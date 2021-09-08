العلامات
ما التكامل ذو الحلقة المغلقة؟

رسم توضيحي لخطوط وأسهم ونقاط مرتبة لتشكيل عدة حلقات متصلة

ربما سمعت أشخاصًا يتحدثون عن التكامل ذي الحلقة المغلقة. في الواقع، قالت IBM مؤخرًا أن كل تكامل يجب أن يكون تكاملاً بحلقة مغلقة. ولكن ماذا يعني ذلك؟

التكامل ذو الحلقة المغلقة هو أسلوب لإنشاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وإدارته حيث يتم استخدام البيانات التشغيلية السابقة والوقتية للشركة لتحسين التكاملات المستقبلية وتحسين التكاملات الحالية.

يتطلب التكامل ذو الحلقة المغلقة عمومًا منصة تكامل مجهزة بالذكاء الاصطناعي (AI) وقدرات التعلم الآلي. ويجمع الذكاء الاصطناعي البيانات من عمليات تكامل التطبيقات السابقة والحالية، ويحلل تلك البيانات ويستخدم نتائج التحليل لتقديم توصيات مستنيرة لإنشاء عمليات تكامل جديدة، وتحسين عمليات التكامل الحالية، واختبار واجهات برمجة التطبيقات لتحقيق أقصى درجات الأمان وغير ذلك الكثير. بهذه الطريقة، يمنح التكامل ذو الحلقة المغلقة فرق المؤسسة رؤية تشغيلية متزايدة في النظام البنائي لتكامل التطبيقات. ونتيجة لذلك، يمكن للفرق الحصول على التكامل وتشغيله في وقت أقل، ويمكنها تعديل التكامل باستمرار لضمان استمرار الأداء الأمثل.

يمكن فهم التكامل ذو الحلقة المغلقة بصفته ترجمة لمبادئ إدارة أداء الحلقة المغلقةإلى مجال إدارة API Management. في إدارة الأداء ذات الحلقة المغلقة، يراقب القادة التنظيميون باستمرار مؤشرات الأداء الرئيسية للمؤسسة. ويتم استخدام الرؤى المستخرجة من هذه المراقبة لتحديث الخطط والأهداف التنظيمية في الوقت الفعلي. وبدلاً من وضع خطة وتنفيذها ثم تقييم النتائج، فإن إدارة الأداء ذات الحلقة المغلقة تؤدي إلى إنشاء دورة مستمرة ومستدامة ذاتيًا من التحسين المستمر للأداء.

يؤدي التكامل ذو الحلقة المغلقة إلى إنشاء دورة مماثلة ذاتية الاستدامة للتحسين المستمر للأداء لعمليات تكامل البرمجيات. فبدلاً من إنشاء عمليات التكامل ووضعها موضع التنفيذ وإعادة النظر فيها في وقت لاحق، يمكن للفرق تغذية البيانات التشغيلية باستمرار في نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. ثم يستخدم الذكاء الاصطناعي هذه البيانات لتبسيط التكاملات الجديدة والموجودة. بالإضافة إلى ذلك، لم يعد يتعين على الفرق بعد الآن إجراء كل عملية تكامل من الصفر — حيث يمكن للذكاء الاصطناعي الاعتماد على البيانات من عمليات التكامل السابقة لتوجيه إنشاء واجهات برمجة تطبيقات جديدة تتسم بالكفاءة والأمان.

 

كيف يعمل التكامل ذو الحلقة المغلقة في الممارسة العملية

يُعد التكامل جوهر جهود الأتمتة المؤسسية . وتعتمد المؤسسات اليوم على مجموعة من التطبيقات المتباينة — سواء داخل المؤسسة أو خارجها — لتشغيل عملياتها. كما تعتمد أتمتة سير العمل وتجربة المستخدم بفعالية داخل هذه النظم البنائية الواسعة على جعل كل هذه التطبيقات تشارك البيانات بسلاسة مع بعضها البعض.

على سبيل المثال، قد يتطلب سير عمل معالجة العملاء المحتملين البسيط عمليات التكامل بين نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصة الأتمتة وقنوات تواصل متعددة مثل Slack وعملاء البريد الإلكتروني. ولتسهيل تدفق البيانات الرئيسية بين هذه الأنظمة، يجب على الفريق إنشاء سلسلة من واجهات برمجة التطبيقات لضمان قدرة كل تطبيق على التواصل مع التطبيقات الأخرى. وإذا أنشأ الفريق واجهات برمجة التطبيقات هذه وأدارها ضمن منصة تكامل ذات قدرات تكامل مزودة بحلقة مغلقة، فيمكن للذكاء الاصطناعي المدمج أن يساعدهم ببعض الطرق الآتية:

  • اقتراحات سير العمل: عندما تكون هناك حاجة إلى واجهة برمجة تطبيقات جديدة، يمكن لمنصة التكامل أن تقترح سير عمل سابق يمكن إعادة استخدامه لإنشاء التكامل. وعلى سبيل المثال، يمكن استخدام سير العمل نفسه المستخدم للربط بين إدارة علاقات العملاء وSlack لربط منصة الأتمتة التسويقية وSlack. وبهذه الطريقة، لا يتعين على الفريق إنشاء سير عمل جديد تمامًا لكل عملية تكامل؛ بل يحتاجون فقط إلى تعديل سير العمل الحالي ليناسب سياق التكامل الجديد.
  • تعيين البيانات: قد لا تستخدم واجهات برمجة التطبيقات التصنيفات نفسها لتمثيل البيانات نفسها. على سبيل المثال، قد تشير واجهة برمجة تطبيقات واحدة إلى "الرمز البريدي" للعميل، بينما قد تشير واجهة برمجة تطبيقات أخرى إلى "الرمز البريدي" للعميل — طريقتان مختلفتان للإشارة إلى نقطة البيانات نفسها. قبل أن تتمكن واجهات برمجة التطبيقات من التحدث مع بعضهما البعض، يجب تعيين حقول البيانات والتمثيلات من واجهة برمجة تطبيقات واحدة إلى حقول وتمثيلات الأخرى. في الواقع، يجب ترجمة لغة إحدى واجهات برمجة التطبيقات إلى لغة الأخرى. ويمكن للتكامل المزود بحلقة مغلقة تسهيل هذه الترجمة من خلال إنشاء روابط بين حقول البيانات بناءً على خرائط البيانات السابقة. وعندما يواجه الذكاء الاصطناعي مجموعة متنوعة من التعيينات، يمكنه تطبيق المفاهيم التي تعلمها من عمليات التكامل السابقة لتوجيه عمليات التكامل الجديدة.
  • اختبار واجهة برمجة التطبيقات: يجب اختبار كل واجهة برمجة تطبيقات جديدة لضمان عملها بفعالية وأمان. ويمكن أن يستغرق إنشاء مجموعة شاملة من الاختبارات لكل واجهة برمجة التطبيقات وقتًا طويلاً للغاية، ولكن يمكن أن يؤدي التكامل ذو الحلقة المغلقة إلى أتمتة هذه العملية. وباستخدام بيانات من الاختبارات السابقة ومواصفات OpenAPI، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوصي بمجموعة من الاختبارات لتقييم وظائف واجهة برمجة التطبيقات الجديدة. كما يمكن للذكاء الاصطناعي اكتشاف الفجوات في مجموعة الاختبار الحالية واقتراح اختبارات جديدة لسد تلك الفجوات.

فوائد التكامل ذو الحلقة المغلقة

عندما تفشل التحولات الرقمية للمؤسسات، فغالبًا ما يكون السبب في ذلك هو أن عمليات التكامل بين التطبيقات التي تدعم هذه التحولات غير فعالة ومرهقة وغير آمنة. ويدعم نهج الحلقة المغلقة عمليات تكامل أكثر فاعلية من خلال استخدام البيانات التشغيلية الخاصة بالشركة لتحسين واجهات برمجة التطبيقات وسير العمل باستمرار. ويتيح ذلك ما يأتي:

  • أتمتة أسرع والتكامل: يقوم التكامل ذو الحلقة المغلقة بتزويد فرق المؤسسة بإرشادات مستنيرة حول إنشاء واجهات برمجة التطبيقات التي تلبي الاحتياجات الخاصة لمجموعتهم وصيانتها. لا يلزم إنشاء واجهات برمجة التطبيقات من الصفر في كل مرة، وتتبع منصة التكامل أداء واجهة برمجة التطبيقات لتحسينها بشكل مستمر. ونتيجةً لذلك، يتطلب الأمر وقتًا وجهدًا أقل للحصول على عمليات تكامل فعالة وتشغيلها، ويمكن أن تصل جهود الأتمتة إلى السرعة المطلوبة بسرعة أكبر.
  • تمكين الفرق القادرة على بناء عمليات التكامل الخاصة بها: يمكن للذكاء الاصطناعي توجيه أعضاء الفريق الأقل كفاءة من الناحية التقنية من خلال إنشاء عمليات تكامل فعالة وآمنة وتشغيلها. لم تعد فرق الأسلوب الرشيق بحاجة إلى انتظار سلطة مركزية لتكنولوجيا المعلومات لإنشاء كل التكامل؛ حيث يمكنهم نشر واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم حسب الحاجة، والتخلص من اختناقات بنية المؤسسة المتجانسة.
  • الرؤية التشغيلية: توفر البيانات التي يتم جمعها في التكامل ذي الحلقة المغلقة للفرق رؤى حول كيفية عمل واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم وكيف يمكن تحسينها. ويمكن للفرق تحديد أوجه القصور في الوقت الفعلي والتنبؤ بالمشكلات قبل حدوثها واستخدام البيانات التشغيلية الخاصة بالشركة لإبلاغ استجاباتها.
  • واجهات برمجة تطبيقات أكثر أمانًا: يسهّل التكامل ذو الحلقة المغلقة المزيد من واجهات برمجة التطبيقات الأكثر أمانًا، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي استخدام البيانات من الاختبارات السابقة لضمان اختبار كل جانب من جوانب التكامل من حيث الأداء الوظيفي والأمان.

التكامل ذو الحلقة المغلقة وIBM

كما هو مذكور أعلاه، التكامل ذو الحلقة المغلقة هو أحد المبادئ الأساسية لحلول التكامل السحابية الخاصة بشركة IBM. ولتنفيذ تحولات رقمية ناجحة، تحتاج الشركات إلى القدرة على إنشاء عمليات تكامل فعالة وموثوقة بين التطبيقات. ولتحقيق هذه الغاية، تقدم حلول التكامل السحابية الخاصة بشركة IBM عمليات تكامل:

  • مؤتمتة، باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتنسيقات القابلة للتكرار وأدوات الرمز المنخفض لتسهيل عمليات التكامل بشكل أسرع
  • حلقة مغلقة، باستخدام البيانات التشغيلية الواقعية والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التحسين المستمر للتكامل
  • متعدد الأنماط، يجمع بين مجموعة متنوعة من قدرات التكامل ضمن منصة واحدة

اتخذ الخطوة التالية

تعرف على المزيد حول IBM® Cloud Pak for Integration، وهي عبارة عن منصة التكامل الهجينة مع الذكاء الاصطناعي المدمج التي تعمل على أتمتة عمليات التكامل استنادًا إلى البيانات التشغيلية المحددة لشركتك. ويوفر هذا النهج ذو الحلقة المغلقة توصيات بشأن التدفق وتعيين المجالات، ويُنشئ حالات اختبار أكثر ذكاءً لواجهة برمجة التطبيقات ويساعد على الكشف عن أوجه القصور في بيئتك الحالية. تعمل منصة IBM® Cloud Pak for Integration على إنشاء اتصالات تطبيقات سلسة عبر النظام البنائي التقني بأكمله. وهو يدعم أنماط تكامل متعددة، وتفاعلات الأحداث في الوقت الفعلي، والهندسة السحابية الأصلية، والخدمات التأسيسية المشتركة —وكل ذلك مع أمان فئة المؤسسات وتشفير شامل في تجربة واحدة موحدة.

مؤلف

Matthew Kosinski

Staff Editor

IBM Think

