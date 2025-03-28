ما المقصود بالتوليد الموزع؟

تتطلب محطات الطاقة التقليدية والمركزية نقل الطاقة الكهربائية لمسافات طويلة عبر خطوط نقل معقدة. تُعَد أنظمة التوليد الموزع أنظمة لامركزية وتتطلب القليل من نقل الطاقة لمسافات طويلة أو لا تتطلبه على الإطلاق. يمكن لأنظمة التوليد الموزع إمداد المنازل والشركات بالطاقة. ويمكنها أيضًا الاتصال بشبكة صغيرة، وهي شبكة كهربائية صغيرة تعمل على تزويد منطقة معينة بالطاقة، مثل جامعة أو مستشفى أو قاعدة عسكرية.

يساهم التوليد الموزع في تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية، وتقليل الأثر البيئي لتوليد الكهرباء، وزيادة كفاءة الطاقة. ويُعرف أيضًا باسم توليد الطاقة المشتت أو توليد الطاقة في الموقع