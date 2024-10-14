ما هو انهيار النموذج؟

هناك مقولة شائعة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وعلوم الكمبيوتر وهي أن نموذج الذكاء الاصطناعي لا يكون جيدًا إلا بقدر البيانات التي تم تدريبه عليها. في السنوات الأخيرة، وجد الباحثون أن النماذج التوليدية التي تم تدريبها فقط على مخرجات أسلافها تنتج نتائج غير دقيقة بشكل متزايد. وتصبح هذه النماذج، تعاني من "عيوب لا يمكن إصلاحها"، وعديمة الفائدة في نهاية المطاف.1 يحدث هذا لأن أي أخطاء موجودة في مخرجات نموذج واحد أثناء تركيبه يتم تضمينها لاحقًا في تدريب خليفته. ومن ثم فإن النموذج الجديد ينتج أيضًا أخطاءه الخاصة. يتطور انهيار النموذج مع تراكم الأخطاء في الأجيال المتعاقبة.2

تحدث هذه الأخطاء لأن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي تنتج مجموعات بيانات ذات تباين أقل من توزيعات البيانات الأصلية. قام كل من Ilia Shumailov و Zakhar Shumaylov و Yiren Zhao وفريق من زملائهم الباحثين في الجامعات البريطانية والكندية بتأليف تقرير عن انهيار النموذج، وهو تقرير يُستشهد به على نطاق واسع. من خلال التجارب التي أجريت على نماذج الذكاء الاصطناعي، وجد الفريق أن النماذج المدربة على البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، والمعروفة أيضًا بالبيانات الاصطناعية، فقدت في البداية معلومات من الذيول، أو الأطراف القصوى، للتوزيع الحقيقي للبيانات— وهو ما أطلقوا عليه "انهيار النموذج المبكر". في تكرارات النموذج اللاحقة، تلاشت توزيع البيانات لدرجة أنها لم تشبه البيانات الأصلية تقريبًا—وهو ما أطلق عليه الباحثون "انهيار النموذج المتأخر."3

في السيناريوهات الواقعية، قد يحدث انهيار النموذج بسبب عمليات التدريب المستخدمة في نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الكبيرة، مثل النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs). تُدرَّب النماذج اللغوية الكبيرة في الغالب على البيانات التي يتم إنشاؤها من قِبل البشر وتم جمعها من الإنترنت. ومع ذلك، كلما زاد انتشار المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي عبر الويب، كلما زاد استخدامه لتدريب النماذج المستقبلية بدلاً من البيانات التي ينشئها البشر، مما قد يعجل بانهيار النموذج.

تطرح ظاهرة انهيار النموذج تداعيات خطيرة على تطوير الذكاء الاصطناعي، مما دفع الباحثين إلى اقتراح عدة حلول. وتشمل هذه الحلول تتبع مصدر البيانات، والحفاظ على الوصول إلى مصادر البيانات الأصلية، والجمع بين البيانات المتراكمة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والبيانات الحقيقية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.