يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) أن يكون أداة قوية لدفع عجلة الابتكار في المنتجات، إذا تم استخدامه بالطرق الصحيحة. سنناقش بعض حالات استخدام المنتجات عالية التأثير التي تُظهر قدرة الذكاء الاصطناعي على إحداث تغيير جذري في طريقة تطوير المنتجات وتسويقها وتقديمها للعملاء. إن الجمع بين إدارة البيانات القوية والتحليلات التنبؤية والذكاء الاصطناعي التوليدي هو الأساس للارتقاء بمجموعتك إلى المستوى التالي.
ميزت ChatGPT نفسها كأول روبوت محادثة مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي متاح للجمهور. والآن، يمكن للمؤسسات اعتماد المبادئ الأساسية لهذه التقنية وتطبيقها في عملياتها، مع إثرائها أكثر من خلال وضع السياق والأمان. وبفضل IBM® watsonx Assistant، يمكن للشركات بناء نماذج لغوية كبيرة والتدريب باستخدام معلومات خاصة بها، مع المساعدة في الوقت نفسه على ضمان أمن بياناتها.
يمكن أن يكون للذكاء الاصطناعي الحواري العديد من التطبيقات التي تزيد من الإيرادات وتحسن تجربة العملاء. على سبيل المثال، يمكن لروبوت المحادثة الذكي معالجة مخاوف العملاء الشائعة في ما يتعلق بتفسيرات الفواتير. عندما يبحث العملاء عن تفسيرات لفواتيرهم، يمكن لروبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي أن يقدم لهم تفسيرات مفصلة، بما في ذلك سجلات المعاملات الخاصة بالاستخدام والرسوم الزائدة.
ويمكنه أيضًا توفير حزم منتجات جديدة أو شروط تعاقدية جديدة تتماشى مع احتياجات الاستخدام السابقة للعميل، وتحديد فرص جديدة للإيرادات وتحسين رضا العملاء.
يتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي بالقدرة على أتمتة عمليات تحديث المنتجات. ويمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي استطلاع المصادر المتاحة للجمهور، مثل النشرات الصحفية، لجمع بيانات المنافسين ومقارنة مزيج المنتجات الحالية بعروض المنافسين. ويمكنه أيضًا اكتساب فهم مزايا السوق واقتراح تغييرات إستراتيجية في المنتج. ويمكن تحقيق هذه الرؤى بسرعات أكبر من أي وقت مضى.
أحد الميزات الرئيسية للذكاء الاصطناعي التوليدي هو قدرته على إنشاء التعليمات البرمجية. الآن، يمكن لمستخدم الأعمال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير التعليمات البرمجية الأولية لميزة المنتج الجديد دون الاعتماد الكبير على الفرق التقنية. ويمكن لهذه الأدوات نفسها تحليل التعليمات البرمجية وتحديد الأخطاء في الرمز وإصلاحها لتقليل جهود الاختبار.
تلبية حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل IBM watsonx ™ Code Assistant الاحتياجات التقنية الأساسية للمؤسسات. يمكن أن يساعد Watsonx Code Assistant المؤسسات على تحقيق تخفيض بنسبة 30% في جهود التطوير أو زيادة الإنتاجية بنسبة 30%. هذه الأدوات لديها القدرة على إحداث تغيير جذري في العمليات التقنية وزيادة سرعة تسليم المنتجات التقنية.
من خلال قوة التحليلات التنبؤية والذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن للشركات أن تفهم متى يكون عملاء محددون هم الأنسب للمنتجات الجديدة، وتلقي اقتراحات للمنتجات المناسبة، وتلقي الخطوات التالية المقترحة للتفاعل مع العميل. على سبيل المثال، إذا خضع العميل لتغيير كبير في الأعمال مثل الاستحواذ، فيمكن للنماذج التنبؤية المدربة على المعاملات السابقة تحليل الحاجة المحتملة لمنتجات جديدة.
يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي بعد ذلك اقتراح فرص لزيادة المبيعات وكتابة البريد الإلكتروني إلى العميل، ليقيمها مندوب المبيعات. وهذا يُمكّن فرق المبيعات من زيادة السرعة إلى القيمة مع تقديم خدمة من الدرجة الأولى للعملاء. باستخدام IBM® watsonx.data، يمكن إعداد بيانات المؤسسة لمختلف حالات الاستخدام التحليلية والذكاء الاصطناعي.
تتمتع المؤسسات بفرصة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين تجربة العملاء من خلال اتخاذ إجراءات أكثر سهولة في التعامل مع التعليقات. من خلال IBM® watsonx.ai، تتوفر العديد من النماذج الرائدة في الصناعة لأنواع مختلفة من التلخيص. ويمكن لهذه التقنية تفسير كميات كبيرة من تعليقات العملاء وتلخيصها بسرعة.
يمكنه بعد ذلك توفير تحسينات مقترحة للمنتج مع متطلبات مفصلة وقصص المستخدمين، ما يسرع من سرعة الاستجابة والابتكار. ويمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي استخلاص السمات من التعليقات الواردة من العملاء المفقودين لإلقاء الضوء على الاتجاهات واقتراح الإستراتيجية وتزويد فرق المبيعات بذكاء الأعمال والمتابعات المكتوبة مسبقًا.
يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي القدرة على إحداث تغيير جذري في التسويق الرقمي من خلال زيادة سرعة عمليات التسويق وفعاليتها وتخصيصها. وباستخدام الممارسات القياسية لتحليل البيانات، يمكن للشركات تحديد الأنماط والمجموعات داخل البيانات لتمكين استهداف العملاء بشكل أكثر دقة.
بمجرد إنشاء المجموعات، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تشغيل عمليات إنشاء المحتوى المؤتمت التي تصل إلى مجموعات محددة من العملاء عبر منصات مختلفة. ويتيح IBM® watsonx Orchestrate للمستخدم التشغيل المؤتمت للمهام اليومية وزيادة الإنتاجية. كما يمكن لهذه الأداة إنشاء محتوى والاتصال بمنصات مختلفة وإرسال التحديثات عبرها في وقت قصير، ما يوفر الوقت والمال لفرق التسويق في أثناء تقديم الحلول.
هذه القدرة على إنشاء المحتوى والتواصل مع العملاء هي العامل الرئيسي الذي يميز الذكاء الاصطناعي التوليدي وجزء مما يجعل هذه التقنيات الجديدة مثيرة للغاية. يمكن أن يأخذ الذكاء الاصطناعي التوليدي، العمليات التسويقية اليدوية المكلفة ويحولها إلى عمليات مؤتمتة سريعة.
