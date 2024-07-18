10 صناعات تستخدم الحوسبة الموزعة

الحوسبة الموزعة هي عملية تستخدم العديد من موارد الحوسبة في مواقع تشغيل مختلفة لمحاكاة عمليات جهاز كمبيوتر واحد. تجمع الحوسبة الموزعة أجهزة كمبيوتر وخوادم وشبكات حاسوبية مختلفة لإنجاز مهام حوسبة بأحجام وأغراض متنوعة.

تعمل الحوسبة الموزعة أيضًا في السحابة. وفي حين أنه من الصحيح أن الحوسبة السحابية الموزعة والحوسبة السحابية متماثلتان بشكل أساسي من الناحية النظرية، إلا أنهما تختلفان من الناحية العملية في مدى انتشارهما العالمي، حيث يمكن للحوسبة السحابية الموزعة توسيع نطاق الحوسبة السحابية عبر مناطق جغرافية مختلفة.

في أنظمة الحوسبة الصغيرة الموزعة التي تكون فيها العناصر قريبة من بعضها، يمكن ربط العناصر عبر شبكة محلية (LAN). في الأنظمة الموزعة الأكبر حجمًا التي تكون عناصرها مفصولة جغرافيًا، تُربط العناصر عبر شبكات واسعة النطاق (WAN). تتشارك العناصر في النظام الموزع المعلومات من خلال نظام معقد لتمرير الرسائل، عبر أي نوع من الشبكات المستخدمة.

غالبًا ما تعالج الحوسبة الموزعة أصعب التحديات الحسابية في الحوسبة وأكثرها تعقيدًا، ولهذا السبب يتطلب هذا النشاط عادةً تطبيق ذاكرة مشتركة ومكونات متعددة. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الحوسبة الموزعة على تزامن عالي التنسيق وكميات كبيرة من قوة الحوسبة لكي يتمكن النظام بأكمله من معالجة البيانات بفعالية والانخراط في مشاركة الملفات حسب الحاجة والعمل نحو هدف مشترك.