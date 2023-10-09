شهدت هندسة منصّات البيانات تاريخًا مثيرًا للاهتمام. فعند مطلع الألفية، بدأت المؤسسات تُدرك أن أحمال التشغيل الخاصة بالتقارير وذكاء الأعمال تحتاج إلى حل جديد، يختلف عن تطبيقات المعاملات التشغيلية. وظهر آنذاك نظام مُحسَّن للقراءة يمكنه دمج البيانات من تطبيقات متعددة، وهو مستودع البيانات.

وبعد عقدٍ آخر، بدأ الإنترنت والهواتف المحمولة في توليد بيانات بأحجام وأنواع وسرعات غير مسبوقة، الأمر الذي تطلّب حلًا مختلفًا لمنصّات البيانات. وهكذا ظهرت بحيرة البيانات، القادرة على التعامل مع البيانات المنظمة وغير المنظمة بأحجام ضخمة.

ثم مرّ عقد إضافي، واتّضح أن كلًّا من بحيرة البيانات ومستودع البيانات لم يعودا كافيين للتعامل مع تعقيد الأعمال وأحمال التشغيل الجديدة في المؤسسات. لقد أصبحت التكلفة عالية، وصار من الصعب تحقيق قيمة ملموسة من مشاريع البيانات. كما بات تغيير منصات البيانات أمرًا صعبًا، ومع مرور الوقت، برزت الحاجة مرة أخرى إلى حل جديد.

ويمكنك تخمين ما حدث بعد ذلك: هذه المرة ظهرت ثلاثة حلول مختلفة لهندسة منصات البيانات: مستودع بحيرة البيانات ونسيج البيانات وشبكة البيانات. ورغم أن هذا التنوّع مُشجّع، فإنه خلق حالة من الالتباس في السوق؛ فالمفاهيم والقيم تتداخل، وفي أحيان كثيرة تظهر تفسيرات مختلفة تبعًا لِمَن يتم سؤاله.

تسعى هذه المقالة إلى التخفيف من هذا الالتباس. فسيتم شرح المفاهيم، ثم تقديم إطار عمل يُظهر كيف يمكن أن يقود كلٌّ من هذه المفاهيم إلى غيره أو يُستخدم معه.