لقد أصبح إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أمرًا سائدًا—ومع الإجماع الحالي على أن مخاطر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هي مخاطر استثمارية، فمن الضروري تقييم كفاءة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والإفصاح عنها مع دخولنا في مرحلة التحول منخفض الكربون. وفي أعقاب جائحة كوفيد-19، التي تسببت في خسائر بتريليونات الدولارات عالميًا، أصبحت ضرورة وضع الشركات الاستدامة على رأس جدول الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى. وقد وصف Larry Fink من شركة BlackRock عملية إعادة تخصيص رأس المال للشركات التي تركز على الاستدامة بأنها "تحول جذري".
بينما تُعد جميع مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مهمة، تشكل "الممارسات البيئية" أكبر تهديد وجودي، وهي الأكثر تحديًا من الناحية الفنية في القياس والتحسين، وهي المجال الذي تكون فيه التقنية مطلوبة أكثر. تشير التقديرات إلى أنه سيكون هناك استثمار قدره 3.4 تريليونات دولار أمريكي في الطاقة المتجددة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. تقدم الشركات بشكل متزايد تقريرًا عن أدائها وفقًا لمقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وقد قُدمت العديد من التعهدات بتحقيق صافي صفري. ورغم أن هذه الخطوات تسير نحو الاتجاه الصحيح، فإن الالتزامات العلنية تمثل أبسط جزء من المعادلة. العمل الحقيقي هو تحقيق انخفاض الانبعاثات. في هذه المقالة، سنسلط الضوء على التحول إلى الطاقة المتجددة، ونستكشف الخيارات المختلفة المتاحة للمشترين من الشركات، ونتعرف على مزايا وقيود كل منها، مع تحديد كيفية دعم البرمجيات لعمليات المحاسبة المتعلقة بالطاقة المتجددة.
يُعد توليد الطاقة المتجددة في الموقع حلاً محليًا يوفر للشركات عددًا من المزايا. لقد أصبح تركيب معدات لجمع الطاقة من الشمس أو الرياح أو المياه أو غيرها من مصادر الطاقة المتجددة ميسور التكلفة بالنسبة إلى الشركات ويوفر فترات استرداد قصيرة. بالإضافة إلى مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها في الاستدامة، يمكنها أيضًا تحقيق عوائد كبيرة على استثماراتها بفضل عدد من الحوافز التي تقدمها الحكومات، والتي تختلف بالطبع حسب المنطقة. في الولايات المتحدة الأمريكية، تشمل هذه الحوافز ائتمانات ضريبية للاستثمار، وتدابير الحوافز القائمة على الأداء (PBI) وقروض تمويل الطاقة النظيفة المقيّمة على أساس العقارات (PACE).
وبفضل إمكانية الوصول المباشر، توفر مشاريع التوليد في الموقع للشركات أيضًا جودة طاقة محسنة وإمدادات موثوقة، كما توفر حصنًا ضد المخاطر المالية المصاحبة لتعطل الشبكة. يبرز انقطاع الكهرباء الذي شهدته ولاية تكساس في فبراير، الذي قُدر أنه كلف الولاية أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، الخسائر المالية الفادحة التي قد تنتج عن انقطاع الكهرباء والاعتماد على الشبكة.
ومع ذلك، نظرًا إلى أن توليد الطاقة المتجددة يمكن أن يتراوح من فائض إلى غير كافٍ، فإن التوليد في الموقع يتطلب تخزينًا موثوقًا وطويل الأمد للطاقة بحيث يمكن تخزين الطاقة الفائضة في أوقات ذروة الإنتاج وتوزيعها في أوقات ذروة الطلب. يوفر تخزين البطاريات والهيدروجين الأخضر حلولاً لتخزين الطاقة المتجددة، ولكن كلاهما بحاجة إلى التوسع ليصبحا أكثر تنافسية من حيث التكلفة.
تقدم العديد من مرافق الخدمات خيارًا للشركات لدفع رسوم إضافية مقابل ضمان توليد الكهرباء المشتراة من مصدر طاقة متجددة، وذلك بدعم من "شهادة سمات الطاقة". وعادةً ما يكون القسط المدفوع صغيرًا ويغطي التكاليف المتزايدة التي تتحملها مرافق الخدمات عند إضافة الطاقة الخضراء إلى مزيج توليد الطاقة لديها.
غالبًا ما تبيع مرافق الخدمات الطاقة الخضراء ككتلة، وهي كمية طاقة ثابتة (غالبًا ما تباع 100 كيلو وات في الساعة من الكهرباء المتجددة 100% بسعر شهري ثابت). يمكن للشركات بعد ذلك شراء العدد الذي تحتاجه من الكتل. ومن خيارات الشراء أيضًا نسبة الاستخدام. في هذا النموذج، تشتري الشركات الطاقة الخضراء بكمية تستند إلى نسبة مئوية ثابتة من استخدامها الشهري للكهرباء. وهذا يسمح للشركات بشراء مزيج من الطاقة الخضراء والتقليدية.
تتمثل إحدى مزايا شراء الطاقة الخضراء من مرافق الخدمات في أن الشركات لا تحتاج إلى إدارة الشهادات أو إيقافها، ما يسهل التنفيذ. من ناحية أخرى، يمكن أن يمثل شراء الطاقة الخضراء تحديات من حيث التكلفة، نظرًا إلى أن شركتك تعتمد على خيارات التوريد المتاحة والبيئة التنظيمية المحلية. إذا كانت شركتك تشتري الطاقة الخضراء من مرافق الخدمات لأول مرة، فإن التعرف على السوق والخيارات المتاحة سيتطلب وقتًا وجهدًا، رغم أن هذه التكاليف ستنخفض بمجرد اكتساب خبرة في عمليات الشراء.
اتفاقيات شراء الطاقة (PPA) هي اتفاقيات طويلة الأجل تعقدها الشركات مع منتجي الكهرباء وتحدد كمية الكهرباء التي ينبغي توفيرها والسعر ومدة الاتفاقية وتفاصيل أخرى أكثر تحديدًا مثل مسائل النقل والائتمان والتأمين. وتُعد هذه الاتفاقيات مهمة لنجاح محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح لأنها تضمن تدفقًا طويل الأمد من الإيرادات للمشروع. ومن خلال التعامل مباشرةً مع منتج الطاقة، فإنها تلغي طبقة البيع بالتجزئة، ما يمنح الشركات وفورات كبيرة (ويمكنها التحكم في مصدر الطاقة المتجددة التي تشتريها).
من ناحية أخرى، بصفتها مستهلك الطاقة المنتجة، تتحمل الشركات مسؤولية موازنة الشبكة، لذا تتطلب اتفاقيات شراء الطاقة من الشركات تقدير استهلاكها للطاقة وإدارته. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون توقيع عقد شراء إجراءً طويلاً ومكلفًا يتطلب مشاركة شركات المحاسبة والاستشارات.
وعلى غرار توليد الطاقة المتجددة في الموقع، ستحتاج الشركات التي توقع اتفاقيات شراء الطاقة إلى طاقة مدعومة بعنصر تخزين أساسي بسبب الطبيعة المتقطعة للطاقة المتجددة. وفي غياب تخزين البطاريات اللازم لإدارة فترات النقص، قد تحتاج الشركات إلى ترتيب اتفاقية شراء طاقة مغلفة، حيث تنقل شركة مرافق خدمات وسيطة الطاقة من مشروع طاقة متجددة و'تغلفها' وتوصلها إلى الشركة عند نقطة الاستلام، مقابل تكلفة.
اتفاقيات شراء الطاقة ليست مقتصرة على الشركات متعددة الجنسيات فقط. لقد أتاحت تقنية سلسلة الكتل إمكانية تقسيم العقود الكبيرة إلى وحدات أصغر. وبشكل أساسي، لا يوجد حد لمدى صغر وحدات الطاقة أو طول الفترة الزمنية. ومع وجود سوق ثانوية لاتفاقيات شراء الطاقة، فإن هذا يعني الآن أنه يمكن للشركات بيع اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بها إذا تغيرت متطلباتها من الطاقة.
كثيرًا ما يُتغاضى عن هذا الخيار، ولكنه قد يكون ممكنًا إذا كانت هناك كمية كبيرة من الطاقة المتجددة موجودة على الشبكة بالفعل. يحدث هذا عادةً عند إنشاء نظام حصص الطاقة المتجددة من قبل جهة تنظيمية لضمان أن تكون نسبة معينة من الطاقة المستهلكة سنويًا طاقة متجددة. ويمكن للشركات عندئذٍ الحصول على رصيد مقابل شرائها إذا كان نظام حصص الطاقة المتجددة مدعومًا بنظام الشهادات.
يوفر هذا النموذج خيارًا فعالاً للغاية من حيث التكلفة للشركات، نظرًا إلى أن الضغط على شركات مرافق الخدمات من أجل الوفاء بحصة الطاقة المتجددة يُعد دافعًا قويًا لها لتقديم أسعار أقل. إذا كانت عقوبات عدم الوفاء بالحصص مرتفعة بالنسبة إلى شركات مرافق الخدمات، فإن هذا يزيد من الضغط، ما يساعد على ضمان انخفاض الأسعار المقدمة لمشتري الطاقة المتجددة. ويجدر بنا بذل بعض العناية الواجبة ومعرفة ما إذا كان هذا الخيار ممكنًا لشركتك.
تُعد شهادات الطاقة المتجددة خيارًا آخر متاحًا للشركات لشراء الطاقة المتجددة. وهي تُثبت أن حاملها لديه واحد ميجا وات في الساعة من الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة. وبمجرد أن يمد مزود الطاقة الشبكة بالطاقة، يمكن تفكيك شهادات الطاقة المتجددة المستلمة وبيعها في السوق المفتوحة، ما يتيح بيعها كائتمان كربوني لتعويض الانبعاثات.
بالنسبة إلى الشركات، يُعد استخدام خيار شهادات الطاقة المتجددة أمرًا سهلاً وفعالاً من حيث التكلفة نظرًا إلى وفرتها بكثرة في السوق. ومع ذلك، تعرضت شهادات الطاقة المتجددة لانتقادات حيث يمكن للشركات شراء شهادات الطاقة المتجددة مع مواصلة استخدام الوقود الأحفوري والادعاء بأن عملياتها متجددة، رغم أنها لا تقلل فعليًا من انبعاثاتها. في الأساس، يرسل تداول شهادات الطاقة المتجددة إشارة سوقية مبهمة جدًا، مفادها أن مشروعًا للطاقة المتجددة قد بدء في مكان ما وزمان ما.
ولتجنب إرسال إشارات سوقية مضللة، يمكن للشركات تحديد التفاصيل الزمنية والمكانية لشهادات الطاقة المتجددة التي تشتريها، لكن هذا يتطلب تخطيطًا وموارد إضافية لتنفيذه. على سبيل المثال، تبذل شركات مثل Google جهدًا إضافيًا لمطابقة الطاقة النظيفة مع ملف الأحمال لديها، ما يُنشئ رابطًا بين توليد واستخدام كل كيلو وات/ساعة حيثما أمكن. إحدى الطرق التي تفعل بها Google ذلك تكون في مراكز بياناتها، حيث تؤجل الأعمال غير العاجلة إلى أوقات تكون فيها الطاقة المتجددة في ذروة قدرة التوليد على الشبكة التي تغذيها بالطاقة.
تستمر متطلبات إعداد تقارير الاستدامة في التطور وتصبح أكثر تفصيلاً وإلحاحًا، خاصةً بالنسبة إلى الشركات التي تقدم تقارير إلى عدة أطراف معنية وفقًا لعدة أُطر. يُعد قياس تأثير مشتريات الطاقة المتجددة أمرًا معقدًا، خاصة إذا كانت الشركة تسعى إلى اتخاذ مكانة رائدة وإرسال إشارة سوقية قوية من خلال مطابقة الطاقة المتجددة بملف الأحمال لديها (ما يجعل من الضروري وجود أساس بيانات راسخ).
يوفر بروتوكول غازات الاحتباس الحراري إرشادات حول انبعاثات النطاق الثاني للشركات التي لديها نظام موثوق لشراء الكهرباء المتجددة. وتتيح طريقته الخاصة لحساب الانبعاثات القائمة على السوق، والتي طُرحت في عام 2015، للشركات إمكانية الحصول على رصيد مقابل شراء الكهرباء المتجددة مع تجنب أي نقص أو مبالغة في إعداد التقارير. وترشد هذه الطريقة الشركات إلى تطبيق عامل خالٍ من الانبعاثات على مشترياتها من الطاقة المتجددة والتعاقد على عوامل انبعاثات خاصة باتفاقيات شراء الطاقة وشهادات الطاقة المتجددة إذا كانت متاحة. كما أنها تُمكِّن المؤسسات من التحكم في مزيج أنواع وقود الكهرباء لديها وعدم الاعتماد على متوسط الشبكة. تدعم منصة برمجيات IBM Envizi كلاً من طريقة حساب الانبعاثات القائمة على الموقع وطريقة حساب الانبعاثات القائمة على السوق.
في النهاية، من الضروري أن تتبنى المؤسسات منصة فائقة لإدارة البيانات وإعداد تقارير تدعم أي متطلبات تدقيق وتسمح لجميع الفرق في الشركة بمراجعة الأداء بشكل متكرر من منظورات مختلفة. ويجب أن يكون برنامج إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات جزءًا أساسيًا من مجموعة الأدوات التي تستخدمها شركتك لإدارة وقياس مدى تأثير مشتريات الطاقة المتجددة في الطريق نحو صافي صفري.
