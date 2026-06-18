ما المقصود بمقاييس DORA؟

يقيس وقت التعافي من عمليات النشر الفاشلة، ويُسمى أيضًا متوسط وقت التعافي (MTTR) أو متوسط وقت استعادة الخدمة، المدة التي تستغرقها استعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي بعد حدوث فشل مرتبط بعملية نشر.

قد تتطلب معالجة الخدمة من المطورين التراجع عن تغيير معيب، أو نشر إصلاح عاجل، وهو تغيير صغير وطارئ في التعليمات البرمجية يصدر خارج دورة الإصدار العادية، أو الحد من أثر المشكلة بطريقة أخرى حتى يتمكن المستخدمون من استخدام النظام بصورة طبيعية مرة أخرى.

وعندما يكون وقت التعافي قصيرًا، أي في غضون دقائق، فإن ذلك يعني عادةً أن عدة مكوّنات من DevOps تعمل معًا بكفاءة.

تكون قابلية الملاحظة قوية. وتكون بيانات القياس عن بُعد في الوقت الفعلي، بما يشمل المقاييس والسجلات ومسارات التتبع، مجمّعة ومركزية بالكامل في لوحات المعلومات. وتُكتشف الحوادث بسرعة، وغالبًا بصورة تلقائية، من دون انتظار شكاوى المستخدمين.

وتكون آلية التنبيهات مضبوطة على نحو مناسب، بحيث يُخطر المهندسون بسرعة من دون إغراقهم بضوضاء التنبيهات.

تعتمد فرق DevOps على دفاتر التشغيل، وهي أدلة تكتيكية خطوة بخطوة لتنفيذ المهام التقنية، وعلى أدلة الاستجابة، وهي أدلة استراتيجية أعلى مستوى توضّح كيف ينبغي للفِرق التعامل مع موقف معيّن، إلى جانب إجراءات تراجع موثقة. وتزيل هذه الأطر قدرًا كبيرًا من التخمين عند تحديد ما يجب فعله في أثناء انقطاع الخدمة.

غالبًا ما تشير أوقات التعافي الطويلة، سواء امتدت لساعات أو حتى أيام، إلى ضعف في الممارسات التشغيلية. فقد يكون الكشف ضعيفًا، فتظل أعطال بيئة الإنتاج قائمة إلى أن يبلغ عنها العملاء. ويكون التشخيص بطيئًا عندما يكون جمع البيانات مشتتًا، أو تكون رسائل الخطأ غير واضحة، أو تفتقر الفِرق إلى فهم مشترك لسلوك النظام في أنماط الفشل. وفي هذه البيئات، يتحول كل حادث إلى موقف شديد الضغط وعالي المخاطر، بدلًا من أن يكون تمرينًا مباشرًا على حل المشكلات ضمن بروتوكول واضح للمعالجة.

وعند اقتران أوقات التعافي القصيرة من عمليات النشر الفاشلة بمقاييس DORA الأخرى، فإنها تساعد على ضمان احتواء الفشل وقصر أوقات الاستجابة، حتى إذا فشلت عمليات النشر من حين إلى آخر.