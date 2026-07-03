تحليل الأصول الحرجة هو عملية منهجية تعتمد عليها المؤسسات لتحديد أصولها الأكثر أهمية وترتيب أولويات أنشطة الصيانة المتعلقة بها.
ومن خلال التقييم الدقيق لاحتمالية الفشل وآثاره المترتبة، تستطيع فرق الصيانة استخدام تحليل الأهمية لوضع استراتيجيات مستهدفة وتحسين موثوقية الأصول، وتقليل المخاطر التشغيلية.
وتعتمد معظم المؤسسات الناجحة اليوم على آلاف الأصول المادية للحفاظ على استمرارية الإنتاج. وأصبح الحفاظ على هذه الأصول يتطلب بصورة متزايدة دمج تقنيات حديثة مثل نظم إدارة الأصول ومنصات رصد الحالة (CM) وسير عمل الصيانة التنبؤية. ويؤدي تحليل أهمية الأصول دورًا أساسيًا في تحديد مواضع تطبيق هذه التقنيات وآليات استخدامها ضمن استراتيجية صيانة حديثة قائمة على الموثوقية.
ويشكل تحليل الأهمية الأساس الذي تستند إليه العديد من مبادرات إدارة الأصول، ومنها:
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تُشكل تقييمات الأصول الحرجة عنصرًا محوريًا في تحليل الأصول الحرجة، إذ تُمكّن المؤسسات من قياس قيمة أصولها المادية استنادًا إلى عدة عوامل، منها:
والهدف من تقييم الأصول الحرجة هو إنتاج درجة أهمية أو مؤشر أهمية يتيح لمديري الصيانة مقارنة الأصل بغيره من الأصول. ومن دون إجراء تقييم الأصول الحرجة، لا تستطيع المؤسسة تنفيذ تحليل الأصول الحرجة بصورة فعالة.
غالبًا ما يتم الخلط بين أهمية الأصل وحالة الأصل، ورغم وجود علاقة بين المفهومين، فإن بينهما اختلافات جوهرية ينبغي الانتباه إليها. وقد يؤدي استخدام المصطلحين بصورة غير صحيحة إلى توجيه جهود تحسين الصيانة نحو أهداف غير مناسبة.
فبينما تصف حالة الأصل الوضع التشغيلي الحالي أو الحالة الصحية للأصل، تقيس أهمية الأصل مدى تأثيره وأهميته بالنسبة للمؤسسة. فعلى سبيل المثال، قد يكون من الصحيح وصف مضخة قديمة تعاني اهتزازات مفرطة بأنها في حالة سيئة.لكن ما لم تكن هذه المضخة عنصرًا أساسيًا في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات، فمن غير المرجح اعتبارها أصلًا ذا أهمية حرجة.
وعلى عكس حالة الأصل، تأخذ أهمية الأصل في الاعتبار الدور الذي يؤديه في العمليات والإنتاجية والأثر المالي المترتب على تعطله بالنسبة للمؤسسة.
تجري فرق الصيانة تحليل أهمية الأصول من خلال عملية مكونة من سبع خطوات لتحديد الأصول وتقييمها وترتيبها وفقًا لمخاطر الفشل وتأثير هذا الفشل في العمليات الأساسية للمؤسسة:
فيما يلي نظرة تفصيلية على كل خطوة.
تتمثل الخطوة الأولى في تحليل الأصول الحرجة في إعداد قائمة شاملة بجميع الأصول المادية التي تمتلكها المؤسسة، بدءًا من معدات الإنتاج والبنية التحتية للمرافق وصولًا إلى الأنظمة الكهربائية والمكونات وأجهزة القياس والتحكم.
ولتسهيل هذه العملية، تعتمد المؤسسات الحديثة غالبًا على. نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS). نظام إدارة الصيانة المحوسب هو برنامج يستخدم الذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي (ML) ،وإنترنت الأشياء (IoT) للحفاظ على أوامر العمل، وسجلات الصيانة، وغيرها من البيانات الضرورية لتحليل الأصول الحرجة.
تتطلب هذه المرحلة من المؤسسة وضع المعايير التي ستُستخدم لقياس أهمية الأصول. وتشمل الاعتبارات الشائعة في هذه المرحلة: سلامة العمال، وتأثيرهم على الإنتاجية والعمليات، والأثر البيئي والمالي، والامتثال التنظيمي.
ينبغي أن يكون مديرو الصيانة قادرين على تقييم كل أصل في القائمة من الخطوة 1 بدقة وفقًا للمعايير المنصوص عليها في الخطوة 2.
تتمثل الخطوة التالية في تحليل الأصول الحرجة في تقييم احتمالية فشل كل أصل. فعلى سبيل المثال، لتحديد احتمالية تعطل ناقل حركة في مصنع، يأخذ مخططو الصيانة في الاعتبار عمره ومعدلات التآكل والاستهلاك والعمر التشغيلي المتوقع وظروف الصيانة وغيرها من العوامل.
وتعتمد المؤسسات المتقدمة بصورة متزايدة على تقنيات الصيانة التنبؤية، مثل: إنترنت الأشياء (IOT)، تحليل الاهتزاز، خوارزميات التعلم الآلي وذلك للحصول على تقديرات أكثر دقة لاحتمالات الفشل.
وتُعد الخطوة الرابعة، إلى حد كبير، الأهم في تحليل الأصول. الحرجة ففي حين تحدد الخطوة الثالثة موعد الفشل المحتمل للأصل، توضح الخطوة الرابعة التأثير المحتمل لهذا الفشل في العمليات التشغيلية للمؤسسة.
فعلى الرغم من أن مكونين مختلفين قد يمتلكان الاحتمال نفسه للفشل، فإن المكون الذي يدعم عملية تشغيلية حرجة سيحصل على تصنيف أهمية أعلى من المكون الذي لا يؤدي هذا الدور. وقد يحدث ذلك حتى لو كان هذا المكون أقل تكلفة وأبسط من حيث التعقيد.
تساعد أنظمة التقييم بالنقاط مخططي الصيانة على تحويل الأحكام التقديرية المتعلقة بأهمية الأصول إلى تقييمات رقمية موضوعية.
ورغم عدم وجود معيار عالمي موحد لهذه الأنظمة، فإن معظم المؤسسات تعتمد منهجية قائمة على المخاطر تجمع بين احتمال الفشل وعواقب الفشل على مقياس –و5 أو 1 و10–درجات. في هذا المقياس، تمثل الدرجة 1 مستوى منخفضًا من المخاطر والعواقب، بينما تمثل الدرجة 10 مستوى مرتفعًا منها. ولا يتمثل الهدف في الوصول إلى درجة رياضية مثالية، بل في وضع منهجية متسقة يمكن تطبيقها على جميع الأصول المادية ضمن محفظة الأصول.
وبعد أن تضع المؤسسة نظام التقييم الخاص بها، تبدأ في تصنيف أصولها وفقًا لمستوى الأهمية. وتساعد تصنيفات أهمية الأصول المؤسسات على الإجابة عن أسئلة مهمة تتعلق بأفضل السبل لصيانة أصولها، ومن بين تلك الأسئلة:
تتمثل الخطوة الأخيرة من تحليل الأصول الحرجة في دمج الرؤى الجديدة وأفضل الممارسات التي جرى التوصل إليها خلال الخطوات الست السابقة ضمن برامج الصيانة القائمة.
تستخدم المؤسسات الحديثة تصنيفات أهمية الأصول لتحديد العديد من الإجراءات، بما في ذلك: أنشطة الصيانة الوقائية، وترتيب أولويات أوامر العمل، وتخصيص الموارد، والتخطيط لرأس المال.
كجزء من تحليل الأصول الحرجة، تتجه المؤسسات الحديثة بصورة متزايدة إلى استخدام منهجيات منظمة لتقييم المخاطر من أجل تحسين قدرتها على تحديد المخاطر المرتبطة بالأصول الحرجة وتقييمها وترتيب أولوياتها. يُعد تحليل أنماط الفشل وتأثيراتها (FMEA) والصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM) من أكثر الأساليب فعالية:
ويُعد تحليل الأصول الحرجة أداة حيوية تساعد المؤسسات على تحديد الأصول الأكثر أهمية لعملياتها الأساسية وترتيب أولويات الصيانة وفقًا لذلك.
وفيما يلي بعض أبرز فوائده.
يضمن التخطيط الجيد والمدروس للصيانة تحقيق أقصى استفادة من الأصول طوال دورة حياتها الكاملة، بدءًا من التخطيط والتركيب، مرورًا بالتشغيل، وانتهاءً بالإحالة إلى التقاعد. بدلًا من تطبيق جداول الصيانة نفسها على جميع الأصول، يساعد تحليل الأصول الحرجة الفرق على تصميم نهج صيانة مخصص لكل أصل بما يتناسب مع مستوى مخاطر الفشل وأهميته التشغيلية.
فعلى سبيل المثال، قد يتطلب ضاغط إنتاج حرج إجراء فحوصات شهرية، في حين قد لا تحتاج مروحة تهوية غير حرجة في أحد المستودعات إلا إلى اختبار مرة واحدة كل ثلاثة أشهر. وسيكون إخضاع هذين الأصلين لخطة الصيانة نفسها نهجًا مكلفًا وغير فعّال.
وتُعد موارد الصيانة محدودة بطبيعتها، لذلك يضطر مخططو الصيانة باستمرار إلى إعداد الاستراتيجيات وتعديلها بما يتوافق مع احتياجات الميزانية ومتطلبات الامتثال التشغيلي، وجداول عمل الموظفين. ويساعد تحليل الأصول الحرجة على توجيه الموارد البشرية وقطع الغيار بصورة أفضل نحو الأصول التي تسهم مباشرة في تحقيق القيمة التجارية وتعظيم العائد على الاستثمار.
فعلى سبيل المثال، قد يكون في مصنع لتصنيع السيارات 25 فنيًا مسؤولين عن صيانة أكثر من 2000 أصل إنتاجي. قد يدرك مدير الصيانة أن عدد الموظفين المتاح لا يسمح إلا بتنفيذ 30 مهمة صيانة وقائية أسبوعيًا، رغم وجود 50 مهمة مستحقة وفقًا لأوامر العمل التي أنشأها نظام إدارة الصيانة المحوسب CMMS). وفي هذه الحالة، يساعد تحليل الأصول الحرجة الفريق على ترتيب أولويات المهام بما يضمن عدم تعطل الإنتاج ومعالجة الأصول الأكثر أهمية أولًا.
وغالبًا ما تؤدي الأعطال غير المتوقعة إلى تعطيل العمليات وتكبيد المؤسسات تكاليف كبيرة. ووفق تقرير حديث يتناول قطاع التصنيع، تبلغ تكلفة التوقف غير المخطط له نحو 50 مليار دولار أمريكي سنويًا، أي ما يعادل 260 ألف دولار أمريكي في الساعة أو ما يقارب 9 آلاف دولار أمريكي في الدقيقة.
من خلال مساعدة مديري الصيانة على تحديد الأصول الحرجة وتركيز جهود الصيانة الوقائية على المعدات الأعلى تعرضًا للمخاطر، يساهم تحليل الأصول الحرجة في تقليل فترات التوقف غير المخطط لها وتحسين استمرارية العمليات.
وتساعد تقنيات الصيانة التنبؤية المؤسسات على استخدام البيانات التشغيلية وبيانات مراقبة الحالة في الوقت الفعلي للتنبؤ بالوقت المحتمل لفشل الأصول. غير أن هذه التقنيات مكلفة، إذ تتطلب في كثير من الأحيان استثمارات أولية كبيرة في أجهزة الاستشعار ومنصات التحليلات والبنية التحتية للبيانات.
يساعد تحليل الأصول الحرجة المؤسسات على تحديد المجالات التي ستحقق فيها هذه الاستثمارات أكبر قيمة ممكنة. كما يساعد المختصين على تحديد الأصول التي يمكن الاستمرار في مراقبتها باستخدام أساليب أقل تكلفة، مثل الصيانة الدورية وعمليات الفحص البصري.
وتُمكّن استراتيجيات الصيانة المستندة إلى تقييمات أهمية الأصول الفنيين من معالجة مواطن الضعف في المعدات قبل أن تتسبب في حدوث أعطال. ومن خلال ترتيب أولويات أنشطة الصيانة بصورة أكثر استراتيجية، يمكن تقليل عدد الأعطال وتحسين موثوقية الأصول بمرور الوقت.
ومع تحسن الموثوقية، تتمكن المؤسسات أيضًا من إطالة العمر التشغيلي للأصول، وتعزيز استقرار العمليات الإنتاجية، وخفض إجمالي تكاليف الصيانة.
وعادةً ما تكون الأصول الأكثر سلامة وموثوقية هي الأصول الأعلى أداءً. ومع تطبيق فرق الصيانة لتحليل الأصول الحرجة عبر دورة حياة الأصل بالكامل، فإنها غالبًا ما تلاحظ تحسنًا في أداء الأصول أيضًا.
ومن خلال ضمان تركيز أنشطة الصيانة على المعدات الأعلى أهمية، وليس فقط المعدات الأكثر تعرضًا للأعطال، يضمن مديرو الصيانة أن تظل الأصول الأكثر قيمة لديهم تعمل بأعلى مستويات الأداء.
وقد نشأ مفهوم تحليل الأصول الحرجة في برامج الصيانة الصناعية، إلا أنه انتشر لاحقًا إلى معظم القطاعات. واليوم، يساعد المؤسسات على تطوير استراتيجيات صيانة لأصول متنوعة تشمل مصانع التصنيع ومنشآت النفط والغاز وأنظمة الرعاية الصحية.
وفيما يلي خمسة أمثلة على استخدام تحليل الأصول الحرجة في مختلف القطاعات:
يعتمد قطاع التصنيع على تحليل الأصول الحرجة لتحديد الأصول ضمن خطوط الإنتاج التي سيؤدي تعطلها إلى أكبر تأثير في الإنتاج.
ومن خلال إسناد مستويات للأهمية وإنشاء هيكل هرمي للأصول، تستطيع هذه المؤسسات تحديد المعدات التي تستحق تطبيق خطط صيانة استباقية معقدة ومكلفة عليها، مقابل المعدات التي يمكن إدارتها من خلال خطط صيانة تفاعلية أقل تكلفة وأبسط تنفيذًا.
وتشمل الأصول الحرجة في قطاع التصنيع عادةً ما يلي:
يعتمد قطاع النفط والغاز على أصول كبيرة ومعقدة لتنفيذ معظم عملياته الأساسية، بما في ذلك استخراج النفط والغاز الطبيعي وتكريرهما ونقلهما. وفي قطاع قد تصل فيه تكلفة ساعة واحدة من التوقف غير المخطط له إلى 500 ألف دولار أمريكي، فإن ضمان صيانة الأصول الحرجة بصورة فعالة يُعد أولوية لا تقبل الجدل.
وقد يؤدي تعطل الأصول الكبيرة، مثل منصات النفط وخطوط الأنابيب ومعدات المصافي، إلى نشوء ظروف خطرة بسرعة. ولضمان سلامة الأصول، تستخدم شركات النفط والغاز تقييمات وتحليلات أهمية المعدات لتحديد الأصول التي تمثل أكبر قدر من المخاطر على العمليات والعاملين، ثم تخطط أنشطة الصيانة وفقًا لذلك.
يتعين على شركات المرافق والخدمات العامة تشغيل شبكات واسعة ومترابطة من الأصول كجزء من عملياتها الأساسية. وقد تكون الانقطاعات التشغيلية ذات آثار جسيمة، إذ قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وحدوث مخاطر بيئية، فضلًا عن التعرض لعقوبات مالية نتيجة مخالفة المتطلبات التنظيمية.
وتساعد تقييمات الأصول الحرجة مشغلي المرافق على تحسين موثوقية المعدات وتقليل انقطاعات الخدمة على نطاق واسع. ومن أمثلة الأصول الحرجة في البنية التحتية للمرافق:
تعتمد المستشفيات وغيرها من المنشآت الطبية على أصول كبيرة ومعقدة للمساعدة في تحسين صحة المرضى والحفاظ على راحة وسلامة الأطباء والعاملين السريريين والفنيين داخل منشآت مترابطة واسعة النطاق.
ويساعد تحليل الأصول الحرجة مؤسسات الرعاية الصحية على ترتيب أولويات مجموعة متنوعة من احتياجات الصيانة بما يضمن استمرارية العمليات والحفاظ على سلامة المرضى. ومن أبرز الأصول الحرجة في قطاع الرعاية الصحية:
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