يمكن للطاقة المتجددة، التي تنتج انبعاثات كربونية منخفضة أو شبه معدومة، أن تؤدي دورًا حيويًا في مكافحة تغير المناخ والحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية. كما يمكن أن تساعد في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في العالم. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، نمت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) بنحو 14% - أي ما يعادل 473 جيجاوات - في عام 2023. ومع ذلك، يختلف مدى سهولة الوصول إلى الطاقة المتجددة وتوافرها بين المناطق، مما يؤثر على قرارات الشركات حول مصادر الطاقة المستدامة التي ينبغي الاستثمار فيها.

وبينما تختلف الخيارات من منظمة إلى أخرى، تظل مصادر الطاقة المتجددة الأساسية للتحول في مجال الطاقة اليوم تشمل:

الطاقة الكهرومائية

الطاقة الكهرومائية تعتمد على تدفق المياه لتدوير التوربينات وتوليد الكهرباء. ومع تطور التكنولوجيا، تتوقع وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن تظل الطاقة الكهرومائية أكبر مصدر للطاقة النظيفة (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) حتى عام 2030.

الطاقة الشمسية

الطاقة الشمسية هي تحويل أشعة الشمس إلى كهرباء من خلال طريقتين: الطاقة الكهروضوئية الشمسية والطاقة الشمسية الحرارية المركزة. ومن المرجح أن يتجاوز إنتاج الطاقة الشمسية إنتاج الفحم والغاز الطبيعي (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) بحلول عام 2027.

طاقة الرياح

طاقة الرياح تعتمد على توليد الكهرباء باستخدام توربينات صغيرة إلى كبيرة الحجم. واليوم، تستغل مزارع الرياح البحرية الرياح القوية لمضاعفة قدرة طاقة الرياح البحرية.

وتشمل مصادر الطاقة المتجددة الأخرى الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الحيوية. على سبيل المثال، فإن الحكومة المركزية الصينية تخطط لاستثمار (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) 1.2 تريليون يوان صيني (174.32 مليار دولار أمريكي) في الطاقة الحيوية بحلول عام 2025. وفي أفريقيا، يقدر الخبراء أن كينيا وإثيوبيا قد تتمكنان من إنتاج حوالي 10 آلاف ميجاوات (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) من الطاقة من مصادر الطاقة الحرارية الأرضية. ورغم الأبحاث المكثفة في القطاعين العام والخاص، فإن هذه المصادر لم تضطلع بعد بدور مهم في أسواق الطاقة كما هو الحال مع الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.