ما المقصود بتقنية الكشف عن الضوء وتحديد مداه (LiDAR)؟

تخضع البيانات لعدة مراحل معالجة لتحويل سحابة نقاط LiDAR إلى خريطة ثلاثية الأبعاد. أولاً، يتم فحصها للتأكد من صحتها واكتمالها وتنظيفها لإزالة أي تشويش. بعد ذلك، يمكن تحديد وتصنيف معالم سطح الأرض مثل المباني وضفاف الأنهار وظلال الغابات خوارزميًا.

لتبسيط التحليل، تقوم الخوارزميات بتقليل كثافة نقاط السحابة لإزالة البيانات الزائدة وتقليل حجم الملف. ثم يتم تحويل البيانات إلى تنسيق ملف LAS (أو LASer) القياسي المستخدم في تبادل بيانات ثلاثية الأبعاد x، y، z.

أخيرًا، بمجرد تحويل بيانات السحابة النقطية إلى تنسيق LAS، يمكن تصورها ونمذجتها لإنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد للتضاريس التي تم مسحها. هذه العمليات الحسابية مستمرة ودائمة بالنسبة لأنظمة LiDAR المتحركة، مثل تلك المستخدمة في المركبات ذاتية القيادة. ووفقًا لأحد المصادر، فإن السيارات ذاتية القيادة تُنتج وتعالج ما يصل إلى تيرابايت من البيانات في كل ساعة تشغيل.1