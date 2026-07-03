ومن خلال التقييم الدقيق لاحتمالية الفشل وآثاره المترتبة، تستطيع فرق الصيانة استخدام تحليل الأهمية لوضع استراتيجيات مستهدفة وتحسين موثوقية الأصول، وتقليل المخاطر التشغيلية.

وتعتمد معظم المؤسسات الناجحة اليوم على آلاف الأصول المادية للحفاظ على استمرارية الإنتاج. وأصبح الحفاظ على هذه الأصول يتطلب بصورة متزايدة دمج تقنيات حديثة مثل نظم إدارة الأصول ومنصات رصد الحالة (CM) وسير عمل الصيانة التنبؤية. ويؤدي تحليل أهمية الأصول دورًا أساسيًا في تحديد مواضع تطبيق هذه التقنيات وآليات استخدامها ضمن استراتيجية صيانة حديثة قائمة على الموثوقية.

ويشكل تحليل الأهمية الأساس الذي تستند إليه العديد من مبادرات إدارة الأصول، ومنها: