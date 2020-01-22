وفقًا لتقرير أمن السحابة لعام 2019، يعبّر 93% من محترفي الأمن الإلكتروني عن قلق بالغ أو متوسط بشأن أمن السحابة. وذكر ما يقرب من 30% منهم أنهم واجهوا حادثًا متعلقًا بالسحابة العامة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. وتتمثل أبرز التحديات الأمنية في فقدان البيانات، وخصوصية البيانات، والامتثال، والكشف العرضي عن بيانات الاعتماد، وسيادة البيانات.

هذا المستوى من القلق بشأن أمن السحابة ليس أمرًا مستغربًا. فمع انتقال مزيد من التطبيقات والبيانات إلى السحابة، يمكن أن تكون تبعات أي اختراق أمني كارثية. وبحسب تقرير تكلفة اختراق البيانات لعام 2019 الصادر عن معهد Ponemon، يصل متوسط تكلفة اختراق البيانات حاليًا إلى 3.92 مليون دولار أمريكي.

ومع ذلك، هناك جانب إيجابي؛ إذ توجد طرق للحد من أثر الاختراق، سواء بصورة استباقية أو بعد وقوعه. ويأتي "الاستخدام الواسع للتشفير" في صدارة عوامل التخفيف هذه، وفقًا لتقرير Ponemon. وتشمل عوامل التخفيف المهمة الأخرى منع فقدان البيانات، وتبادل استعلامات التهديدات، وإدارة استمرارية الأعمال.