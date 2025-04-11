في حوكمة الذكاء الاصطناعي، لا يمكنك التحكم فيما لا يمكنك رؤيته. ومع ذلك، لا تكون الرؤية وحدها مفيدة ما لم تفهم أيضًا المخاطر الموجودة داخل نماذج الذكاء الاصطناعي (AI) الخاصة بك وأنظمته.

وهذا ينطبق بشكل خاص على التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي الوكيل. يمكن أن يحسن وكلاء الذكاء الاصطناعي الكفاءة وزيادة الإنتاجية، لكن يمثل فهم نطاق المخاطر الكامل التي قد يسببونها تحديًا أكبر. "يمكن أن تكون المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي كبيرة في حد ذاتها، خاصة في بعض حالات الاستخدام"، كما كتب Manish Bhide وHeather Gentile وJordan Byrd من IBM. "وعند إضافة وكلاء الذكاء الاصطناعي، تتضاعف المخاطر أكثر".

تُقدم المستندات الفنية، "وكلاء الذكاء الاصطناعي: الفرص والمخاطر وعمليات التخفيف"، تحقيقًا شاملاً في مخاطر الذكاء الاصطناعي الوكيل، وتستكشف تضخيم مخاطر الذكاء الاصطناعي المعروفة سابقًا وظهور تحديات جديدة وفريدة.



واستنادًا إلى عملنا السابق في تحديد المخاطر والتخفيف من نموذج الأساس، يزود هذا المستند الممارسين بالمعرفة الأساسية اللازمة لفهم المخاطر وتحديدها والحد منها. فهذه خطوة أولى مهمة نحو توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل بمسؤولية.