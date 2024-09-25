5 خطوات لتطوير استراتيجية أتمتة البيانات

أتمتة البيانات عملية معقدة تستفيد من التقييم الاستراتيجي قبل التنفيذ. يجب على الأطراف المسؤولة تقييم عمليات البيانات التي تستغرق معظم الوقت. يمكن أن يشمل ذلك العمليات التي تنطوي على خطوات يدوية زائدة عن الحاجة، مثل إدخال البيانات أو التكامل أو التحليل، أو تلك التي تتطلب وقتاً وجهداً زائداً من فريق البيانات.

بمجرد تحديد العمليات المستهدفة لأتمتة البيانات، تكون الخطوة التالية هي تقييم هذه العمليات بالنظر إلى الخطوات اليدوية لكل عملية أو مسار. من خلال النظر في هذه المهام، قد تختار المؤسسة اتجاهات مختلفة لتتخذها أو تصب المزيد من الاهتمام على مسار واحد بدلًا من الآخر بناءً على مدى تعقيد عملية الأتمتة.

ما يجب القيام به: ابحث عن العمليات التي يمكن أن توفر على فرق البيانات أكبر قدر من الوقت وتحقق أعلى عائد على الاستثمار. من خلال تقييم العمليات وتصنيفها بشكل استراتيجي، يمكن للقادة وضع استراتيجية مناسبة للأتمتة. يمكن أن يساعد ذلك فرق البيانات والمهندسين على التركيز على استخلاص رؤى ومهام سير عمل أكثر إنتاجية من تلك الناتجة عن إدارة البيانات التقليدية.

حدد المهام التي تتطلب الأتمتة وقم بتصنيفها من الأكثر إلى الأقل تعقيدًا. رغم استهلاكها للوقت، إلا أنها عملية جديرة بالاهتمام حيث ترتبط بجهود المؤسسة طويلة الأجل في مجال أتمتة البيانات وإدارة البيانات. بشكل منفصل، افهم المتطلبات التقنية لأتمتة المهام المطروحة وتأكد من توافقها مع قدراتك وأهداف عملك.