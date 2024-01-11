ربما يكمن أكبر عائق أمام تحديث الكمبيوتر المركزي في نقص المواهب. من المحتمل أن يكون العديد من خبراء الكمبيوتر المركزي والتطبيقات الذين أنشأوا وأضافوا قواعد كود تطبيقات COBOL للمؤسسات على مر السنين قد غادروا مواقعهم أو يقتربون من التقاعد.

والأكثر إثارة للقلق هو أن الجيل القادم من المواهب سيكون من الصعب استقطابه، لأن خريجي علوم الحاسوب الجدد الذين تعلموا Java واللغات الأحدث لن يتصوروا أنفسهم بطبيعة الحال يشاركون في تطوير تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزية. بالنسبة لهم قد لا يبدو هذا العمل جذابًا مثل تصميم تطبيقات الأجهزة المحمولة أو مرنًا مثل تطوير السحابة الأصلية. وفي واقع الأمر، فإن هذا التصور غير منصف إلى حد كبير.

فلغة COBOL ظهرت قبل وجود توجه نحو البرمجة الكينونية، ناهيك عن التوجه الخدمي (SOA) أو الحوسبة السحابية. ومع مجموعة أوامر بسيطة ومرنة، فهي ليست لغة معقدة على المطورين الجدد لتعلمها أو فهمها. ولا يوجد ما يمنع تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزية من الاستفادة من التطوير المرن والإصدارات الأصغر التدريجية ضمن مسار مؤتمت على غرار نمط عمليات التطوير.

إن اكتشاف ما فعلته الفرق المختلفة باستخدام COBOL على مر السنين هو ما يجعل إدارة التغيير صعبة للغاية. أجرى المطورون إضافات وحلقات منطقية لا نهاية لها على نظام إجرائي يجب فحصه وتحديثه كوحدة واحدة، بدلًا من التعامل معه كمكونات أو خدمات فضفاضة الاقتران.

مع وجود التعليمات البرمجية والبرامج منسوجة معًا على الكمبيوتر المركزي بهذه الطريقة، فإن أوجه الترابط الداخلية ونقاط الفشل المحتملة تكون معقدة للغاية ومتعددة لدرجة أنه لا يمكن حتى للمطورين المهرة فك تشابكها. وهذا يجعل تطوير تطبيق COBOL يبدو شاقًا أكثر من اللازم، مما يجعل العديد من المؤسسات تبحث عن بدائل خارج الكمبيوتر المركزي قبل الأوان.