الجانب المتطور للأخلاقيات والحوكمة في الذكاء الاصطناعي الوكيل

قد يجعلك انتشار مصطلح "الذكاء الاصطناعي الوكيل" في وسائل الإعلام تتساءل: هل هو مجرد عبارة تسويقية جديدة؟ فمصطلح "الوكيل" (أو "الوكيل الافتراضي") يُستخدم منذ زمن طويل في الذكاء الاصطناعي للإشارة إلى المساعد الآلي، مثل روبوتات المحادثة لخدمة العملاء أو تنفيذ وظائف الموارد البشرية.
وعلى نطاق أوسع، في مجال أتمتة العمليات الآلية، يمكن أن يعمل الروبوت البرمجي كوكيل للمستخدم أو التطبيق لتشغيل مهام محددة. تشمل حالات الاستخدام إدارة سلسلة التوريد، ومعالجة الرواتب، وإدارة قواعد البيانات، على سبيل المثال لا الحصر. يمكن أيضًا النظر إلى الخدمات المصغرة على أنها أنظمة متعددة الوكلاء.
لطالما كان ظهور الوكلاء مصاحبًا لظهور الذكاء الاصطناعي. الجديد هو أن الذكاء الاصطناعي الوكيل يعرف الآن باعتماده على الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتنبع الضجة التي أثارها من إمكانية توسيع نطاق الإمكانات الاحتمالية الناشئة للنماذج اللغوية الكبرى(LLMs) لتشمل مساحات عمل جديدة. بينما ينشئ الذكاء الاصطناعي التوليدي إجابات أو محتوى، يتصرف الذكاء الاصطناعي الوكيل بشكل مستقل بناءً على تلك الإجابات. تثير هذه الإمكانات مخاطر أخلاقية جديدة ومخاوف حوكمة سنستكشفها.
مزايا الذكاء الاصطناعي الوكيل جذابة. كتب Cole Stryker من شركة IBM: “الذكاء الاصطناعي الوكيل يجعلنا أقرب إلى حالات الاستخدام التي كنا، حتى وقت قريب، نظنها خيالاً علميًا، حيث يمكن للآلات إكمال المهام المعقدة التي تتضمن سير العمل المعقدة، و صناعة القرارات القائمة على البيانات واتخاذ الإجراءات بأقل قدر من التدخل البشري”.
يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تحليل الأدوات المتاحة لهم، واستخدام مساعدي الذكاء الاصطناعي للعثور على مزيد من المعلومات حول المواضيع، وإرشاد المستخدمين خلال هذه الخطوات. كما يسرع الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط من تبني الوكلاء من خلال زيادة قدرة الأنظمة الوكيلة على تحليل العالم عبر وسائط متنوعة، وتقديم خطوات متعددة للتقدم، والتصرف نيابة عن المستخدم.
في البُنى التقليدية متعددة الوكلاء، يصمم البشر منطق التحكم لحل مشكلات محددة بوضوح. وعلى النقيض من ذلك، يستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي (أو وكلاء النماذج اللغوية الكبرى) منطق التحكم الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يعمل النموذج اللغوي الكبير كمنظم أو منسق. يجسد نموذج IBM Granite® 3.0 8B Instruct الجديد هذا النهج من خلال دعم حالات الاستخدام الوكيلة التي تتطلب استدعاء الأدوات، ويوسع IBM watsonx Orchestrate هذه الإمكانات لدعم الوظائف الوكيلة للموارد البشرية ووظائف المحادثة.
تتمتع أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل المنفذة بالكامل بالإمكانات المستقلة لتصميم سير العمل واستخدام الأدوات لحل المشكلات المعقدة—سواء كانت متوقعة أو غير محددة بدقة أو غير متوقعة. من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، يمكن لهذه الأدوات التفاعل في البيئات الخارجية مع الاستفادة من البيانات التي تدربت نماذجها عليها.
كتب باحثو IBM: “تتعلق الأنظمة الوكيلة بمفهوم التخطيط والحلقات والتفكير وهياكل التحكم الأخرى التي تستخدم بشكل كبير الاستدلال المتأصل في النموذج لإنجاز المهام من البداية إلى النهاية. وإلى جانب إمكانية استخدام الأدوات والمزايا الإضافية واستدعاءات الدوال، يُتاح للوكلاء الفرصة لإنجاز المزيد من الأعمال عامة الأغراض”.
فكر في بعض حالات الاستخدام في قطاع الخدمات المالية: يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل تحسين اتصالات العملاء بشكل مستقل وتخصيص إستراتيجيات المشاركة. ويمكنها تقييم الجدارة الائتمانية، وتخصيص عروض القروض، وإدارة الحسابات عالية المخاطر بشكل مستقل. ويمكنها أيضًا تتبع تهديدات السوق في الوقت الفعلي والتوصية بالحد من المخاطر. قد تتمكن هذه الأنظمة من تحسين الإنتاجية بشكل كبير، ولكن فقط في حال معالجة مخاوف السلامة وقابلية الملاحظة.
يفاقم الذكاء الاصطناعي الوكيل جميع المخاطر التي تنطبق على الذكاء الاصطناعي التقليدي والذكاء الاصطناعي التنبئي والذكاء الاصطناعي التوليدي لأن زيادة الوكالة تعني المزيد من الاستقلالية ومن ثَم تفاعلاً بشريًا أقل.
ويجب معالجة هذه المخاطر من خلال الوسائل التقنية ومن خلال المساءلة البشرية عن الاختبار والنتائج. ويلزم وجود إطار عمل تشغيلي فائق للحوكمة وإدارة دورة حياة المنتجات.
تقول Maya Murad، مديرة المنتجات التقنية في ®IBM Research: “يمكن أن يؤدي منح النماذج اللغوية الكبرى مزيدًا من الحرية للتفاعل مع العالم الخارجي إلى زيادة مخاطرها. هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن تسوء عندما تمنح الوكيل الإمكانات اللازمة لإنشاء التعليمات البرمجية ثم تشغيلها كجزء من مسار الإجابة على الاستعلام. وقد ينتهي بك الأمر إلى حذف نظام الملفات بأكمله أو الكشف عن معلومات خاصة.”
“لقد ثبت أن الوكلاء ‘أقل قوة، وعرضة لسلوكيات أكثر ضررًا، ويمكنهم إنتاج محتوى أكثر تخفيًا من النماذج اللغوية الكبرى، ما يبرز تحديات أمان كبيرة’”، كما يذكر باحثو IBM.
توصي Murad بتقليل هذه المخاطر من خلال تنفيذ التعليمات البرمجية في بيئة اختبار آمنة، وتثبيت ضوابط أمنية، وإجراء أبحاث أمنية هجومية من خلال عمليات المحاكاة العدائية، وتحليل البرامج الضارة، وإجراء عمليات الفريق الأحمر. يجب أيضًا تطبيق سياسات الشركة حول كيفية ومكان مشاركة البيانات.
تظهر إستراتيجيات جديدة لاختبار ومراقبة أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل، بما في ذلك قوالب الهجوم العدائي وطرق التتبع مثل وكلاء الحراسة. ومع ذلك، يجب تقييم تلك الإستراتيجيات لتتماشى مع الحوكمة المؤسسية لديك فيما يتعلق بالأخلاقيات والأمن والمخاطر.
تساعد الحوكمة الآلية للذكاء الاصطناعي، التي تشمل التطوير والنشر والعمليات، على ضمان بقاء نماذج الذكاء الاصطناعي متوافقة مع أهدافها. يمكن لمجموعات الأدوات المرنة والشاملة مثل IBM watsonx.governance تسريع سير العمل المسؤول والمساعدة على الامتثال التنظيمي.
يتقدم الذكاء الاصطناعي الوكيل بسرعة كبيرة لدرجة أن المؤسسات قد تواجه صعوبة في إيجاد حالات سابقة أو أفضل الممارسات لتقليل الأضرار. ونظرًا إلى أنه قد يضخم تأثير البيانات أو الخوارزميات المتحيزة، يجب على المؤسسات أن تأخذ زمام المبادرة الأخلاقية وأن تطور أُطر عمل مؤسسية لحوكمة الذكاء الاصطناعي بعناية جنبًا إلى جنب مع حوكمة الذكاء الاصطناعي الآلي.
كما كتبنا سابقًا، يتمحور الأساس الذي تقوم عليه جميع أنظمة حوكمة الذكاء الاصطناعي حول الإنسان. تشمل الحوكمة المؤسسية تحديد العمليات الخاصة باستقبال نماذج الذكاء الاصطناعي وتخزينها. كما تتضمن إدارة وصيانة برامج التواصل بين الموظفين وتثقيفهم وتعيين قادة مسؤولين للإشراف على الحوكمة ومواكبة تطور اللوائح التنظيمية.
يتطلب تفعيل حوكمة الذكاء الاصطناعي بشكل فعال ومسؤول خطوات معينة، ويجب إيلاء اهتمام خاص للاعتبارات الخاصة بالذكاء الاصطناعي الوكيل. تتمثل هذه الخطوات والاعتبارات فيما يلي:
تشمل المساءلة عن تأثيرات أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل مطوري النماذج اللغوية الكبرى، ومحولي النماذج، والناشرين، ومستخدمي تطبيقات الذكاء الاصطناعي. بدأت أفضل الممارسات لضمان السلامة تتضح (PDF)، وتشمل ما يلي:
تضاعف البنية الوكيلة فرص الذكاء الاصطناعي التوليدي ومخاطره. وفي ظل هذا التعقيد، يجب أن تتضمن البرامج التجريبية للذكاء الاصطناعي الوكيل حالات الاستخدام الأقل خطورة في مؤسستك.
يتطلب استكشاف المخاطر الشامل نهجًا منظمًا. في العام الماضي، أنشأ باحثو MIT مستودعًا لمخاطر الذكاء الاصطناعي، وهو قاعدة بيانات تضم أكثر من 700 خطر مذكور في أدبيات الذكاء الاصطناعي. وهو يحدد ويصنف المخاطر المستمدة من 43 إطار عمل للذكاء الاصطناعي من إنتاج مؤسسات البحث والمجال والمؤسسات الحكومية. ويتضمن تصنيفات مفيدة لتصنيف كيفية حدوث المخاطر ووقت حدوثها وسبب حدوثها، وعبر سبعة مجالات، مع وجود نطاقات فرعية داخل كل منها:
تنعكس بدايات حوكمة الذكاء الاصطناعي الوكيل في ملحوظة الكتاب (PDF) :
"يبدو أن العديد من مجالات المخاطر لم تُستكشف بشكل كافٍ... [وكلاء الذكاء الاصطناعي] استُكشفوا في وثيقتين [فقط] من الوثائق المدرجة. وقد يكون من المهم بشكل خاص النظر في استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل لأنه يطرح فئات جديدة من المخاطر المرتبطة بامتلاك الإمكانات الخطرة، مثل التحسين الذاتي التكراري واستخدامها..."
يُنصح المشاركون في تمارين استكشاف المخاطر بالتعرف على مثل هذه التصنيفات وأُطر عمل المخاطر. ويجب أيضًا أن يطمئنوا بأن خبراتهم الفعلية وتصوراتهم للمخاطر قد تكون صحيحة، نظرًا إلى قلة البحث المتعلق بالمخاطر عبر بعض المجالات.
ستحتاج المؤسسات التي تهدف إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي إلى استثمار وتخطيط مدروسين. ضع في حسبانك أن مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي استغرقت عدة سنوات لتحقيق نجاح واسع. وفقًا إلى Gartner، “سيُلغى ما لا يقل عن 30% من مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي بعد إثبات المفهوم بحلول نهاية عام 2025، بسبب ضعف جودة البيانات، وعدم كفاية ضوابط المخاطر، وارتفاع التكاليف، أو عدم وضوح قيمة الأعمال.”2
كيف يمكن لمؤسستك التغلب على الصعاب في هذه المرحلة القادمة من الذكاء الاصطناعي؟ يذكر تقرير Gartner أن “خدمات الاستشارات والتنفيذ في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي تسرع النتائج التي تكون قابلة للقياس، وقليلة المخاطر، وديمقراطية، وخاصة بالمؤسسة التي تشتريها.”3
يقدم التقرير التوصيات التالية:
نعتقد أن ®IBM Consulting تلبي كل هذه المعايير. فهي تساعد العملاء على تنفيذ الذكاء الاصطناعي من خلال أساليب مدروسة ومستنيرة في الإستراتيجية والبيانات والبنية والأمن والحوكمة. إذا كانت مؤسستك تسعى لاستكشاف أو تنفيذ أحد حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل، فيمكن لخبرائنا مساعدتك على تقليل المخاطر وتعزيز قيمته للعمل.
