعندما تحتاج التطبيقات إلى موارد محددة، تعمل هذه التطبيقات كما لو كانت أنظمة تقوم بتسلسل استعلامات DNS. وتتضمن هذه العملية الاستفادة من الخادم الأساسي مع إبقاء الخادم الثانوي جاهزًا للعمل الطارئ في حال حدوث تحويل تلقائي للخادم الأساسي.