ما المقصود بالتدوير؟
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رسم توضيحي يحتوي على مجموعة من الصور التوضيحية لصورة جانبية لوجه وورقة شجر وسحابة وشمس وقطار

تاريخ النشر: 26 يونيو 2024
المساهمون: إالكسندرا جونكر، جولي روجرز
ما المقصود بالتدوير؟

التدوير هو المفهوم الاقتصادي لإعادة استخدام المنتجات والموارد أو إعادة إنتاجها في جميع مراحل سلسلة القيم للحد من النفايات. إنها الفكرة الأساسية وراء الاقتصاد الدائري.

يساعد التدوير المؤسسات على تلبية الطلب المتزايد على ممارسات الأعمال الصديقة للبيئة وبناء القيمة. ويؤدي استخدام الموارد بكفاءة أكبر إلى تحقيق وفورات في تكلفة المواد الخام، والتي غالبًا ما تشكل جزءًا كبيرًا من نفقات الإنتاج.

كما يسهم الحد من النفايات وإطالة دورة حياة المنتجات في الحد من معدل استهلاك الطاقة، ما يقلل من التكاليف والأثر البيئي.
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ما أهمية التدوير؟

التدوير هو ممارسة أعمال مستدامة تحمي البيئة. تؤدي زيادة الاستهلاك والإنتاج إلى استنزاف الأنظمة الطبيعية والتلوث والإسهام في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تعد سببًا رئيسيًا لتغير المناخ.

تعمل حلول التدوير على تقليل انبعاثات الكربون طوال دورة حياة المنتج، بدايةً من الإنتاج وحتى إدارة النفايات. يقلل التدوير أيضًا من استخدام الموارد الطبيعية، ما يؤدي إلى إبطاء تدمير النظام البيئي والموائل ويحد من فقدان التنوع البيولوجي.
ما المقصود بالاقتصاد الدائري؟

الاقتصاد الدائري هو نموذج اقتصادي يهدف إلى القضاء على النفايات وتعزيز الاستدامة من خلال إعادة الاستخدام وكفاءة استخدام الموارد. فمن خلال المشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير، يبتكر الاقتصاد الدائري نظام الحلقة المغلقة. تشمل الأمثلة ودراسات الحالة ما يلي:
أنظمة الطاقة المتجددة

تقلل أنظمة الطاقة المتجددة، مثل محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من اعتماد الشركة على الوقود الأحفوري، الذي يُعد موردًا محدودًا.
الإلكترونيات القابلة للإصلاح

على عكس الأجهزة التي يجب التخلص منها بعد تعطلها، تتمتع الإلكترونيات القابلة للإصلاح بعمر أطول للمنتج، ما يحافظ على المواد ضمن سلسلة القيمة لفترة أطول.
منصات الاقتصاد التشاركي

تسمح منصات الاقتصاد التشاركي للأشخاص بمشاركة الأصول مثل السيارات أو المنازل بدلاً من امتلاكها. تساعد المشاركة في تقليل الطلب على تصنيع منتجات جديدة وتشجع على استهلاك أكثر استدامة.
الابتكاري مجال التعبئة والتغليف

تسهم الأساليب الجديدة في التعبئة والتغليف—مثل العبوات القابلة لإعادة الاستخدام أو إعادة التعبئة أو العبوات المصنوعة من مواد قابلة للتحلل أو معاد تدويرها—في الحد من التأثير البيئي بشكل كبير.
إعادة التدوير في مجال النسيج

يمكن لمتاجر التجزئة التي تنشئ برامج لإعادة التدوير تشجيع العملاء على إعادة الملابس القديمة من أجل إعادة تدويرها أو إعادة بيعها—ما يساعد على إبقاء الأقمشة بعيدًا عن مكبات النفايات.
ما مزايا الاقتصاد الدائري في مجال الأعمال؟

يوفر دمج أنظمة التدوير والاقتصاد الدائري في نماذج الأعمال مزايا متعددة، من أبرزها:
الكفاءة من حيث التكلفة

يقلل الاقتصاد الدائري من تكاليف المواد الخام من خلال إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، ويحد من النفايات ونفقات التخلص منها، ويطيل دورة حياة المنتجات.
الاستدامة

يساعد تطبيق أفضل الممارسات في التدوير المؤسسات على تحقيق معايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، مثل تحقيق صفر نفايات أو تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
المرونة

ويؤدي استيعاب المواد المعاد تدويرها والمعاد استخدامها إلى جعل الشركات أقل عرضة لنقاط الضعف في سلسلة التوريد، مثل نقص المواد وتقلب التكلفة.
سمعة العلامة التجارية

تظهر نماذج الأعمال الدائرية التزامًا بالاستدامة، ما يتوافق مع المستهلكين والأطراف المعنية الذين يزداد وعيهم البيئي.
مقارنة بين التدوير والاستدامة

في حين أن التدوير والاستدامة مصطلحان مترابطان، إلا أنهما غير قابلين للتبادل. فالاستدامة هي الأهداف طويلة الأمد لتعايش البشر على الأرض من دون استنزاف مواردها الطبيعية. والهدف الأكبر منها هو بناء مستقبل أكثر استدامة للبشر والكوكب على حد سواء، وتنطوي على ثلاث ركائز: بيئية واجتماعية واقتصادية.

وعلى الجانب الآخر، فالتدوير هو ممارسة مستدامة ومجرد خطوة واحدة نحو تحقيق الهدف الأكبر المتمثل في الاستدامة من خلال إعادة الاستخدام وتقليل النفايات. على سبيل المثال، على الرغم من أن سلسلة التوريد الدائرية من المرجح أن تكون أكثر استدامة من سلاسل التوريد في الاقتصاد الخطي، إلا أن هناك طرقًا أخرى لتحقيق استدامة سلسلة التوريد.

ومع ذلك، تدرك الحكومات وصانعو السياسات الدور الذي يمكن أن يلعبه التدوير في الحد من الانبعاثات ويدرجونه في سياسة الاستدامة. على سبيل المثال، سن الاتحاد الأوروبي خطة عمل الاقتصاد الدائري كجزء من الصفقة الخضراء الجديدة للمفوضية الأوروبية.1 تتضمن خطة العمل مبادرات على طول دورة حياة المنتجات بأكملها وتشجع الاستهلاك المستدام للحفاظ على الموارد في الاقتصاد الأوروبي لأطول فترة ممكنة.

في عام 2024 ، نشرت حكومة تشيلي خطة لاقتصاد دائري تسمى "خارطة طريق لتشيلي الدائرية بحلول عام 2040".2 وضع البرنامج التفصيلي رؤية طويلة المدى للاقتصاد الدائري الجيد الذي يوفر فرص العمل، ويحد من النفايات، ويعمل على زيادة إعادة التدوير، ويجدد النظم البنائية، ويستعيد مواقع النفايات غير القانونية.
ما المبادئ الخمسة التي تبدأ بحرف "R" باللغة الإنجليزية؟

مبادئ "R" الخمسة — التي يُطلق عليها أيضًا إستراتيجيات R أو نماذج R— هي إجراءات في إطار الاستدامة والتدوير والاقتصاد الدائري تشجع الحفاظ على المواد بأعلى قيمة ممكنة في كل مراحل سلسلة القيمة. وهي:

  • التقليل يتضمن خفض كمية وتكرار إنتاج المواد الجديدة. تهدف هذه الإستراتيجية إلى زيادة كفاءة التصنيع أو الاستخدام، ما يؤدي إلى استخدام موارد طبيعية أقل.
  • إعادة الاستخدام تشير إلى إطالة عمر المنتج أو أجزائه عن طريق استخدامه مرة أخرى، إما لغرضه الأصلي أو لغرض جديد. تساعد هذه الإستراتيجية على إبقاء المواد متداولة لفترة زمنية أطول.
  • الإصلاح يعني إصلاح الأجزاء المعطلة. تعمل هذه الإستراتيجية على إطالة عمر المنتج عن طريق إعادة المنتج المعيب إلى حالة قابلة للاستخدام من خلال إعادة التصنيع أو إعادة التدوير.
  • التجديد يتضمن استعادة أداء المنتج المستعمل. غالبًا ما يُطبق هذا النموذج على التقنيات والأجهزة، حيث تقوم برامج المنتجات المجددة بترقية الأجهزة القديمة بمكونات أو برامج جديدة لإعادة بيعها.
  • إعادة التدوير تتضمن معالجة المنتج في حال تعذر استخدامه بعد الآن. تقلل إعادة التدوير في نهاية العمر الافتراضي من النفايات وتوفر مواد لمنتجات جديدة.
إستراتيجيات التدوير

هناك العديد من الإستراتيجيات التي تستخدمها المؤسسات لتنفيذ نهج دائري:3
الاحتفاظ بملكية المنتج

الاحتفاظ بملكية المنتج هو عندما تقوم شركة ما بتأجير أو استئجار منتجها بدلاً من بيعه للمستهلك. يعمل هذا النموذج بشكل أفضل مع المنتجات المعمرة عالية القيمة، مثل الأثاث أو الآلات أو الإلكترونيات الأخرى. تقوم شركة Xerox، على سبيل المثال، بتأجير الطابعات وآلات التصوير والأجهزة متعددة الوظائف للعملاء من الشركات، بالإضافة إلى بيع الأجهزة.
إطالة عمر المنتج

تتضمن هذه الإستراتيجية تصنيع منتجات عالية الجودة تدوم لفترة أطول. في حين أن هذا النموذج يعني عمليات شراء أقل بمرور الوقت، تُعد المتانة عاملاً رئيسيًا في التميز التنافسي وتسهم في بناء ولاء العملاء. تعمل Bosch Power Tools على إطالة عمر الأدوات المستخدمة من خلال إعادة التصنيع وبيع المنتجات المجددة.
مراعاة إعادة التدوير عند التصميم

عندما تأخذ الشركة في حسبانها إعادة التدوير عند تصميم منتجاتها، فإنها تضع عمليات التصنيع التي تعمل على تحسين قابلية استعادة المواد المستخدمة في منتجاتها. أعادت شركة Colgate الأمريكية متعددة الجنسيات تصميم أنابيب معجون الأسنان الخاصة بها لتكون مصنوعة بالكامل من نفس نوع البلاستيك، ما يسهل إعادة تدوير الأنابيب.4 فعند صنع عنصر من أكثر من نوع واحد من البلاستيك القابل للاستخدام لمرة واحدة، فإنه يحتاج إلى التفكيك قبل أن تتمكن شركة إعادة التدوير من فرزه.
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الموارد ما المقصود بالاقتصاد الدائري؟

الاقتصاد الدائري هو نموذج اقتصادي يهدف إلى تعزيز الاستدامة من خلال إعادة الاستخدام وكفاءة الموارد.

ما المقصود بالتقنية المستدامة؟

تصف التقنية المستدامة التكنولوجيا التي تم أخذ العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية في الحسبان خلال إنشائها.

 ما هي الاستدامة في الأعمال؟

تشير الاستدامة في الأعمال إلى إستراتيجية الشركة لتقليل التأثيرات البيئية والاجتماعية السلبية.

 ما المقصود بالتصميم المستدام؟

التصميم المستدام هو فكرة تؤكد على أن الاستدامة يجب أن تكون مدمجة في مرحلة التصميم أو المنتجات والخدمات والمباني.

 ما المقصود بمركز البيانات الخضراء؟

يضم مركز البيانات الخضراء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ويستخدم تقنيات موفرة للطاقة لتقليل التأثير البيئي.

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الحواشي

1 "خطة عمل الاقتصاد الدائري"، المفوضية الأوروبية، تم الاطلاع عليها في 6 يونيو 2024.

2 "خارطة الطريق من أجل شيلي دائرية بحلول عام 2040"، حكومة شيلي، تم الاطلاع عليها في 7 يونيو 2024.

3 "نموذج الأعمال الدائري"، Atalay Atasu, Céline Dumas, Luk N. Van Wassenhove, Harvard Business Review، يوليو-أغسطس 2021.

4 "Colgate تطلق أنبوب معجون أسنان قابلاً لإعادة التدوير ومبتكر بعبوة "Recycle Me!" في الولايات المتحدة"، Colgate-Palmolive، بتاريخ 17 فبراير 2022.