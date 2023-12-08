ما المقصود بالسحابة المُدارة؟،

ويكمن الغرض من السحابة المُدارة في إسناد إدارة السحابة إلى مزود خارجي وفق نموذج "كخدمة" (as-a-service). وبهذه الطريقة، يمكن للمؤسسة التأكد من أن مواردها السحابية تعمل بكفاءة دون الحاجة إلى توظيف فريق داخلي لإدارتها. ويمكن دمج خدمة السحابة المُدارة في أي مرحلة من دورة حياة الحلول السحابية، وتساعد المؤسسة على مواكبة البيئة السحابية سريعة التطور.

تتيح السحابة المُدارة للمؤسسة تحديد وظائف تكنولوجيا المعلومات التي ترغب في إدارتها داخليًا، وتلك التي ترغب في إسنادها إلى مزوّدين خارجيين أو مراكز بيانات خارجية. يمتلك مزود خدمات السحابة المُدارة (MCSP) البنية التحتية الخاصة به، حيث يتولى تشغيلها وصيانتها وإدارتها، وتُتاح هذه البنية باستخدام الأتمتة ضمن بيئة سحابية. وتشمل الخدمات الأخرى الحوسبة السحابية ونشر السحابة، مما يساعد في إدارة أحمال التشغيل الخاصة بمؤسستك.

يتم الدفع مقابل خدمات السحابة المُدارة عادةً عبر نموذج اشتراك قائم على مبدأ "كخدمة"، حيث تتم الاستفادة من الموارد عبر الإنترنت. ويجب على مزود الخدمة أن يضمن توفر المعلومات والبيانات للمؤسسة في الوقت الفعلي عند حدوث أي مشكلة، إلى جانب مراقبة الأداء وإدارة الأمن السيبراني. وبحسب احتياجات المؤسسة، يمكن تقديم الخدمات المُدارة من خلال سحابة عامة أو في بيئة سحابية هجينة.

من الأوقات المناسبة التي قد تدفع المؤسسة إلى الاستعانة بمزود خدمات سحابة مُدارة، هو أثناء عملية ترحيل البيانات إلى السحابة. حيث يمكن لمزود الخدمات المُدارة (MSP) أن يتولى إدارة البيانات السحابية وعمليات التطوير، مما يتيح لفِرق تكنولوجيا المعلومات التفرغ للمهام الأخرى ذات الأولوية.