تتوالى جهود تطوير البحث العميق

لكن البحث ليس سوى أحد التطبيقات العديدة للذكاء الاصطناعي الوكيل.

تقول Soule: "هذه مجرد واحدة من حالات الاستخدام المبكرة التي حددناها التي تظهر فيها قيمة واضحة يمكن إثباتها يجلبها الاستدلال".

إن التحول إلى الذكاء الاصطناعي الوكيل يغير بالفعل الصناعات، ويجبر الشركات على إعادة التفكير في طريقة عملها. يقول Frank Desvignes، الشريك المؤسس في True Global Ventures في وادي السيليكون: "لم ألتقِ بأي مؤسس لا يعمل على هذه المسألة، وأنا ألتقي بـ 500 مؤسس كل عام".

إحدى الصناعات التي تشهد هذا التحول بالفعل هي صناعة السفر. تقول Sarah Eley، الشريكة المؤسسة والمديرة التنفيذية للعمليات في Bookit N Go، وهي خدمة حجز سفر للشركات والمستهلكين، إن الوكلاء يمكنهم البحث وتقديم توصيات مخصصة وحجز الرحلات نيابة عن مستخدميهم. وتضيف: "يبدو لي واضحًا جدًا أن هذه هي الخطوة المنطقية التالية عندما يتعلق الأمر بالسفر، لأنه من الصعب جدًا اليوم التخطيط والحجز".

بالإضافة إلى التسويق ودعم العملاء، ستتغير كل جوانب الأعمال، من سلسلة التوريد والتمويل إلى الموارد البشرية والعمليات، بفضل الذكاء الاصطناعي الوكيل.

تقول Karen Butner، قائدة الأبحاث العالمية في معهد IBM لقيمة الأعمال: "يُحدث الذكاء الاصطناعي الوكيل تحولاً جذريًا".

وتشرح أنه بدلاً من تنفيذ الأفراد للمهام الفردية المعنية، سيتولى الوكلاء هذه المهام. وسيدير الأفراد وكلاء الذكاء الاصطناعي للتأكد من أنهم يعملون معًا بسلاسة لتحقيق أهداف العمل.

تقول Butner: "هذه الأنظمة لا تتعلم فحسب، بل تتكيف أيضًا. وأسمي الأشخاص الذين يديرونها "قادة الأوركسترا للذكاء الاصطناعي" لأنهم ينسقون كل شيء".

في عالم الوكلاء، ستعمل العمليات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وسيُعيد البشر تشكيل مهاراتهم. ولن تكمن قيمة وكلاء الذكاء الاصطناعي في المهام التشغيلية، بل في قدرتهم على فهم البيئة وتحليلها. ستكون الفرصة هائلة.

ماذا يمكن أن نتوقع من البحث العميق فيما يتعلق بهذه الأنظمة الوكيلة؟ تقول Soule إنها واحدة من أكثر حالات الاستخدام العملية للاستدلال. علاوة على ذلك، بمجرد أن تبدأ نماذج الاستدلال هذه في دمج بيانات المؤسسة، تتضاعف الاحتمالات، ويعتقد Varshney "أن هذه هي الشركة التي ستجني مليارات الدولارات".