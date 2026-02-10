نظرة عامة على الأسئلة الشائعة حول السعة الفرعية

1. ما المقصود بترخيص السعة الفرعية (الافتراضية) وما الفرق بينه وبين الترخيص القياسي؟

يُتيح لك ترخيص السعة الفرعية ترخيص برنامج برمجي يعتمد على الأنوية بسعة أقل من السعة الكاملة لأنوية الخادم، عند نشر البرنامج في بيئة افتراضية مؤهلة. مع الترخيص على السعة الكاملة، يُطلب من العملاء الحصول على حقوق الترخيص لجميع أنوية المعالج المفعَّلة في الخادم، بغض النظر عن طريقة نشر البرنامج.

عرض ترخيص السعة الفرعية ضمن Passport Advantage من IBM:

يمكِّن العملاء من الاستفادة من المحاكاة الافتراضية للخوادم لتجميع بنيتهم التحتية بشكل أكثر فعالية وتقليل إجمالي تكلفة الملكية (TCO) لديهم.

يُتيح ترخيص البرمجيات بشكل مرن باستخدام قدرات افتراضية متقدمة مثل مجموعات المعالجات المشتركة، والتقسيم الدقيق، والأجهزة الافتراضية، وإعادة تخصيص الموارد بشكل ديناميكي.

يمنح العملاء المتوسِّعين المرونة في اختيار كيفية إضافة بيئات العمل دون الحاجة إلى المساومة بين تصميم الأجهزة وترخيص البرمجيات.

يُتيح للعملاء ترخيص البرمجيات فقط بسعة أنوية المعالج المتاحة للقسم الذي يستضيف برامج IBM.

يوفر أداة (ILMT) التي تمكِّن العميل من تتبُّع وإدارة سعة أنوية المعالج المتاحة لبرمجيات IBM القائمة على الأنوية.

2. ما المقصود بترخيص السعة الافتراضية وكيف يرتبط بترخيص السعة الفرعية؟

نظرًا لأن استخدام كلمة "الافتراضية" أصبح شائعًا في الصناعة، فإن IBM تُشير أحيانًا إلى عرض السعة الفرعية باسم "السعة الافتراضية" أو "الترخيص الافتراضي". ينبغي أن تتوقع استخدام هذه الأسماء بالتبادل. لأغراض الترخيص، يُعَد النقل بالحاويات منفصلًا عن غيره.

3. ما المقصود بترخيص السعة الكاملة، وكيف يرتبط بترخيص السعة الفرعية؟

يعتمد ترخيص السعة الكاملة على كل نواة معالج فعلية ومفعَّلة في الخادم الفعلي. في السابق، عندما كان الخادم يحتوي على نواة معالج واحدة على شريحة واحدة موصولة بمقبس واحد، كان يتم ترخيص البرمجيات بشكل افتراضي على أساس السعة الكاملة. لم يتغير مفهوم ترخيص السعة الكاملة، حتى مع انتشار الخوادم متعددة الأنوية ومتعددة المقابس. كان الترخيص في الأساس بسيطًا. لكن مع ظهور التقسيم وتقنيات المحاكاة الافتراضية للخوادم الأكثر تطورًا، التي تُتيح إنشاء وحدات معالجة افتراضية، وخوادم/أقسام افتراضية (المعروفة أيضًا بالأجهزة الافتراضية، وLPARs، وغيرها) التي يمكن نقلها أو إعادة تحجيمها فورًا، ظهر الطلب على شروط ترخيص أكثر مرونة. لذلك، أعلنت IBM عن عرض ترخيص السعة الفرعية في عام 2005. اليوم، توفِّر IBM أوسع دعم لتقنيات المحاكاة الافتراضية في الصناعة، بما في ذلك منصات RISC وx86، وLinux على System z. بالإضافة إلى ذلك، نحن المورد الوحيد الذي يوفر أداة لمساعدة العملاء في الحفاظ على الامتثال.

4. هل هناك حاجة حاليًا إلى أداة لتتبُّع استخدام التراخيص الفرعية؟

نعم، يلزم استخدام IBM License Metric Tool لترخيص السعة الفرعية. كما تُتيح IBM للعملاء استخدام أدوات إضافية معتمدة. راجِع صفحة ILMT الإلكترونية للمزيد من المعلومات حول هذه الأدوات.

5. هل يتعين على العملاء تقديم تقارير عن عمليات نشر التراخيص الخاصة بهم إلى IBM؟

يجب على العملاء الاحتفاظ بالوثائق كدليل على إدارة الامتثال المستمر لترخيص السعة المتاحة لبرمجيات IBM. وفقًا لشروط العرض، يجب على العملاء توفير هذه التقارير عند طلب IBM (راجِع اتفاقية IBM Passport Advantage).

6. ما مقاييس البرامج المؤهلة للترخيص بموجب ترخيص السعة الفرعية؟

تدعم شركة IBM جميع منتجات البرمجيات التي تستخدم مقاييس التسعير القائمة على النواة:

﻿﻿وحدة قيمة المعالج (PVU)

﻿﻿النواة الافتراضية للمعالج (VPC)

﻿﻿وحدة قيمة المورد: نواة معالج مفعَّلة مُدارة (RVU MAPC)

7. كيف يمكنني تحديد إذا ما كان المنتج مرخصًا بناءً على PVU/VPC/RVU MAPC؟

سيذكر وصف المنتج و/أو رقم الجزء دائمًا تقريبًا مقياس الترخيص. الروابط التالية تُعَد مصادر لأسعار وترخيص Passport Advantage:

قاعدة بيانات وثائق معلومات ترخيص IBM

ترخيص IBM Passport Advantage

8. ما الخوارزمية المستخدمة لتحديد "تسعير السعة الفرعية"؟

تُصدر IBM التراخيص بناءً على نوى المعالج الكاملة، مع الأخذ بالأقل بين النوى الفعلية والنوى الافتراضية. الحد الأدنى لمتطلبات ترخيص البرمجيات هو الحصول على عدد التراخيص المناسب لنواة واحدة من المعالج. يعتمد هذا الترخيص على قدرة المعالجة المتاحة للبرمجيات من IBM. تمنح IBM التراخيص وفقًا للأقل بين مجموع السعة الافتراضية أو السعة الكاملة (الفعلية) للخادم. راجِع قواعد حساب تراخيص السعة الافتراضية للتفاصيل والأمثلة حول كيفية حساب متطلبات ترخيص السعة الفعلية في مختلف السيناريوهات.

9. هل يمكننا ترخيص حقوق استخدام نواة واحدة من المعالج في الخادم لجميع البيئات الافتراضية المؤهلة؟

نعم. يُرجى الرجوع إلى قائمة تقنيات المعالجات المؤهلة والتقنيات الافتراضية المؤهلة.

10. هل يمكننا ترخيص حقوق استخدام أقل من نواة معالجة واحدة في الخادم لجميع البيئات الافتراضية المؤهلة؟

لا، الحد الأدنى لمتطلبات ترخيص البرامج هو العدد المناسب لاستحقاقات الترخيص لنواة واحدة من المعالج.

11. كم عدد استحقاقات الترخيص المطلوبة للجهاز الافتراضي (VM) في بيئة VMware الافتراضية؟

يعتمد الترخيص على قدرة المعالجة المتاحة للبرمجيات من IBM. في حالة VMware، نقوم بالترخيص بناءً على عدد النوى الافتراضية (vCPUs بالمصطلحات الخاصة بـ VMware) المتاحة للقسم. كل وحدة معالجة مركزية (CPU) تُعادل نواة معالجة واحدة لغرض الترخيص. نمنح الترخيص وفقًا للأقل بين مجموع النوى الافتراضية (vCPUs) أو السعة الكاملة (الفعلية) للخادم. للمزيد من التفاصيل، راجِع حساب تراخيص البرمجيات باستخدام التقنيات الافتراضية المحددة على موقع السعة الفرعية.

12. كم عدد حقوق الترخيص المطلوبة لقسم في بيئة PowerVM الافتراضية المؤهلة؟

يعتمد الترخيص على قدرة المعالجة المتاحة للبرمجيات من IBM (المعبَّر عنها بوحدات PVU). في حالة قسم PowerVM، نمنح الترخيص بناءً على سعة نوى المعالج الافتراضي المتاحة للقسم، وذلك حسب وضع القسم (محدد أو غير محدد).

في حالة بعض الأقسام (الأقسام المحددة) التي تمتلك سعة معالجة نواة جزئية، نجمع النوى الجزئية، ونطبِّق قواعد تحديد الحد لمجموعة المشاركة، ثم نقوم بالتقريب للأعلى على مستوى الخادم إلى نواة المعالج بأكملها. تمنح IBM التراخيص على الأقل بين مجموع الأنوية الافتراضية أو السعة الكاملة (الفعلية) للخادم.



للمزيد من التفاصيل، حدد السيناريو الذي يوضح حالتك من خلال زيارة:

Scenarios for Power Systems المتوفرة على Counting Software licenses using specific virtualization technologies.



13. لماذا بعض المنتجات المعتمدة على الأنوية غير مؤهلة للحصول على تراخيص السعة الفرعية؟

بالنسبة إلى تلك الاستثناءات القليلة، عادةً ما تكون المنتجات غير قابلة للنشر في بيئة خادم افتراضي، أو يتم دائمًا نشر المنتج على بيئة الخادم بأكملها، أو تكون بنية حل المنتج تمنع ILMT من اكتشاف سعة أنوية المعالج في بيئة الخادم الافتراضي. يجب ترخيص هذه المنتجات على أساس السعة الكاملة. راجِع المنتجات المؤهلة للترخيص بسعة فرعية من Passport Advantage.

14. هل يتوفر ترخيص السعة الفرعية لكل من عملاء Passport Advantage وPassport Advantage Express؟

نعم

15. كيف يسجل العملاء في برنامج ترخيص السعة الفرعية؟

يتم تضمين شروط تراخيص السعة الفرعية في اتفاقية IPAA. تفضَّل بزيارة Passport Advantage للمزيد من التفاصيل.

16. إذا كان لدى العميل خادم يحتوي على 16 نواة معالج، لكن تم تفعيل 8 أنوية فقط، فهل يُعَد هذا سعة فرعية؟

لا، تتطلب تراخيص السعة الكاملة من العميل الحصول على تراخيص للأنوية الثماني المفعَّلة فقط في هذه الحالة. مع تفعيل المزيد من المعالجات، يحتاج العميل إلى الحصول على تراخيص برامج إضافية. سيتم تطبيق السعة الفرعية فقط إذا قام العميل بإعداد أقسام تحتوي على أقل من 8 أنوية معالجة مفعَّلة. راجِع السؤال الشائع التالي أدناه للمزيد من المعلومات حول الأنوية المفعَّلة.

17. هل يُطلب من العملاء الحصول على تراخيص للأنوية المعطَّلة في الخادم؟

لا، تتطلب IBM تراخيص فقط للأنوية المفعَّلة. قد يتم تسليم بعض الخوادم مع تعطيل واحد أو أكثر من الأنوية، أو إيقافها، لتوفير إمكانية نمو النظام مستقبلًا. على سبيل المثال، قد يتم شحن نظام يحتوي على 8 أنوية معالجة فعلية، مع تفعيل 6 أنوية فقط. هذا يُتيح للعميل تفعيل النواتين الإضافيتين في المستقبل مع زيادة متطلبات أعباء العمل لديهم. بالنسبة إلى البرمجيات المرخَّصة على أساس كل نواة، يحتوي هذا الخادم على 6 أنوية معالجة مفعَّلة فقط. يُطلب من العملاء الحصول على تراخيص البرمجيات فقط لجميع الأنوية المفعَّلة المتاحة للاستخدام على الخادم؛ لذا في هذا المثال، لا تُطلب تراخيص للأنوية المتبقية البالغ عددها 2 حتى يتم تفعيلها.

الأنوية المفعَّلة هي أنوية المعالجة الفعلية المتاحة للاستخدام في الخادم. وتشمل أنوية المعالج:

التي تكون مفعَّلة (متاحة للاستخدام) عند شحن الخادم من قِبل الشركة المصنِّعة، أو التي يتم تفعيلها لاحقًا عبر رموز التفعيل التي يشتريها العميل من الشركة المصنِّعة للخادم.

باختصار، يلزم الحصول على تراخيص إضافية عند تفعيل أي أنوية معالج إضافية.

18. إذا تم استخدام التنقل في بيئة افتراضية (على سبيل المثال، إذا تم استخدام النقل ضمن بيئة افتراضية (مثل Power Live Partition Mobility أو Vmotion)، هل يتم احتساب الأنوية الافتراضية في كل مرة تنتقل فيها إلى خادم جديد؟

لا، لن يتم احتساب الأنوية الافتراضية في الجهاز الافتراضي (VM) الذي انتقل نتيجة حدث التنقل أكثر من مرة. لا يجوز تشغيل الجهاز الافتراضي نفسه على خادمين في الوقت نفسه.

19. كيف ومتى سيتم توسيع عدد البيئات المؤهلة؟

منذ إطلاق عرض Passport Advantage Sub-Capacity، واصلت IBM باستمرار تأهيل تقنيات افتراضية جديدة للخوادم للمشاركة في هذا الخيار المرن. ولكن نظرًا للتغيُّر السريع في سوق تقنيات الخوادم الافتراضية، وللحصول على إشعارات عند توفُّر دعم IBM License Metric Tool لتقنيات افتراضية إضافية مؤهلة، يحتاج العملاء إلى الاشتراك في "إشعاراتي (My Notifications)" (الإرشادات موجودة في قسم الأسئلة الشائعة المنفصل أدناه). يجب عليهم أيضًا متابعة معرض Eligible Virtualization Technology (بتنسيق PDF، بحجم 40 كيلو بايت) لمتابعة الإضافات.20. كم المدة المتاحة للعملاء لتثبيت ILMT؟

يُطلب من العملاء الجُدُد للسعة الفرعية تنفيذ IBM License Metric Tool (ILMT) خلال 90 يومًا من نشر أول منتج سعة فرعية مؤهل على بيئة افتراضية مؤهلة.

يتعيَّن على عملاء السعة الفرعية الحاليين ترقية الإصدارات أو النسخ أو التعديلات الجديدة على الفور عند توفُّرها وفقًا لاتفاقية IPAA.

21. ما الاستثناءات من شرط استخدام ILMT لترخيص السعة الفرعية؟

مع إصدار اتفاقية IBM Passport Advantage الإصدار 11، لن تدعم IBM بعد ذلك الاستثناءات المتعلقة بمتطلبات تقارير السعة الفرعية. يمكن للعملاء الاستمرار في تقديم تقارير السعة الفرعية يدويًا حتى 1 يناير 2024 إذا كانوا، قبل 1 مايو 2023، يقدِّمون تقارير يدويًا على أساس استثنائي واستوفوا المتطلبات الموضَّحة في IBM Passport Advantage Agreement الإصدار 10. يُرجى الاطِّلاع على IBM License Metric Tool للمزيد من المعلومات.

22. ماذا لو لم تدعم ILMT التقنية الافتراضية الخاصة بي؟

مع إصدار IPPA v11، لم يَعُد يُسمح بالاستثناءات اليدوية. يجب التعامل مع التقنيات غير المدعومة وفق ترخيص السعة الكاملة. إذا كنت تريد الاستفادة من ترخيص السعة الفرعية، يجب عليك استخدام تقنية افتراضية مدعومة. إذا كنت مؤهلًا سابقًا للتقارير اليدوية، فحتى 1 يناير 2024، يمكنك الرجوع إلى الإرشادات الخاصة بالتقنية الافتراضية المؤهلة لديك، وكذلك إلى نموذج جدول التتبُّع اليدوي المتاح على صفحة السعة الفرعية.

23. هل تُعَد ILMT إلزامية لترخيص السعة الفرعية؟

يجب على جميع العملاء استخدام أداة معتمدة ومُثبتة لقياس استخدام البرمجيات القائمة على الأنوية. تُعَد ILMT الأداة القياسية التي توفِّرها IBM وتعمل على صيانتها. ومع ذلك يمكن للعملاء استخدام أدوات بديلة كما هو مذكور في صفحات السعة الفرعية وILMT.

24. بالنسبة إلى العميل المؤهل لاستثناء ILMT ويقوم بالتتبُّع/إعداد التقارير يدويًا، ما الأدوات التي يمكن للعميل استخدامها لدعم الجهود اليدوية؟

بالنسبة إلى أولئك الذين استفادوا من استثناءات إعداد التقارير قبل 1 مايو 2023: يمكن دعم الاستثناءات المعلنة من متطلب ILMT ومتطلبات العدّ/إعداد التقارير اليدوية باستخدام أدوات بديلة، طالما ساعدت على قياس السعة القصوى للأنوية القصوى لكل منتج برمجي بدقة. هناك العديد من المنتجات في السوق التي يمكنها إجراء فحوصات بسيطة لجرد البرمجيات، وهناك حلول أقل عددًا يمكنها تحديد نوع نواة المعالج على خادم الأجهزة (وهو مطلب لتحديد عدد التراخيص الواجب الحصول عليها). ولكن على عكس ILMT، فإن هذه الأدوات غير قادرة على توفير مراقبة مستمرة للتغيرات في سعة نوى المعالج في الأقسام الافتراضية، لقياس السعة القصوى (الذروة) المتاحة لبرامج IBM القائمة على النوى.

يمكن استخدام ILMT حتى في بيئات تقنيات المحاكاة الافتراضية للخوادم غير المدعومة، ولكن المؤهلة، للمساعدة على جمع معلومات أساسية عن نوى المعالج في الأجهزة وجرد البرامج، لكن إذا لم يدعم ILMT تقنية المحاكاة الافتراضية، فلن يتمكن من إنتاج البيانات الصحيحة للأقسام، وLPARs، والأجهزة الافتراضية، والنطاقات، وغيرها. يجب جمع هذه البيانات يدويًا باستخدام أي وسيلة توفِّرها أنظمة التشغيل، وتقنيات المحاكاة الافتراضية، وسجلات إدارة التغيير، وغيرها.

25. ما الخيار الذي يجب عليَّ اختياره في إشعاراتي (My Notifications) الخاصة بـ IBM، لأتمكن من تلقي الإشعارات عند توفُّر تحديثات ILMT؟

بعد تسجيل الدخول باستخدام معرِّف IBM، أدخِل "IBM License Metric Tool" في شريط البحث عن المنتجات، ثم انقر على "اشتراك (Subscribe)". إذا لم يكن لديك معرِّف IBM، يمكنك زيارة ملفي الشخصي (My Account Profile).





26. ما الفترة الزمنية الافتراضية لتقارير ILMT؟

تعكس شروط السعة الفرعية الإبلاغ ربع السنوي كأقصى مدة مسموح بها قبل الحاجة إلى تحليل تقارير ILMT وتسويتها. من المرجح أن يحتاج معظم العملاء إلى القيام بهذا الإجراء بشكل شهري. بعض العملاء الذين لديهم بيئات خوادم ديناميكية جدًا، حيث يتم تغيير حجم الأقسام أو نقلها بشكل متكرر و/أو مع تغييرات في جرد البرامج، قد يحتاجون إلى إنشاء تقارير أسبوعية لمواكبة حجم التغيرات. فقط العملاء الذين لديهم أكثر بيئات الخوادم الافتراضية استقرارًا سيتمكنون من الحفاظ على الامتثال لشروط ترخيص IBM من خلال إعداد تقارير ربع سنوية.



27. أين يمكنني العثور على معلومات عامة لمعرفة المزيد، وأسئلة شائعة إضافية خاصة بأداة ILMT، وأمثلة على التقارير المتاحة، ودعم إضافي لأداة ILMT؟

يُرجى الرجوع إلى موقع وثائق ILMT للحصول على المزيد من المعلومات والموارد التقنية.

28. هل من الضروري تثبيت ILMT على خوادم النسخ الاحتياطي للتعافي من الكوارث لمراقبة سعة أنوية المعالج المطلوبة لأغراض الترخيص؟

نعم، يجب تثبيت الوكلاء على أي خادم نسخ احتياطي حيث تم تثبيت ILMT أيضًا على الخادم/القسم الأساسي.

يمكنك بعد ذلك استبعاد هذه المثيلات من الحساب إذا لم يكن الترخيص مطلوبًا (عادةً النسخ الاحتياطية الدافئة/الباردة، لكن متطلبات الترخيص قد تختلف حسب المنتج). للتفاصيل المحددة، يُرجى الرجوع إلى خطاب إعلان المنتج (من خلال البحث في صفحة معلومات العرض) أو إلى مستند معلومات ترخيص المنتج (من خلال إجراء بحث في اتفاقيات تراخيص البرمجيات).

29. أين يجب تثبيت وكلاء ILMT؟

يجب تثبيت عملاء ILMT على بيئة افتراضية مؤهلة تستضيف منتجات مؤهلة للسعة الفرعية. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب بعض تقنيات المحاكاة الافتراضية تثبيت الوكلاء على النظام الذي يستضيف الأجهزة الافتراضية.

موضوع Infocenter الخاص بتثبيت الوكلاء





30. كيف يمكن للعميل الحصول على IBM License Metric Tool؟

على الرغم من أن ILMT منتج يتم تقديمه دون مقابل، فإنه لا يزال يتعين تقديم طلب لإنشاء سجل استحقاق لدى IBM للترخيص، وكذلك لتغطية الاشتراك البرمجي والدعم الفني (S&S). يعود ذلك إلى أن ILMT تحصل على مستوى الدعم الفني نفسه المقدَّم لبقية منتجات محفظة Passport Advantage، بخلاف الأدوات والمرافق المجانية الأخرى التي يتم تقديمها "كما هي" مع دعم فني محدود أو دون دعم فني.

31. لماذا يتعين على العميل طلب ILMT؟ ولماذا لا يمكن الاكتفاء بتنزيلها مباشرةً؟

معظم المنتجات التي يتم تنزيلها بشكل بسيط توفِّر دعمًا فنيًا محدودًا جدًا، إن وُجد، وغالبًا ما يتم تقديمها على أساس "كما هي". توفِّر IBM مستوى الدعم نفسه لأداة ILMT كما تفعل لبقية برمجياتها الحيوية للأعمال. لذلك، على الرغم من أن ILMT منتج يتم تقديمه مجانًا، فإنه لا يزال يجب تقديم طلب لإنشاء سجل استحقاق لدى IBM للترخيص، وكذلك لتغطية الاشتراك البرمجي والدعم الفني (S&S).

32. ما رقم الجزء المستخدم لطلب ILMT؟

يجب استخدام رقم الجزء P/N D561HLL للطلب الأولي لأداة ILMT. وللحفاظ على سجل الاستحقاق، يجب تجديد الاشتراك والدعم الفني (S&S) سنويًا باستخدام رقم الجزء P/N E027NLL. للمزيد من الإرشادات والتعليمات حول طلب ILMT، راجِع IBM License Metric Tool PA Online Ordering.

33. لماذا أحتاج إلى تجديد الاشتراك والدعم الفني (S&S) لمنتج يتم تقديمه مجانًا؟

يُعَد تجديد الاشتراك والدعم الفني (S&S) باستخدام رقم الجزء P/N E027NLL اختياريًا، ويكون مطلوبًا فقط إذا كان العميل بحاجة إلى الحصول على تحديثات/ترقيات المنتج والدعم الفني*. لكن يُرجى ملاحظة أن تحديث ILMT بشكل مستمر يُعَد مطلبًا ضمن شروط عرض السعة الفرعية؛ لذا فإن تجديد الاشتراك والدعم الفني (S&S) سيكون إلزاميًا لأي عميل ملزم باستخدام ILMT.