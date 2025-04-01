أصبح تعقيد بيئات تقمية المعلومات الهجينة التي تحتوي على البرامج والأجهزة والحلول السحابية التي يتم الحصول عليها من العديد من البائعين أكثر صعوبة في إدارتها. Flexera One with IBM® Observability هو حل شامل لإدارة أصول تقنية المعلومات لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من استثماراتك في تقنية المعلومات وتخفيف المخاطر.

يمكنك تقديم عرض مصوَّر لمنظومتك بالكامل بدايةً من المواقع المحلية ومرورًا بالبرمجيات كخدمة (SaaS) ووصولاً إلى التقنية السحابية. يحتوي Flexera One with IBM Observability على كل ميزات Flexera One، مع دعم IBM مدمج. ويمكنك أيضًا التكامل مع ®IBM Turbonomic لأتمتة الترخيص وتحسين الموارد.