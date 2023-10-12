المهارات والخبرات: مفاتيح محرك الذكاء الاصطناعي التوليدي

اجتمعت IBM مؤخرًا مع نخبة من كبار المستشارين ومؤسسات تكامل الأنظمة على مستوى العالم، وهم من شركائها في مجال الخدمات، ضمن فعاليات حدث لتبادل الخبرات العالمية لمزودي خدمات التكامل والاستشارات من IBM (IBM Global Systems Integrators and Consultancy Exchange) في نيويورك، وكان محور النقاش هو الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في عالم الأعمال.

ويعتبر شركاؤنا في الخدمات، الذين يوجهون قرارات العملاء بشأن التكنولوجيا في الخطوط الأمامية، عنصرًا أساسيًا في النظام البنائي لـ IBM ولنجاحنا، إذ يؤدّون دورًا جوهريًا في تزويد عملائنا المشتركين بالخبرة والمهارات في المجال، بما يتماشى مع تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بنا.

خلال الحدث، كان هناك اتفاق بالإجماع على أن الحوكمة والثقة ضروريان لتقوية الذكاء الاصطناعي التوليدي للتطبيقات الواقعية، فمن الواجب أن تتضمن المحادثات المبكرة مع العملاء مناقشة حول الأخلاقيات والشفافية والثقة، لأنه لا يمكنك امتلاك استراتيجية للذكاء الاصطناعي التوليدي دون التفكير في كيفية حوكمتها، فنهج IBM نحو الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة يضع المبادئ الأخلاقية في جوهر تقنيتنا للذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يُعزز نظامًا بنائيًا مفتوحًا ومتنوعًا لضمان استفادة الجميع من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وناقش الحدث موضوعًا آخر مهمًا وهو كيف يُشكل الذكاء الاصطناعي التوليدي محفزًا قويًّا لمساعدة العملاء نحو التخطيط استراتيجيًّا بشكل أشمل وأوسع بدلًا من التركيز على المبادرات التقنية الفردية، مثل تحديث التطبيقات، والترحيل إلى الأوساط السحابية، والأمن الإلكتروني وحدها دونًا عن سائر الجوانب.

كما أبدى شركاؤنا رؤاهم حول حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بين العملاء، وتشمل بعض التطبيقات الواقعية للذكاء الاصطناعي التوليدي التي يعمل عليها شركاؤنا بنشاط مع العملاء ما يلي: