وفقًا لتقرير أمن السحابة لعام 2019، يعبّر 93% من محترفي الأمن الإلكتروني عن قلق بالغ أو متوسط بشأن أمن السحابة. وذكر ما يقرب من 30% منهم أنهم واجهوا حادثًا متعلقًا بالسحابة العامة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. وتتمثل أبرز التحديات الأمنية في فقدان البيانات، وخصوصية البيانات، والامتثال، والكشف العرضي عن بيانات الاعتماد، وسيادة البيانات.
هذا المستوى من القلق بشأن أمن السحابة ليس أمرًا مستغربًا. فمع انتقال مزيد من التطبيقات والبيانات إلى السحابة، يمكن أن تكون تبعات أي اختراق أمني كارثية. وبحسب تقرير تكلفة اختراق البيانات لعام 2019 الصادر عن معهد Ponemon، يصل متوسط تكلفة اختراق البيانات حاليًا إلى 3.92 مليون دولار أمريكي.
ومع ذلك، هناك جانب إيجابي؛ إذ توجد طرق للحد من أثر الاختراق، سواء بصورة استباقية أو بعد وقوعه. ويأتي "الاستخدام الواسع للتشفير" في صدارة عوامل التخفيف هذه، وفقًا لتقرير Ponemon. وتشمل عوامل التخفيف المهمة الأخرى منع فقدان البيانات، وتبادل استعلامات التهديدات، وإدارة استمرارية الأعمال.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
أولًا، ينبغي أن تدرك وتُقرّ بأنه كلما لجأت إلى السحابة العامة فأنت تعمل وفق نموذج المسؤولية المشتركة؛ أي إنك تتحمّل مسؤولية تأمين حركة البيانات من السحابة وإليها، بينما يتحمّل مزوّد السحابة مسؤولية الأمان داخل بنيته التحتية السحابية.
ثانيًا، عليك اختيار مزوّد سحابة يقدّم أعلى مستويات الحماية والخبرة، خصوصًا في المجالات ذات الأثر الأكبر في تقليل المخاطر، مثل التشفير، والتحكم في الوصول، والمراقبة وقابلية الملاحظة، إلى جانب سيادة البيانات ومتطلبات الامتثال الأخرى.
ثالثًا، يُستحسن استخدام منصة سحابة عامة تتكامل بإحكام مع بيئتك المحلية المُحاكاة افتراضيًا، وبشكل خاص بيئات VMware. ومع هذا التكامل الوثيق، يمكنك تشغيل أحمال التشغيل القائمة على VMware في السحابة مع الحفاظ على مستويات عالية من التوافر على مستوى الأجهزة الافتراضية (VMs)، مع الاستفادة من ابتكارات مثل العناقيد الممتدّة (stretched clusters) لتقليل المخاطر وتحسين توافر التطبيقات بالغة الأهمية للأعمال.
بعد مراعاة هذه الجوانب الثلاثة، هناك خمسة عوامل أمنية إضافية مهمّة ينبغي النظر فيها عند اختيار مزوّد سحابة عامة:
من الطبيعي أن يشعر قادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات بشيء من القلق تجاه أمن السحابة. فمجرّد التفكير في إسناد بياناتك الحسّاسة وتطبيقاتك بالغة الأهمية إلى شركة أخرى قد يبدو أمرًا مقلقًا.
لكن واقع اليوم هو أنّ بإمكانك الحدّ من المخاطر، والتخفيف من حدة القلق أيضًا، عبر اختيار مزوّد سحابة عامة يضع الأمن والثقة في صميم أولوياته، ويقدّم حماية من فئة المؤسسات في مجالات محورية مثل التشفير، والتحكم، والامتثال، وسيادة البيانات، واستمرارية الأعمال.
تعرّف أكثر على ريادة IBM في مجال الأمن، وعلى أفضل الطرق لنقل أحمال التشغيل البالغة الأهمية المعتمدة على VMware إلى IBM Cloud بأعلى درجات الأمان.
اكتسب معارف أساسية حول الانتقال إلى السحابة بالاستعانة بأحدث تقارير شركة IBM. اكتشف أهم 10 حقائق ينبغي أن يعرفها كل مسؤول تقني.
تعرّف على أوجه الاختلاف الرئيسية بين البنية التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS) والبرمجيات كخدمة (SaaS). استكشف مدى توفير كل نموذج من نماذج السحابة مستويات مختلفة من التحكم وقابلية التوسع والإدارة لتلبية احتياجات العمل المختلفة.
اكتشف عملية ترحيل التطبيقات عبر المنصات أو البيئات مع ضمان الحد الأدنى من التعطيل وتحسين الأداء. تعرَّف على الاستراتيجيات، وحالات الاستخدام، ومراحل ترحيل التطبيقات القديمة والحديثة.
تعرّف على كيفية نقل تطبيقاتك إلى السحابة بسرعة من خلال إستراتيجية "الرفع والنقل"، مع الاحتفاظ بالبنية التحتية الحالية والاستمتاع بمزايا السحابة في الوقت نفسه. استكشف مزايا منصة VMware وأحمال تشغيلها وحالات استخدامها التي تجعل هذا النهج الخيار المفضل للعديد من الشركات.
يمكنك نقل أحمال تشغيل منصة VMware vSphere إلى سحابة IBM Cloud باستخدام وحدة RackWare Management Module (RMM)، وهي أداة نقل ذاتية الخدمة توفر إمكانية النقل التلقائي.