ما المقصود بتعهيد عمليات الأعمال (BPO)؟

تعهيد عمليات الأعمال (BPO) هي عملية التعاقد مع مقدمي خدمات خارجيين للتعامل مع وظائف أو عمليات الأعمال غير الأساسية.
يستلزم تعهيد عمليات الأعمال التعاقد مع مقدم خدمة خارجي لتنفيذ وظيفة أو عملية من عمليات الأعمال. يُشار أحيانًا إلى تعهيد عمليات الأعمال باسم الخدمات المدعومة بتكنولوجيا المعلومات (ITES)، نظرًا إلى أنه في العصر الحديث، العمليات التي أُسندت إلى جهات خارجية غالبًا ما تعتمد على تكنولوجيا المعلومات.
طُبق تعهيد عمليات الأعمال لأول مرة في مجال التصنيع، حيث اكتسبت الشركات الكفاءات من خلال تعهيد مهام الأعمال المتعلقة بإدارة سلسلة التوريد. وفي الوقت الحالي، يُطبق تعهيد عمليات الأعمال في مجالات الرعاية الصحية وإدارة الأصول والطاقة والأدوية والتجارة الإلكترونية وغيرها من المجالات، حيث تستخدم الشركات طرقًا جديدة ومبتكرة لتحسين تجربة العملاء واكتساب مزايا تنافسية.
بشكل عام، تلجأ الشركات إلى تعهيد وظائف الأعمال غير الأساسية—وهي مهام على الرغم من أنها ضرورية للأعمال فإنها ليست جزءًا من قيمة الشركة الأساسية—كما أنها تتشابه عبر الشركات والمجالات. وتشمل وظائف المكتب الخلفي (وظائف الأعمال الداخلية) مثل المحاسبة وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتوريد والمشتريات وضمان الجودة وإدارة الموارد البشرية. كما تشمل أدوار المكتب الأمامي (الموجهة إلى العملاء) مثل المبيعات أو التسويق أو دعم العملاء. وتستخدم هذه الأدوار أيضًا تقنيات أحدث مثل روبوتات المحادثة.
عادةً ما تلجأ الشركات إلى تعهيد الوظائف بشكل أساسي لخفض التكاليف وتوفير الوقت وتحسين الأداء. وتظل هذه المزايا هي الدوافع الأساسية لسوق تعهيد عمليات الأعمال، ولكن الاتجاه نحو التحول الرقمي دفع المزيد من الشركات إلى التطلع إلى ما هو أبعد من إستراتيجيات خفض التكاليف. يتزايد الاهتمام حاليًا بالوصول إلى التقنيات والخبرات غير المتوفرة بالشركة.
لقد أثر انتشار التقنيات الجديدة مثل أتمتة العمليات الآلية والذكاء الاصطناعي في عمليات تعهيد عمليات الأعمال. لقد أدت هذه التطورات إلى تحقيق مستويات غير مسبوقة من الكفاءة والدقة وقابلية التوسع، ما جعل تعهيد عمليات الأعمال ميزة تنافسية للعديد من المؤسسات.
تعمل أتمتة العمليات الآلية على أتمتة المهام الروتينية والمهام القائمة على القواعد التي ينفذها البشر عادةً. وبفضل نشر روبوتات البرامج المبرمجة على محاكاة الإجراءات البشرية، تعمل أتمتة العمليات الآلية على تبسيط العمليات، ما يُمكّن الموظفين البشريين من التركيز على المهام الأكثر تعقيدًا. يؤدي تبسيط مهام سير العمل هذا إلى تقليل الأخطاء وتسريع تنفيذ العمليات.
تعمل التحليلات المتكاملة، التي تربط حلول معارف البيانات بسير العمل والتطبيقات اليومية، على تعزيز ذكاء الأعمال. التعلم الآلي (ML)، وهو أحد فروع الذكاء الاصطناعي، مخصص لاستخدام البيانات والخوارزميات لمحاكاة عمليات التعلم البشرية. يعكس هذا التحسين المستمر للدقة بمرور الوقت تطورًا كبيرًا في معالجة البيانات والتحليلات. يمكن للتعلم الآلي (ML) استخراج معارف قيمة من كميات هائلة من البيانات المنظمة وغير المنظمة، ما يؤدي إلى تحسين صناعة القرار.
وتستخدم التحليلات التنبئية، وهي فرع آخر من فروع الذكاء الاصطناعي، نماذج رياضية وإحصائية لتحديد أنماط البيانات وإجراء التنبؤات. توفر التحليلات المتكاملة رؤية أعمق للعمليات وتساعد على استكشاف الاتجاهات الناشئة. وهذا بدوره يُمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على البيانات للبقاء في الصدارة.
في ظل الدور المحوري الذي تؤديه التكنولوجيا في نجاح الأعمال، تبحث المؤسسات عن شركاء ذوي خبرة في مجال الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات الناشئة لتعهيد عمليات الأعمال. يمكن لهؤلاء الشركاء سد الفجوة التقنية ومساعدة المؤسسات على الحفاظ على قدرتها التنافسية في مجالها.
يتطلب تحديد الوظائف المناسبة لتعهيد عمليات الأعمال (BPO) إدارة فائقة لعمليات الأعمال وفهمًا كاملاً للعمليات المؤسسية. عادةً ما يتضمن تعهيد وظيفة أو عملية الخطوات التالية:
تستند المؤسسات في اتخاذ هذا القرار إلى العديد من العوامل، بما في ذلك حجم الشركة ومجالها، وحجم السوق والقوى الاقتصادية، والاحتياجات والأهداف العامة. على سبيل المثال، قد تقرر الشركات الناشئة أو الشركات الصغيرة تعهيد أي عدد من الوظائف لأنها تفتقر إلى الخبرة الداخلية أو ليس لديها موظفون لتنفيذها. وقد تقرر المؤسسات الأكبر حجمًا التعهيد لأنه يوجد مورد خارجي يمكنه إكمال المهمة بشكل أكثر كفاءة أو فعالية.
يجب على المؤسسات تحديد وظائف الأعمال الأنسب للتعهيد والنظر في تأثير التعهيد في المتطلبات التقنية والعمليات الحالية. يجب على المؤسسات تقييم مدى تأثير نموذج العمل الجديد هذا في الشركة، بدءًا من العمليات وسير العمل ومرورًا بالشؤون المالية والضرائب ووصولاً إلى ثقافة الشركة.
يجب على المؤسسات تحديد الموردين الذين يقدمون أفضل خدمات التعهيد بأسعار معقولة وفي مدة معقولة. وبناءً على احتياجات المؤسسة وتقييمها لمقدمي الخدمات، قد يُجرى تعهيد عملية الأعمال بأكملها إلى مورد واحد. كما قد تُقسم العملية بين عدة موردين. تساعد مقارنة عروض الموردين بالمتطلبات والتوقعات على اتخاذ هذا القرار.
يجب على المؤسسة أن تقرر ما إذا كانت ستُبرم مع المورد عقدًا بسعر ثابت أم عقدًا معتمدًا على المدة والمواد. إذا وافق مقدم الخدمة على عقد بسعر ثابت، تدفع له الشركة مبلغًا ثابتًا بغض النظر عن المدة والموارد المستهلكة في دور التعهيد. بالنسبة إلى العقد المعتمد على المدة والمواد، تدفع الشركة لمقدم الخدمة بناءً على المدة والموارد المستخدمة في أثناء العمل.
ويمكن أيضًا أن يكون العقد قائمًا على نتائج الأداء. وأيًا كان نوع العقد، ينبغي وضع اتفاقيات مستوى الخدمة لتبسيط تقييم جودة الخدمة المقدمة.
ضع خطة لنقل أحمال التشغيل إلى المورد ونفذها. يُعد التواصل، سواء داخليًا أو مع المورد، أمرًا بالغ الأهمية لضمان النقل السلس.
يجب على المؤسسات تقييم أداء المورد بانتظام بالنظر إلى الأهداف والغايات المحددة في العقد، وعادةً ما يكون ذلك على أساس ربع سنوي أو سنوي. يجب أن يتضمن هذا التقييم مقاييس لتقييم جوانب مثل الكفاءة والدقة ورضا العملاء. وهذا من شأنه أن يساعد المؤسسات على تحديد ما إذا كانت تريد تجديد العقد أو تعديله أو إنهاءه.
يوفر تعهيد عمليات الأعمال مزايا قيمة للمؤسسات ويسمح بالتركيز بشكل أكبر على الأدوار التي تتطلب مهارات فائقة والأدوار المتخصصة الضرورية لتحقيق الأهداف الأساسية. وتتضمن هذه المزايا ما يلي:
استكشاف الابتكارات. بصفتهم متخصصين في الخدمات التي يقدمونها، غالبًا ما يستثمر موردو تعهيد عمليات الأعمال في أحدث الحلول التقنية المتاحة للحفاظ على الميزة التنافسية وتقديم أكبر قيمة للعملاء. وذلك يسمح للشركات بالوصول إلى التقنيات المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي أو التحليلات المتقدمة أو حلول الأتمتة التي تُجري العمليات الأكثر تعقيدًا، مع تقليل التكاليف.
تواجد عالمي فعال. يمكن لمقدمي خدمات التعهيد تقديم الخدمة على مدار الساعة للعملاء بلغات متعددة، ما يلغي حاجة المؤسسة إلى توظيف موظفين في المكتب المحلي. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة إلى المؤسسات التي تتطلع إلى التوسع، يمكن للشراكة مع أحد موردي تعهيد عمليات الأعمال في المنطقة أن تعزز فهم الأسواق المحلية وتساعد على تبسيط عملية التوسع.
تعزيز الكفاءة والتوحيد. غالبًا ما يكون مقدمو خدمات تعهيد عمليات الأعمال متخصصين في عمليات الأعمال غير الأساسية، مثل معالجة المدفوعات أو مراكز الاتصالات أو المحاسبة. ومن ثَم، يمكنهم التعامل مع هذه العمليات بكفاءة وخبرة أكبر مما لو جرى التعامل مع هذه الخدمات داخل الشركة.
زيادة التركيز على كفاءات الأعمال الأساسية. من خلال تعهيد الكفاءات غير الأساسية، تعمل المؤسسات على توفير الموارد. ومن ثَم يمكن إعادة توجيهها نحو عوامل التمايز في الأعمال التي تعزز القيمة وتمنح الشركة ميزة تنافسية.
خفض التكاليف. في حين أن التكاليف العامة لا مفر منها، فإنه من خلال تعهيد مختلف الوظائف لموردين خارجيين، يمكن للمؤسسات تقليل تكاليف العمالة الداخلية المتعلقة بالتوظيف والتدريب. كما يمكنهم الاستفادة من خطط الدفع مقابل الخدمة التي تكون أقل تكلفة من تعيين موظفين بدوام كامل. ومن خلال التعهيد الخارجي، يمكن للمؤسسات الاستفادة من أسواق العمل منخفضة التكلفة والمزايا الضريبية لزيادة الأرباح.
يمكن تصنيف تعهيد عمليات الأعمال وفقًا لموقع شركة التعهيد المتعاقد معها ونوع الخدمة المقدمة.
يتطلب اختيار مقدم خدمات تعهيد عمليات الأعمال للمجالات المختلفة من أجل تلبية احتياجات المؤسسة من التعهيد تخطيطًا شاملاً. ويتمثل الهدف في اختيار مورد ميسور التكلفة يتمتع بالخبرة والمعرفة اللازمين. فيما يلي خطوات عامة يجب اتباعها عند تقييم واختيار مقدم خدمة تعهيد عمليات الأعمال:
تحديد المتطلبات. يجب إشراك جميع الأطراف المعنية منذ البداية في اختيار المورد. وينبغي لكل قسم تحديد المتطلبات والتوقعات من حيث صلتها بالوظائف المراد تعهيدها. ينبغي أيضًا مراعاة الأهداف الرئيسية والمخاطر المتوقعة لتعهيد هذه الوظائف.
نشر طلب تقديم العروض (RFP). طلب تقديم العروض هو مستند يصف طبيعة العمل ويدعو الموردين المؤهلين لتقديم العطاءات. وغالبًا ما تُذكر توقعات الدور وبنود العقد في طلب تقديم العروض.
اختيار المورد. قيّم العروض. قيّم نقاط القوة والضعف لدى الموردين المختارين ومقارنتها بالمتطلبات والأهداف المعلنة، مع مراعاة أي قيمة إضافية يقدمها الموردون.
التفاوض على العقد. بمجرد اختيار المورد، ابدأ في إتمام العقد. نظرًا إلى أن شروط العقد قد وردت بالتفصيل بالفعل في طلب تقديم العروض، فمن المفترض أن معظم البنود قد جرى الاتفاق عليها بالفعل. تأكد من أن معايير الخدمة والجداول الزمنية للتسليم واضحة لجميع الأطراف المعنية.
نقل أحمال التشغيل وتقييم الأداء بانتظام. اتبع الخطة الموضوعة مسبقًا لنقل الخدمات إلى المورد. تواصل بانتظام مع الفرق الداخلية المعنية وكذلك مع مقدم الخدمة الخارجي للحفاظ على كفاءة عمليات الأعمال وتعزيز العلاقة التعاونية. راقب أداء المورد وقيّمه بالنظر إلى مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المحددة في اتفاقية مستوى الخدمة، واستخدم هذه التقييمات لتحديد ما إذا كان ينبغي تجديد العقد أم لا.
على الرغم من أن تعهيد عمليات الأعمال يوفر العديد من المزايا، فإنه يعرض المؤسسات لبعض المخاطر أيضًا. يثير تعهيد عمليات الأعمال الخاصة بمؤسستك لمقدم خدمة خارجي تساؤلات حول جودة العمل وأمن البيانات ومدى التوافق مع ثقافة العمل، لا سيما عندما يكون مقدم الخدمة من مكان آخر في العالم. يمكن أن يتسبب تعهيد عمليات الأعمال في المخاطر التالية:
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