ما المقصود بالتجارة القائمة على الوكلاء؟

تُعد التجارة القائمة على الوكلاء جزءًا من المرحلة التالية لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في التجارة. وجدت دراسة أجرتها معهد IBM لقيمة الأعمال عام 2026 أن 45% من المستهلكين يستخدمون الذكاء الاصطناعي كجزء من رحلة الشراء.

يمتد الاستخدام من تحليل المراجعات إلى البحث عن أفضل الصفقات، مما يشير إلى أن عادات المستهلكين تتجه نحو قرارات شراء مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتشير أبحاث أخرى إلى أن التجارة القائمة على الوكلاء يمكن أن تولد ما بين 3 تريليون و5 تريليون دولار عالميًا بحلول عام 2030.1

تتشكل الموجة الحالية بفعل تطورات الذكاء الاصطناعي التوليدي وأنظمة الأدوات البنائية، بدءًا من نماذج OpenAI المدمجة في المساعدات الذكية، وصولًا إلى تكاملات قطاع البيع بالتجزئة التي تمتد إلى السوق مثل Amazon.

كانت الأجيال السابقة من الذكاء الاصطناعي في قطاع البيع بالتجزئة، مثل محركات التوصية أو روبوتات المحادثة، ذات طابع استجابي، وتتطلب توجيهًا بشريًا خطوة بخطوة. ويختلف وكلاء الذكاء الاصطناعي الوكيل بثلاث طرق:

الاستقلالية : يمكنهم التصرف دون الحاجة إلى إدخالات مستخدم ثابت، باتباع إطارات العمل المحددة مسبقًا وحواجز الحماية.

: يمكنهم التصرف دون الحاجة إلى إدخالات مستخدم ثابت، باتباع إطارات العمل المحددة مسبقًا وحواجز الحماية. الاستدلال : يقومون بتكييف التوصيات والإجراءات بناءً على الظروف المتطورة، مثل تغيرات الأسعار أو نفاد المخزون.

: يقومون بتكييف التوصيات والإجراءات بناءً على الظروف المتطورة، مثل تغيرات الأسعار أو نفاد المخزون. قابلية التشغيل البيني: تندمج في العديد من منصات الذكاء الاصطناعي وعمليات سير العمل عبر واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة والموصلات ذات المصدر المفتوح، مما يتيح الأتمتة عبر أنظمة متعددة.

بينما كان الذكاء الاصطناعي التجاري في وقت سابق يقتصر على الرد على الاستفسارات وتقديم اقتراحات ثابتة للمنتجات، يمكن لوكلاء اليوم العمل كمساعدين للتسوق أو وكلاء تسوق أو وكلاء تجار. ويمكن تضمينها في تطبيقات مثل ChatGPT أو Gemini أو Perplexity. ومن خلال التفاعل اللغوي الطبيعي، فإنها تطابق نية الاستعلام مع بيانات المنتج المنظمة وإدارة المدفوعات والمهام الأخرى عبر منصات التجارة الإلكترونية وأنظمة البيع بالتجزئة الفعلية.

لا يقتصر دور وكلاء التسوق هؤلاء على التوصية بشراء زوج من الأحذية فحسب؛ بل يتنقلون عبر منصات التجارة الإلكترونية، ويقارنون الأسعار بين عدة متاجر، ويطبقون القسائم والعروض، ويُكملون عمليات الشراء باستخدام وسائل دفع مفوّضة مسبقًا للوكلاء.

مع استمرار تطور التجارة القائمة على الوكلاء، ستتطور أيضًا سلوكيات وتوقعات المستهلكين. واليوم، اعتاد العملاء على الذهاب إلى موقع أو منصة معينة للبحث عن منتجات أو خدمات معينة. ولكن التجارة القائمة على الوكلاء تطمس هذه الخطوط وتجعل تلك المنتجات والخدمات نفسها متاحة للشراء من خلال وسائل أخرى.

على سبيل المثال، قد يحتاج المستهلك إلى إعادة طلب عنصر منزلي أو حجز فندق أو تجديد اشتراك. وفي النموذج التقليدي، كانوا يزورون موقعًا واحدًا أو أكثر لإكمال هذه المهام. ومن خلال التجارة القائمة على الوكلاء، يمكنهم بدلاً من ذلك أن يطلبوا المساعدة من وكيل ذكاء اصطناعي. ويُكمل الوكيل المعاملة من خلال واجهة محادثة أو خدمة متصلة. ولا يحتاج المستخدم إلى زيارة موقع الويب أو التطبيق الخاص بالبائع بالتجزئة.

ويتسارع التبني أيضًا لكل من الشركات والمستهلكين. وتقدم العديد من الشركات الناشئة الآن عناصر قابلة للنشر لتنسيق الوكيل وتقييمه وإدارته. وتكون هذه العناصر غالبًا مبنية على إطارات العمل ذات المصدر المفتوح لتسهيل الاستخدام.