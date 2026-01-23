ما المقصود بالتجارة القائمة على الوكلاء؟

التجارة القائمة على الوكلاء هي نهج للشراء والبيع، حيث يتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي العمل نيابةً عن المستهلكين أو الشركات للبحث والتفاوض وإتمام عمليات الشراء، وغالبًا دون تدخل بشري مباشر.
وكلاء الذكاء الاصطناعي عبارة عن أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تؤدي المهام بشكل مستقل من خلال تصميم مهام سير العمل باستخدام الأدوات المتاحة. بينما يمكن للربوتات الأبسط القائمة على القواعد الاستجابة لتعليمات محددة مسبقًا، يتمتع الوكلاء الأذكياء الحديثون بإمكانات أوسع؛ إذ يمكنهم التفكير والتخطيط واتخاذ الإجراءات عبر أنظمة ومنصات ذكاء اصطناعي متعددة.
على عكس تجارب التجارة الإلكترونية التقليدية، التي تتطلب من الشخص البحث يدويًا عن المنتجات، ومقارنة الخيارات، وقراءة التقييمات، وإكمال الدفع خطوة بخطوة، فإن التجارة القائمة على الوكلاء تنقل الكثير من هذا العمل إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي. في التدفق التقليدي، يجب على المتسوقين التنقل بين علامات التبويب وتجار التجزئة لتقييم الخيارات وإدخال معلوماتهم يدويًا عند إتمام الشراء.
مع التجارة القائمة على الوكلاء، يقوم مساعدو التسوق مدعومون بالذكاء الاصطناعي بجمع المتطلبات بشكل استباقي، ومسح عدة تجار تجزئة في الوقت الفعلي، وتقييم المنتجات وفقًا لتفضيلات المستخدمين والقيود، وإجراء عمليات شراء أو توصيات نيابةً عن المستخدم. هذا يبسط العملية.
لا تقتصر التجارة القائمة على الوكلاء على التسوق عبر الإنترنت. وإنها ذات صلة بمجموعة واسعة من تجارب التجارة، بما في ذلك أشياء مثل السفر والتذاكر، والاشتراكات والخدمات الرقمية، والتكاملات الفعلية مع البيع بالتجزئة.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.
تُعد التجارة القائمة على الوكلاء جزءًا من المرحلة التالية لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في التجارة. وجدت دراسة أجرتها معهد IBM لقيمة الأعمال عام 2026 أن 45% من المستهلكين يستخدمون الذكاء الاصطناعي كجزء من رحلة الشراء.
يمتد الاستخدام من تحليل المراجعات إلى البحث عن أفضل الصفقات، مما يشير إلى أن عادات المستهلكين تتجه نحو قرارات شراء مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتشير أبحاث أخرى إلى أن التجارة القائمة على الوكلاء يمكن أن تولد ما بين 3 تريليون و5 تريليون دولار عالميًا بحلول عام 2030.1
تتشكل الموجة الحالية بفعل تطورات الذكاء الاصطناعي التوليدي وأنظمة الأدوات البنائية، بدءًا من نماذج OpenAI المدمجة في المساعدات الذكية، وصولًا إلى تكاملات قطاع البيع بالتجزئة التي تمتد إلى السوق مثل Amazon.
كانت الأجيال السابقة من الذكاء الاصطناعي في قطاع البيع بالتجزئة، مثل محركات التوصية أو روبوتات المحادثة، ذات طابع استجابي، وتتطلب توجيهًا بشريًا خطوة بخطوة. ويختلف وكلاء الذكاء الاصطناعي الوكيل بثلاث طرق:
بينما كان الذكاء الاصطناعي التجاري في وقت سابق يقتصر على الرد على الاستفسارات وتقديم اقتراحات ثابتة للمنتجات، يمكن لوكلاء اليوم العمل كمساعدين للتسوق أو وكلاء تسوق أو وكلاء تجار. ويمكن تضمينها في تطبيقات مثل ChatGPT أو Gemini أو Perplexity. ومن خلال التفاعل اللغوي الطبيعي، فإنها تطابق نية الاستعلام مع بيانات المنتج المنظمة وإدارة المدفوعات والمهام الأخرى عبر منصات التجارة الإلكترونية وأنظمة البيع بالتجزئة الفعلية.
لا يقتصر دور وكلاء التسوق هؤلاء على التوصية بشراء زوج من الأحذية فحسب؛ بل يتنقلون عبر منصات التجارة الإلكترونية، ويقارنون الأسعار بين عدة متاجر، ويطبقون القسائم والعروض، ويُكملون عمليات الشراء باستخدام وسائل دفع مفوّضة مسبقًا للوكلاء.
مع استمرار تطور التجارة القائمة على الوكلاء، ستتطور أيضًا سلوكيات وتوقعات المستهلكين. واليوم، اعتاد العملاء على الذهاب إلى موقع أو منصة معينة للبحث عن منتجات أو خدمات معينة. ولكن التجارة القائمة على الوكلاء تطمس هذه الخطوط وتجعل تلك المنتجات والخدمات نفسها متاحة للشراء من خلال وسائل أخرى.
على سبيل المثال، قد يحتاج المستهلك إلى إعادة طلب عنصر منزلي أو حجز فندق أو تجديد اشتراك. وفي النموذج التقليدي، كانوا يزورون موقعًا واحدًا أو أكثر لإكمال هذه المهام. ومن خلال التجارة القائمة على الوكلاء، يمكنهم بدلاً من ذلك أن يطلبوا المساعدة من وكيل ذكاء اصطناعي. ويُكمل الوكيل المعاملة من خلال واجهة محادثة أو خدمة متصلة. ولا يحتاج المستخدم إلى زيارة موقع الويب أو التطبيق الخاص بالبائع بالتجزئة.
ويتسارع التبني أيضًا لكل من الشركات والمستهلكين. وتقدم العديد من الشركات الناشئة الآن عناصر قابلة للنشر لتنسيق الوكيل وتقييمه وإدارته. وتكون هذه العناصر غالبًا مبنية على إطارات العمل ذات المصدر المفتوح لتسهيل الاستخدام.
عادة ما تتدفق التجارة القائمة على الوكلاء عبر عدة مراحل، تربط الإدخال البشري بإجراء الذكاء الاصطناعي المستقل:
تقع علاقة المستخدم بالوكيل في مركز التجارة بين الوكلاء. يحدد المستخدمون الأهداف والأذونات والقيود، مثل حدود الميزانية أو تفضيلات العلامة التجارية. وعلى سبيل المثال، قد يقدم المستهلك مطالبة لوكيل الذكاء الاصطناعي: "ابحث لي عن خيمة تخييم أقل من 150 دولار أمريكي وسلمها بحلول يوم الجمعة." ويقوم وكيل التسوق بتفسير الطلب والوصول إلى بيانات المنتج المنظمة وتطبيق عوامل التصفية بناءً على السعر والمواصفات وتوافر التسليم.
إذا تم الأمر بالشكل الصحيح، فقد يبدو هذا التفاعل أقل شبهًا بتعبئة النماذج وأقرب إلى محادثة موجهة سلسة، مما يحسّن تجربة المستخدم مع الالتزام بالأذونات والقيود
يتجاوز الذكاء الاصطناعي الوكيل أدوات الذكاء الاصطناعي التقليدية من خلال تخطيط عمليات سير عمل متعدد الخطوات، واستدعاء واجهات برمجة تطبيقات خارجية، وتعديل الإجراءات على طول الطريق. ويسمح هذا التعقيد باتخاذ إجراءات مستقلة مثل مراقبة تغيرات الأسعار في الوقت الفعلي، وإعادة طلب المخزون عندما ينخفض، وإتمام عمليات الشراء دون موافقة بشرية متكررة. وعادةً ما تكون الاستقلالية متدرجة بحيث تكون عمليات الشراء منخفضة المخاطر مؤتمتة بالكامل بينما تتطلب المشتريات عالية السعر أو الحساسة موافقة بشرية.
في المثال السابق لخيمة التخييم، يبحث الوكيل المعتمد في قواعد بيانات متعددة لتجار التجزئة عبر مزودي خدمات مختلفين لمقارنة الصفقات في الوقت الفعلي. وقد يستخدم أيضًا بروتوكولًا من وكيل إلى وكيل للتفاوض على الإضافات، مثل العناصر المجمعة أو خصومات الولاء.
تجعل التجارة القائمة على الوكلاء عملية اكتشاف المنتج أقل تعلقًا بالبحث أو التصفح وأكثر تعلقًا بتحقيق هدف محدد. ويقوم الوكلاء بتحليل بيانات المنتج من مصادر متعددة. ويقارنون العوامل مثل السعر، والتوفر، ووقت التسليم والتقييمات.
ومع تطور قدرات الوكلاء، أصبحت هذه العمليات متعددة الوسائط بشكل متزايد، مما يعني أنها تتضمن النصوص والصور وسجل المستخدم والبيانات المنظمة. ويؤدي هذا التطور إلى زيادة الاهتمام بتحسين المحرك التوليدي (GEO)، والذي يركز على هيكلة محتوى المنتج بحيث يمكن للنماذج اللغوية الكبيرة والوكلاء تفسيره. وبدلاً من تحسين عمليات البحث البشرية فقط، تحتاج العلامات التجارية الآن إلى بيانات المنتج المقروءة آليًا والسمات الموحدة والبيانات الوصفية الواضحة حتى تتمكن أنظمة الذكاء الاصطناعي من اكتشافها واستخدامها.
لكي تعمل التجارة القائمة على الوكلاء على نطاق واسع، يجب على تجار التجزئة ومقدمي الخدمات جعل أنظمتهم متاحة من خلال واجهات يمكن قراءتها آليًا. تتضمن إمكانية الوصول هذه عادةً عرض واجهات برمجة التطبيقات (API) لكتالوجات المنتجات، والتوافر في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى سياسات الإرجاع والضمانات وغيرها من المعلومات.
تمكن هذه الواجهات التواصل بين التاجر والوكيل حتى يتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من التحقق من المخزون وتنفيذ عمليات الشراء نيابةً عن المستخدم. وعلى نحو متزايد، تتم مناقشة هذا التكامل من حيث المعايير الناشئة أو المقترحة، والتي يُشار إليها غالبًا باسم بروتوكول التجارة القائمة على الوكلاء (ACP). وتهدف هذه المعايير إلى تحديد كيفية تبادل وكلاء الذكاء الاصطناعي والتجار لهذا النوع من المعلومات المنظمة.
تُعد المدفوعات القائمة على الوكلاء جزءًا أساسيًا من عملية التجارة القائمة على الوكلاء. وفي السنوات الأخيرة، وسعت منصات التجارة الإلكترونية الكبرى ومزودي المدفوعات قدرات واجهة برمجة التطبيقات لدعم عمليات سير عمل الشراء الآلي وإدارة الاشتراكات. ويتم إجراء عمليات الشراء القائمة على الوكلاء باستخدام أنظمة المصادقة المفوضة، مثل بروتوكول مدفوعات الوكيل (AP2) من Google، أو بيانات الاعتماد الجاهزة للذكاء الاصطناعي من Visa أو تكامل Stripe مع الخروج الفوري داخل التطبيق في ChatGPT. وتسمح هذه الأنظمة بشفافية المعاملات وتوفر سجلات تدقيق لدعم الكشف عن الغش.
وبمجرد إتمام عملية الشراء، قد يتولى الوكلاء مهام أخرى، مثل تتبع الشحنات وإدارة المرتجعات. ويمكنهم أيضًا تقديم توصيات بشأن منتجات ما بعد البيع، مثل الملحقات أو السلع التكميلية، لتمتد القيمة إلى ما بعد عملية الشراء الأولية.
تُقدم التجارة القائمة على الوكلاء العديد من الفوائد، بما في ذلك:
يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي مساعدة المستهلكين في تقليل وقت البحث وتسريع عملية صناعة القرار من خلال تقديم توصيات منتجات مخصصة بناءً على تاريخ الشراء والتفضيلات. وبالنسبة إلى الشركات، توفر التجارة القائمة على الوكلاء مسارات جديدة لاكتشاف المنتجات وإمكانية تحقيق الدخل من تفاعلات الوكلاء من خلال العروض المستهدفة أو الصفقات المجمعة.
تواجه التجارة القاءمة على الوكلاء بعض العوائق التي تحول دون التبني، بما في ذلك:
في حين تتم مناقشة التجارة القائمة على الوكلاء في سياق التسوق عبر الإنترنت، فإن تطبيقاتها تمتد إلى أي قسم تكون فيه عمليات الشراء والمعاملات معقدة أو متكررة أو حساسة للوقت. ومع اكتساب وكلاء الذكاء الاصطناعي القدرة على التفاعل المباشر مع البائعين وأنظمة الدفع، يتم استكشاف التجارة القائمة على الوكلاء كطبقة تنسيق لمجموعة واسعة من الأنشطة التجارية.
يمكن للمؤسسات استخدام التجارة القائمة على الوكلاء لأتمتة قرارات الشراء، خاصةً في المشتريات الروتينية أو منخفضة المخاطر. ويمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي التحقق من الموردين المعتمدين، والتفاوض على التسعير القائم على الحجم، وتقديم الطلبات. وفي سياقات سلسلة التوريد، قد يستجيب الوكلاء أيضًا لمتطلبات المخزون أو الاضطرابات من خلال البحث عن موردين بديلين في الوقت الفعلي.
يشير حوالي 61% من قادة المشتريات إلى أن المخاطر الجيوسياسية ومخاطر التوريد هي أهم الاهتمامات، ومن المتوقع بحلول عام 2028 ينفذ نصف مصنعي مجموعة 2000 سلسلة من سلاسل توريد دائرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. توفر التجارة القائمة على الوكلاء طبقة المعاملات والتنسيق التي تجعل ذلك حقيقة واقعة.
في بيع التجزئة، تمكن التجارة القائمة على الوكلاء وكلاء الذكاء الاصطناعي من إدارة المشتريات المتكررة، ومقارنة الأسعار عبر عدة تجار في الوقت الفعلي، وتقديم الطلبات بناءً على التفضيلات أو القيود التي يحددها المستخدم. وقد ينسق الوكلاء الطلب عبر الإنترنت مع الاستلام من المتجر أو التوصيل المحلي، مما يقلل من الاحتكاك بين القنوات. وبالنسبة إلى تجار التجزئة، قد تؤدي هذه الوظيفة إلى تحويل المنافسة نحو بيانات المنتج القابلة للقراءة آليًا والتوافر وموثوقية التنفيذ، بدلاً من رؤية العلامة التجارية فقط.
يتم تطبيق التجارة القائمة على الوكلاء بشكل متزايد في إدارة الاشتراكات الرقمية والتراخيص والخدمات القائمة على الاستخدام. ويمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي مراقبة مقدار الاشتراك المستخدم، وإلغاء الخدمات غير المستخدمة، وترقية خطط الترقية عند الوصول إلى الحدود أو تغيير المزودين بناءً على معايير السعر أو الأداء. وتركز حالة الاستخدام هذه على تحسين عملية ما بعد الشراء أكثر من الاكتشاف الأولي.
في مجال السفر والضيافة، تدعم التجارة القائمة على الوكلاء عمليات سير عمل الحجز من البداية إلى النهاية، بما في ذلك الرحلات الجوية، والإقامة، والنقل البري وعناصر أخرى. ويمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي مراقبة الأسعار، وإعادة حجز الرحلات عند تغير الظروف، والتعامل مع المبالغ المستردة أو الاعتمادات تلقائيًا، ضمن حدود الموافقة المحددة مسبقًا.
تحتاج المنظمات التي ترغب في تبني التجارة القائمة على الوكلاء إلى:
سيتمكن المتبنون الأوائل للتجارة القائمة على الوكلاء من التأثير على كيفية تعامل هذه الأنظمة الذكية مع الاكتشاف والتوصية والولاء داخل النظام البنائي.
اكتشف كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل القيادة—تمكين الفرق وتسريع اتخاذ القرارات وزيادة الميزة التنافسية.
زيادة القدرة التنافسية في صناعات المنتجات الاستهلاكية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
استكشف كيف يمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي تخفيف أحمال العمل لديك وتحسين الإنتاجية.
تعرّف على كيفية قيام شركات البيع بالتجزئة والمنتجات الاستهلاكية بالابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي بدءًا من المنتجات وصولًا إلى الأنظمة البنائية—وكل ما بينهما—لبناء ميزتها التنافسية الفريدة القائمة على الذكاء الاصطناعي.
يمكنك تبسيط مهام سير عملك واستثمار وقتك بكفاءة مع تقنية الأتمتة من watsonx Orchestrate.
زيادة قيمة عملية من التوريد إلى الدفع باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز خدمة العملاء وتحقيق الكفاءة.
قم بتحويل تجارب التجارة متعددة القنوات باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، لجعل التجارة ذكية حقًا.
قم بتحويل تجارب التجارة متعددة القنوات باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، لجعل التجارة ذكية حقًا.
1 فرصة التجارة القائمة على الوكلاء: كيف يدخل وكلاء الذكاء الاصطناعي عصرًا جديدًا للمستهلكين والتجار، McKinsey، أكتوبر 2025