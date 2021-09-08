ما التكامل ذو الحلقة المغلقة؟

التكامل ذو الحلقة المغلقة هو أسلوب لإنشاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وإدارته حيث يتم استخدام البيانات التشغيلية السابقة والوقتية للشركة لتحسين التكاملات المستقبلية وتحسين التكاملات الحالية.

يتطلب التكامل ذو الحلقة المغلقة عمومًا منصة تكامل مجهزة بالذكاء الاصطناعي (AI) وقدرات التعلم الآلي. ويجمع الذكاء الاصطناعي البيانات من عمليات تكامل التطبيقات السابقة والحالية، ويحلل تلك البيانات ويستخدم نتائج التحليل لتقديم توصيات مستنيرة لإنشاء عمليات تكامل جديدة، وتحسين عمليات التكامل الحالية، واختبار واجهات برمجة التطبيقات لتحقيق أقصى درجات الأمان وغير ذلك الكثير. بهذه الطريقة، يمنح التكامل ذو الحلقة المغلقة فرق المؤسسة رؤية تشغيلية متزايدة في النظام البنائي لتكامل التطبيقات. ونتيجة لذلك، يمكن للفرق الحصول على التكامل وتشغيله في وقت أقل، ويمكنها تعديل التكامل باستمرار لضمان استمرار الأداء الأمثل.

يمكن فهم التكامل ذو الحلقة المغلقة بصفته ترجمة لمبادئ إدارة أداء الحلقة المغلقةإلى مجال إدارة API Management. في إدارة الأداء ذات الحلقة المغلقة، يراقب القادة التنظيميون باستمرار مؤشرات الأداء الرئيسية للمؤسسة. ويتم استخدام الرؤى المستخرجة من هذه المراقبة لتحديث الخطط والأهداف التنظيمية في الوقت الفعلي. وبدلاً من وضع خطة وتنفيذها ثم تقييم النتائج، فإن إدارة الأداء ذات الحلقة المغلقة تؤدي إلى إنشاء دورة مستمرة ومستدامة ذاتيًا من التحسين المستمر للأداء.

يؤدي التكامل ذو الحلقة المغلقة إلى إنشاء دورة مماثلة ذاتية الاستدامة للتحسين المستمر للأداء لعمليات تكامل البرمجيات. فبدلاً من إنشاء عمليات التكامل ووضعها موضع التنفيذ وإعادة النظر فيها في وقت لاحق، يمكن للفرق تغذية البيانات التشغيلية باستمرار في نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. ثم يستخدم الذكاء الاصطناعي هذه البيانات لتبسيط التكاملات الجديدة والموجودة. بالإضافة إلى ذلك، لم يعد يتعين على الفرق بعد الآن إجراء كل عملية تكامل من الصفر — حيث يمكن للذكاء الاصطناعي الاعتماد على البيانات من عمليات التكامل السابقة لتوجيه إنشاء واجهات برمجة تطبيقات جديدة تتسم بالكفاءة والأمان.